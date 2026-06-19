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பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு 2026 ஹால் டிக்கெட் வெளியீடு - பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?
ஜூலையில் நடைபெறவுள்ள பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு ஹால் டிக்கெட்டை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது.
Published : June 19, 2026 at 5:05 PM IST
சென்னை: ஜூலை 4 மற்றும் 5-ம் தேதிகளில் நடைபெறவுள்ள பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு ஹால் டிக்கெட் வெளியாகியுள்ளது. தேர்விற்கு விண்ணப்பித்த ஆசிரியர்கள் https://trb.tn.gov.in/ என்ற இணையதளம் வழியாக யூசர் ஐடி மற்றும் பாஸ்வோர்டு உள்ளீடு செய்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
இதுகுறித்து ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பில், “2026ஆம் ஆண்டிற்கான பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தாள் I மற்றும் தாள் II-ற்கான தேர்வு எதிர்வரும் 04.07.2026 மற்றும் 05.07.2026 ஆகிய தேதிகளில் நடத்தப்பட உள்ளது.
தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்த தேர்வர்களுக்கு நுழைவுச் சீட்டு (Hall Ticket) ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, தேர்வர்கள் 19.06.2026 முதல் அவர்களது User id மற்றும் கடவுச் சொல் (Password) ஆகியவற்றை உள்ளீடு செய்து தங்களுக்குறிய நுழைவுச் சீட்டினை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
நுழைவுச் சீட்டு பதிவிறக்கம் செய்ய இயலாதவர்களுக்கு ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் சிறப்பு முகாம் 22.06.2026 முதல் 30.06.2026 வரை (பணி நாட்களில் - Working Days) செயல்படும். நுழைவுச் சீட்டு பதிவிறக்கம் செய்வதிலோ அல்லது வேறு ஏதேனும் குறைகள் இருந்தாலோ இச்சிறப்பு முகாம் அலுவலர்களை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பணியில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் அனைவரும் டெட் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றம் கடந்த 2025-ம் ஆண்டு உத்தரவிட்டது. மேலும், அந்த வருடத்தில் செப்டம்பர் மாதத்தில் இருந்து 2 வருடத்திற்குள் அனைத்து ஆசிரியர்களும் தகுதிப் பெற வேண்டும் எனவும், அப்படி தகுதி பெற விரும்பாதவர்கள் அவர்களுக்கான சலுகைகளுடன் ஓய்வுப் பெற்று கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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ஓய்வுப்பெற 5 வருடங்கள் வரை கால அவகாசம் கொண்டவர்களுக்கு மட்டும் இந்த உத்தரவில் இருந்து தளர்வு வழங்கப்பட்டது. இந்த உத்தரவினால் தமிழ்நாட்டில் அரசு பள்ளியில் பணிபுரியும் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் பணியை இழக்கும் சூழல் உருவானது.
இதனைக் கருத்தில் கொண்டு தமிழ்நாட்டில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு டெட் தேர்வு நடத்த தமிழ்நாடு அரசாணை வெளியிட்டது. அதன்படி, கடந்த பிப்ரவரி 13-ம் தேதி அறிவிப்பு வெளியாகி விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்ட நிலையில், இதற்கான தேர்வு ஜூலை 4 மற்றும் 5 தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளது.
இதற்கிடையே, டெட் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வழங்கப்பட்ட அவகாசத்தை கூடுதலாக 1 வருடம் (2028 ஆகஸ்ட் 31 வரை) உச்சநீதிமன்றம் உயர்த்தியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.