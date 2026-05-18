ETV Bharat / education-and-career
5 ஆண்டுகள் ஒங்கிணைந்த சட்டப்படிப்பிற்கு ஆன்லைன் விண்ணப்பம் தொடக்கம்
5 ஆண்டுகள் சட்டப்படிப்பிற்கு மே 18 முதல் ஜூன் 5-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
Published : May 18, 2026 at 9:52 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் 5 ஆண்டுகள் சட்டப்படிப்பிற்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் இன்று (மே 18) தொடங்கியுள்ளது.
தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் சீர்மிகு சட்டப பள்ளிகள் மற்றும் இணைவு பெற்ற அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் சட்டக்கல்லூரிகளில் (அரசு ஒதுக்கீடு இடங்கள்) வழங்கபப்டும் ஐந்தாண்டு பி.ஏ.எல்எல்.பி சட்டப்படிப்பிற்கு இன்று முதல் ஜூன் 5-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் சீர்மிகு சட்டப்பள்ளியில் பி.ஏ.எல்எல்.பி. (ஹானர்ஸ்), பி.காம்.எல்எல்.பி. (ஹானர்ஸ்), பி.பி.ஏ.எல்எல்.பி. (ஹானர்ஸ்), பி.சி.ஏ.எல்எல்.பி.(ஹானர்ஸ்) ஆகிய 4 சட்டப்படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. இவற்றில் தலா 156 இடங்கள் என மொத்தம் 624 இடங்கள் உள்ளன.
மேலும், பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் சென்னை, மதுரை, திருச்சி, கோவை, நெல்லை, செங்கல்பட்டு, வேலூர், விழுப்புரம், தருமபுரி, ராமநாதபுரம், சேலம், நாமக்கல், தேனி, காரைக்குடி ஆகிய மாவட்டங்களில் 15 அரசு சட்டக்கல்லூரிகளில் வழங்கப்படும் 5 ஆண்டு சட்டப்படிப்பு மற்றும் 11 தனியார் கல்லூரிகளில் வழங்கப்படும் சட்டப்படிப்பு என மொத்தம் 3,229 இடங்கள் உள்ளன.
இந்நிலையில், 2026-27 கல்வி ஆண்டில் இப்படிப்புகளுக்கான சேர்க்கை தற்போது ஆன்லைன் வழியாக தொடங்கியுள்ளது. 12-ம் வகுப்பில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் இப்படிப்புகளுக்கு சேர்க்கை நடைபெறுகிறது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
5 ஆண்டுகள் சட்டப்படிப்பில் சேர்க்கை பெற விரும்பும் மாணவர்கள் https://www.tndalu.ac.in/ என்ற இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம்.
இதற்கு விண்ணப்பக் கட்டணமாக சீர்மிகு சட்டப்பள்ளி படிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க பொதுப் பிரிவினருக்கு ரூ.1000, எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினருக்கு ரூ.500 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: ஆர்டிஇ சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசத்தை நீட்டிக்க வேண்டும் - தனியார் பள்ளிகள் சங்கம் கோரிக்கை
அரசு சட்டக்கல்லூரியில் வழங்கப்படும் படிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க பொதுப்பிரிவினருக்கு ரூ.500, எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினருக்கு ரூ.250 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் சீர்மிகு சட்டப் பள்ளி படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் தனித்தனியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். அரசு மற்றும் தனியார் சட்டக் கல்லூரிகளுக்கு ஒரே ஒரு விண்ணப்பம் சமர்பித்தால் போதுமானது. விண்ணப்பம் மற்றும் சேர்க்கை தொடர்பான விவரங்களை மாணவர்கள் மேல் குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளம் வழியாக அறிந்துகொள்ளலாம்.
3 ஆண்டு சட்டப்படிப்பு மற்றும் முதுநிலை சட்டப்படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பம் எப்போது தொடங்கப்படும் என்ற தேதி விவரங்கள் பின்னர் வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.