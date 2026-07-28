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7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது - பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை குழு எச்சரிக்கை

பொறியியல் கலந்தாய்வு நடைபெற்று வரும் நிலையில், தவறான மாணவர்கள் சேர்க்கை குறித்து புகார் எழுப்பப்பட்டால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை குழு தெரிவித்துள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - கோப்புப்படம்
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 28, 2026 at 7:44 AM IST

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சென்னை: அரசு பள்ளியில் பயின்றவர்களுக்கான 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் சேர்க்கை பெற்ற மாணவர்களிடம் எந்த ஒரு கட்டணமும் வசூலிக்கக்கூடாது எனவும், மீறினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை குழு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இதுகுறித்து தமிழ்நாடு மாணவர் சேர்க்கை குழு வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், ”தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை 2026 கால அட்டவணை படி அரசு பள்ளியில் பயின்ற மற்றும் பொது பிரிவினருக்கு சிறப்பு கலந்தாய்வு ஜூலை 13-ஆம் தேதி முதல் 18-ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. இதில் 950 இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டு மாணவர்கள் சேர்க்கை பெற்றுள்ளனர்.

அதை தொடர்ந்து முதல் சுற்று பொது கலந்தாய்விற்கான விரும்பும் கல்லூரிகளை ஜூலை 20-ஆம் தேதி முதல் 22-ஆம் தேதி வரை பதிவு செய்தனர். இதில் 32,250 மாணவர்கள் தங்கள் விருப்ப கல்லூரி மற்றும் பாடங்களை பதிவு செய்திருந்தனர். அவர்களில் 28,550 மாணவர்களின் தரவரிசை, கல்லூரியில் உள்ள இடங்கள் மற்றும் விருப்ப பட்டியலின் அடிப்படையில் இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

இதில் தற்காலிக (Tentative) ஒதுக்கீட்டு ஆணை பெற்ற மாணவர்கள், தங்கள் விருப்பத் தேர்வில் குறிப்பிட்டுள்ள TFC (Tamil Nadu Facilitation Centre) மையத்திற்கும், இறுதி (Provisional) ஒதுக்கீட்டு ஆணை பெற்ற மாணவர்கள், தங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ள கல்லூரியிலும் நேரடியாகச் சென்று ஜூலை 30-ம் தேதிக்குள் அவர்களின் அசல் சான்றிதழ்கள் மற்றும் கல்விக் கட்டணத்தை செலுத்தி சேர்க்கை பெறவேண்டும்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்

தொழில் நுட்ப கல்வி இயக்குநர் தலைமையில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் விவேகானந்தா அரங்கில் ஜூலை 16-ஆம் தேதி மாணவர்கள் சேர்க்கை பற்றிய விளக்கங்கள் அளிப்பதற்காக அனைத்து கல்லூரி முதல்வர்கள் மற்றும் சேர்க்கை மைய அலுவலர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் 423 கல்லூரிகளில் இருந்து உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டனர். இக்கூட்டத்தில் இணையதளம் மூலம் மாணவர் சேர்க்கையை உறுதி செய்வது பற்றி விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.

மேலும், தொழில் நுட்ப கல்வி இயக்குநர், கல்லூரி முதல்வர்களிடம் அரசு பள்ளியில் பயின்று 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் சேர்க்கை பெறும் மாணவர்களிடம் இருந்து எந்த ஒரு கட்டணமும் வசூலிக்க கூடாது என்றும், வேறுவிதமாக மாணவர்களின் விவரங்களை கொண்டு தவறான சேர்க்கைகளை செய்ய கூடாது என்றும் வலியுறுத்தினார். இந்த நடைமுறையை பின்பற்றாத கல்லூரிகள் மற்றும் சேர்க்கை நடைமுறையில் புகார்கள் ஏதேனும் தெரியவந்தால், உரிய விசாரணை நடத்தி தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

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மாணவர் சேர்க்கையில் ஏதேனும் புகார்கள் இருப்பின் tndote@tndote.com என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தெரிவிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கலந்தாய்வு மற்றும் ஒதுக்கீடு பற்றிய விளக்கங்கள் தேவைப்படி தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள 110 தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை சேவை மையங்களை தொடர்பு கொண்டோ அல்லது நேரில் சென்றோ தங்களது சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்துகொள்ளலாம். அதன் முகவரி மற்றும் தொடர்பு எண்கள் www.tneaonline.org என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மாணவர்கள் காலை 8 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரை தொலைபேசி மூலம் தங்கள் கலந்தாய்வு தொடர்பான சந்தேகங்களையும் மற்றும் ஒதுக்கீட்டு ஆணை குறித்து விளக்கங்கள் 1800-425-0110 என்ற எண் மூலம் தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககத்தை தொடர்புகொள்ளலாம். இது தொடர்பாக, மாணாக்கர்கள் tneacare@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தங்கள் சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TNEA 2026
7 5 PERCENT RESERVATION QUOTA
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