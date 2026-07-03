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தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தின் இளங்கலை பட்டப்படிப்புகளுக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தின் இளங்கலை பட்டப்படிப்பிற்கான தரவரிசையில் மாநில அளவில் முதல் 10 இடங்களில் 6 மாணவிகள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
Published : July 3, 2026 at 1:10 PM IST
தஞ்சாவூர்: தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வழங்கப்படும் இளங்கலை பட்டப்படிப்பில் சேர்க்கை பெற விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத் வெளியிட்டார்.
கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தின் இளங்கலை பட்டப்படிப்பில் 2026-27 கல்வி ஆண்டில் சேர்க்கை பெற விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியீட்டு விழா தஞ்சாவூர் மாவட்டம் ஈச்சங்கோட்டையில் உள்ள டாக்டர் எம்.எஸ்.சுவாமிநாதன் வேளாண்மைக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் நடைபெற்றது.
இதில் கலந்துகொண்ட வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் வினோத், மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை வெளியிட்டார். இந்தாண்டுக்கான தரவரிசையில் மாநில அளவில் முதல் 10 இடங்களில் 6 மாணவிகள் இடம்பெற்றுள்ளனர். மேலும், அதில் 2 பேர் 200-க்கு 200 கட்-ஆஃப் பெற்று அசத்தியுள்ளனர்.
கடலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த எம்.மெர்லின் என்ற மாணவி முதலிடத்தையும், ஈரோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஆர்.பி.மாதவராஜன் என்ற மாணவர் இரண்டாம் இடத்தையும், தர்மபுரியை சேர்ந்த எஸ்.கே.சந்தியா என்ற மாணவி மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்றுள்ளனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் வேளாண்மை உற்பத்தி ஆணையர் சங்கர், மாவட்ட ஆட்சியர் ரேவதி, தஞ்சாவூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விஜய் சரவணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த கல்வியாண்டில் 14 இளங்கலை பாடப்பிரிவுகளில் மாணவர் சேர்க்கைக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் கடந்த மே 6-ம் தேதி தொடங்கி 17-ம் தேதி வரை பெறப்பட்டது. இப்படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற 26 ஆயிரத்து 709 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. அதில் 24,435 விண்ணப்பங்கள் தகுதியானவைகளாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டன. இந்நிலையில், மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் இன்று வெளியாகியுள்ளது.
பொது இட ஒதுக்கீட்டிற்கான பிரிவில் 22,987 விண்ணப்பதாரர்களும், தொழில்முறை கல்வி இட ஒதுக்கீட்டில் 1,193 விண்ணப்பதாரர்களும் இடம் பெற்றுள்ளனர். இதில் 255 பேர் இதர மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள்.
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அரசு பள்ளியில் பயின்ற மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில், 418 இடங்களுக்கு 8,746 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். அதே போன்று, வேளாண் தொழில் கல்வி பயின்ற மாணவர்களுக்கான 5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் 239 இடங்களுக்கு 1,193 பேரும், சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடான 20 இடங்களுக்கு 190 பேரும், முன்னாள் ராணுவ வீரர்களுக்கான இட ஒதுக்கீடான 20 இடங்களுக்கு 170 பேரும் விண்ணப்பித்துள்ளனர். மேலும், மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான 5 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டில் 126 இடங்களுக்கு 27 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
வேளாண்மை படிப்புகளுக்கு அரசுக் கல்லூரிகளில் 2,856 இடங்களுக்கும், தனியார் இணைப்பு கல்லூரிகளில் அரசு இட ஒதுக்கீட்டான 3,051 இடங்களும் உள்ளன. இந்த இடங்கள் இணைய வழி கலந்தாய்வு மூலம் நிரப்பப்பட உள்ளன. சேர்க்கைக்கான இணைய வழி கலந்தாய்வு வரும் நாட்களில் ஆரம்பிக்கப்படவுள்ளது. இது குறித்த விவரங்கள் https://tnau.ucanapply.com என்ற சேர்க்கைக்கான இணைய தளத்தில் வெளியிடப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.