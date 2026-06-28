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மூன்றாண்டு எல்.எல்.பி சட்டப்படிப்பிற்கு ஜூன் 29 முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிப்பு
தமிழ்நாட்டில் வழங்கப்படும் 3 ஆண்டு எல்.எல்.பி சட்டப்படிப்பிற்கு நாளை முதல் ஆன்லைன் விண்ணப்பம் தொடங்குகிறது.
Published : June 28, 2026 at 3:37 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் 3 ஆண்டு எல்.எல்.பி சட்டப்படிப்பிற்கு ஜூன் 29-ம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் சீர்மிகு சட்டப்பள்ளி மற்றும் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைப்பு பெற்ற அரசு மற்றும் தனியார் சட்டக்கல்லூரிகளில் வழங்கப்படும் 3 ஆண்டு எல்.எல்.பி சட்டப்படிப்பிற்கு (LL.B), நாளை (ஜூன் 29) முதல் தொடங்கி ஜூலை 19-ம் தேதி வரை ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம் என பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது.
2026-27 கல்வி ஆண்டில் இப்படிப்பில் சேர்க்கை பெற விரும்பும் மாணவர்கள் https://www.tndalu.ac.in/ என்ற இணையதளம் வழியாக பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்கலாம்.
3 ஆண்டு எல்.எல்.பி சட்டப்படிப்பு
தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்டப் பல்கலைக்கழகத்தின் கீழ் அதனின் சீர்மிகு சட்டப்பள்ளி, 15 அரசு சட்டக் கல்லூரிகள் மற்றும் 11 தனியார் சட்டக் கல்லூரிகள் இயங்கி வருகிறது.
இங்கு 5 மற்றும் 3 ஆண்டு எல்.எல்.பி படிப்புகள், முதுகலை மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகள் வழங்கப்படுகின்றன. 2026-27 கல்வி ஆண்டில் 5 ஆண்டு எல்.எல்.பி சட்டப்படிப்பிற்கு சேர்க்கை முடிவடைந்த நிலையில், தற்போது 3 ஆண்டு சட்டப்படிப்பிற்கான சேர்க்கை தொடங்கப்படுகிறது.
சீர்மிகு சட்டப்பள்ளியில் வழங்கப்படும் 3 ஆண்டுகள் எல்.எல்.பி ஹானர்ஸ் சட்டப்படிப்பில் 156 இடங்கள் உள்ளன. அரசு மற்றும் தனியார் சட்டக் கல்லூரிகளில் வழங்கப்படும் 3 ஆண்டு எல்.எல்.பி சட்டப்படிப்பில் 3,399 இடங்கள் உள்ளன.
தகுதிகள் என்னென்ன?
3 ஆண்டுகள் எல்.எல்.பி ஹானர்ஸ் சட்டப்படிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க ஏதேனும் ஒரு இளநிலை பட்டப்படிப்பில் குறைந்தபட்சம் 60 சதவீதம் மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும். பட்டியல் பழங்குடியினர் மற்றும் பட்டியல் வகுப்பைச் சாரந்தவர்கள் 55 சதவீதம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
3 ஆண்டுகள் எல்.எல்.பி சட்டப்படிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க ஏதேனும் ஒரு இளநிலை பட்டப்படிப்பை 45 சதவீதத்திற்கு குறையாமல் பெற்றிருக்க வேண்டும். பட்டியல் பழங்குடியினர் மற்றும் பட்டியல் வகுப்பைச் சாரந்தவர்கள் 40 சதவீதம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதார்கள் 10+2+3 அல்லது 10+3+3 என்ற முறையில் கல்வி தகுதியை பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இப்படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற வயது வரம்பு கிடையாது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
3 ஆண்டு சட்டப்படிப்பிற்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் உரிய ஆவணங்களுடன் https://www.tndalu.ac.in/ என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். கூடுதல் விவரங்களை இணையதளம் வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம்.