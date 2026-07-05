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தமிழகம் முழுவதும் 613 மையங்களில் தொடங்கியது பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு - 1.67 லட்சம் பேருக்கு அனுமதி

ஆசிரியர்களுக்கான டெட் இரண்டாம் தாள் காலை 10 மணிக்கு தொடங்கிய நிலையில், பிற்பகல் 1 மணி வரை நடைபெறகிறது.

பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு
பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 5, 2026 at 11:07 AM IST

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சென்னை: பணியில் உள்ள பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான டெட் இரண்டாம் தாள் தேர்வு தமிழ்நாடு முழுவதும் 613 மையங்களில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது.

உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுபேரில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வை (டெட்) நடத்த தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை வெளியிட்டது. அதனைத்தொடர்ந்து, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் மூலம் பண்புரியும் ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது.

அதன்படி, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான தமிழ்நாடு டெட் தேர்வு இரண்டு தாள்களை கொண்டு நடத்தப்படுகிறது. முதல் தாள் நேற்று (ஜூலை 4) நடைபெற்ற நிலையில், இரண்டாம் தாள் இன்று (ஜூலை 5) நடைபெற்று வருகிறது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் 613 மையங்களில் 1,67,743 பேர் தேர்வெழுத அனுமதிக்கப்பட்டு தேர்வு நடைபெற்று வருகிறது. இதில் ஆண் தேர்வர்கள் 40,535, பெண் தேர்வர்கள் 1,27,208 ஆகும். இதில் 3,151 தேர்வர்கள் மாற்றுத்திறன் கொண்டவர்கள். இவர்களில் 601 மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சொல்வதை எழுதுபவர் (Scribe) நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

ஹால் டிக்கெட்டை பரிசோதிக்கும் காவலர்
ஹால் டிக்கெட்டை பரிசோதிக்கும் காவலர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சென்னை மாவட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள 38 மையங்களில் 10,251 பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தேர்வை எழுத அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தேர்வு மையத்திற்குள் காலை 8.30 மணி முதல் 9.30 மணிக்குள் வருகை தந்தவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்பட்டனர். காலை 10 மணிக்கு தொங்கிய தேர்வு பிற்பகல் 1 மணி வரை நடைபெறுகிறது.

தேர்வு மையத்திற்கு வந்த ஆசிரியர்கள் பெல்ட், ஷூ, டிஜிட்டல் வாட்ச் அணிந்து வந்திருக்கின்றனரா என காவல்துறையினர் சோதனை செய்தபின் அவர்களை தேர்வு அறைக்குள் அனுமதித்தனர். தேர்வர்களின் ஹால் டிக்கெட், புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டை ஆகியவை சரிபார்க்கப்பட்டன.

தமிழகம் முழுவதும் 613 மையங்களில் தொடங்கியது பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான டெட் தேர்வு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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இத்தேர்வை கண்காணிக்க அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்ந்த இயக்குநர், இணை இயக்குநர் மற்றும் துணை இயக்குநர் நிலையில் மாவட்டக் கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், தேர்வு அறையில் நடைபெறும் அனைத்து தகவல்களும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தில் இருந்து கண்காணிக்கும் முறையில் சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

தேர்வறைக்கு அனுமதிக்கப்படும் ஆசிரியர்கள்
தேர்வறைக்கு அனுமதிக்கப்படும் ஆசிரியர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

நேற்று இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கான டெட் முதல் தாள் தேர்வு 222 மையங்களில் நடைபெற்றது. இத்தேர்வை எழுத 61,386 தேர்வர்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், 59,535 (96.99 சதவீதம்) வருகைத்தந்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

TN TET FOR WORKING TEACHERS 2026
TAMIL NADU TET 2026
பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான டெட்
டெட் இரண்டாம் தாள் தேர்வு
TN TET 2026 FOR TEACHERS

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