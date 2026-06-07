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பொறியியல் படிப்பில் சேர 2.45 லட்சம் மாணவர்கள் விண்ணப்பம் - ஜூன் 29 இல் தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு
பொறியியல் படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற விண்ணப்பித்தவர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியல் ஜூன் 29-ம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளது.
Published : June 7, 2026 at 4:38 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இந்த கல்வி ஆண்டில் பொறியியல் படிப்பில் சேர்க்கை பெற 2,45,220 மாணவர்கள் கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பித்துள்ளனர் என்று தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்ககம் தெரிவித்துள்ளது.
தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் படித்த மாணவர்களுக்கான தேர்வு முடிவுகள் மே 8-ம் தேதியும், சிபிஎஸ்இ பாடத்திட்டத்தில் படித்த மாணவர்களுக்கான தேர்வு முடிவுகள் 13-ம் தேதியும் வெளியாகின. இதனைத்தொடர்ந்து, உயர்கல்வியில் சேர்க்கை பெற மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் விண்ணப்பித்து வந்தனர்.
குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் படிப்புகளில் 12-ம் வகுப்பு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் சேர்க்கை நடைபெறுவதால், இப்படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற மாணவர்கள் ஆர்வம் காட்டினர்.
தமிழ்நாட்டில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அதன் இணைப்பு அங்கீகாரம் பெற்ற அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் வளாக கல்லூரிகள், உறுப்பு கல்லூரிகள், அரசு, அரசு உதவி பெறும், தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகள், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் ஆகியவற்றில் வழங்கப்படும் பிஇ, பிடெக், பி.ஆர்க் ஆகிய இளநிலை பொறியியல் பட்டப்படிப்புகளில் சேர்க்கை பெறுவதற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் கடந்த மே 3-ம் தேதி தொடங்கியது.
ஜூன் 2-ம் தேதியுடன் விண்ணப்பம் பெறுவது நிறைவடைய இருந்த நிலையில், ஜூன் 5-ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், தமிழ்நாடு பொறியியல் சேர்க்கை (TNEA) 2026-க்கான பதிவு விவரங்களை உயர்கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, மொத்தம் 3,02,373 மாணவர்கள் விண்ணப்பப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதில் 2,45,220 மாணவர்கள் கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பத்தை நிறைவு செய்துள்ளனர். பதிவு செய்து கட்டணம் செலுத்தியவர்களில் 2,42,909 பேர் பொதுப் பிரிவிற்கும், 2,311 பேர் தொழிற்கல்விக்கு விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
சிறப்புப் பிரிவினருக்கான பதிவில், விளையாட்டுப் பிரிவில் 7,981 பேரும், மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவில் 576 பேரும், முன்னாள் ராணுவத்தினரின் வாரிசுகள் பிரிவில் 1,577 பேரும் பதிவு செய்துள்ளனர். பாலின வாரியாக, 1,35,932 ஆண்கள், 1,09,278 பெண்கள் மற்றும் 10 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என மொத்தம் 2,45,220 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
பள்ளிக் கல்வி தேர்வு வாரியாக பார்க்கும்போது, தமிழ்நாடு மேல்நிலைப் பள்ளிக் கல்வி வாரியத்தைச் சேர்ந்த 2,13,898 பேரும், சிபிஎஸ்இ வாரியத்தைச் சேர்ந்த 28,693 பேரும், ஐசிஎஸ்இ வாரியத்தைச் சேர்ந்த 1,187 பேரும், பிற வாரியங்களைச் சேர்ந்த 1,442 பேரும் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
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பிறப்பிடம் அடிப்படையில் 2,43,575 பேர் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்களாகவும், 1,645 பேர் பிற மாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்களாகவும் உள்ளனர். தேசியம் வாரியாக, 2,44,980 இந்தியர்களும், 103 இலங்கைத் தமிழர்களும், 137 OCI பிரிவினரும் சேர்க்கை பெற பதிவு செய்துள்ளனர்.
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் 50,373 பேர் பதிவு செய்துள்ளனர். இதில் 49,774 பேர் பொதுப் பிரிவிற்கும், 599 பேர் தொழிற்கல்விப் பிரிவிற்கும் விண்ணப்பித்துள்ளனர். இதில் 24,742 ஆண்கள், 25,628 பெண்கள் மற்றும் 3 மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பொறியியல் படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற விண்ணப்பித்தவர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியல் வரும் 29-ம் தேதி வெளியிடப்படவுள்ளது. பொதுப்பிரிவு மற்றும் 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு என்ற அடிப்படையில் தனித்தனியாக தரவரிசை வெளியிடப்படும். அதனைத்தொடர்ந்து, அதே நாளில் கலந்தாய்வு தேதிகள் அறிவிக்கப்படும். முதலில் சிறப்பு பிரிவினர்களுக்கான கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டு, பின்னர் பொது கலந்தாய்வு நடைபெறும்.