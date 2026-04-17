ETV Bharat / education-and-career
கோடை விடுமுறை விட்டாச்சு: மாணவர்கள் - பெற்றோர்களுக்கு பறந்த முக்கிய அறிவுறுத்தல்; மிஸ் பண்ணாதீங்க
தமிழ்நாட்டில் மாணவர்களுக்கு இன்று முதல் கோடை விடுமுறை தொடங்கியுள்ளது.
Published : April 17, 2026 at 3:23 PM IST
சென்னை : பள்ளிகளுக்கு கோடை விடுமுறை இன்று முதல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு சில முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை பள்ளிக்கல்வித் துறை இயக்குநர் வழங்கியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு இன்று முதல் (ஏப்.17) மே 30-ம் தேதி வரை கோடை விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விடுமுறைக் காலத்தை மாணவர்கள் பாதுகாப்பாகவும், பயனுள்ள வகையிலும் கழிக்க வேண்டும் என பள்ளி கல்வித்துறை இயக்குனர் கண்ணப்பன் அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு எழுதியுள்ள கடிதத்தில், அனைத்து மாணவர்களுக்கும் 17-ம் தேதி முதல் கோடை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. பள்ளி விடுமுறை நாட்களில் மாணவர்களின் பாதுகாப்பு கருதி பெற்றோர்கள் சில முக்கிய நடவடிக்கைகளை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
சுட்டெரிக்கும் வெயில் - எச்சரிக்கை
கோடை வெப்பம் அதிகமாக இருப்பதால், வெளிப்புற விளையாட்டுகளில் பிள்ளைகள் ஈடுபடும் போது, அதிக அளவு தண்ணீரை அருந்த செய்யுங்கள். சூரிய ஒளி தாக்காமல் இருக்க மாணவர்கள் தொப்பிகளை பயன்படுத்த அறிவுறுத்துங்கள். காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை வெளியே செல்வதையும், வெயிலில் விளையாடுவதையும் தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்துங்கள். ஆபத்தான பொருட்களை மாணவர்களின் பார்வையில் படாதவாறு பாதுகாப்பாக வையுங்கள்.
மாணவர்கள் நீர் நிலைகளில் நீச்சல் தெரியாமல் சென்று குளிக்க முற்படும்போது நீரில் மூழ்க வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே விடுமுறை நாட்களில் கடல், ஆறு, ஏரி, குளம் மற்றும் குட்டைபோன்ற நீர் நிலைகளில் குளிப்பதற்கு பெற்றோர்கள் அனுமதிக்க வேண்டாம்.
தனிமையை போக்குங்கள்
பள்ளி கோடை விடுமுறை நாட்களில் சில மாணவர்கள், தங்கள் உடல் மற்றும் மன நலனை பாதிக்கும் சவால்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். எனவே, தனிமை உணர்வில் இருந்து விடுபட, நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் சேர்ந்து விளையாடுவது நல்லது. உணவு அருந்துதல், இசை நிகழ்ச்சிகளை கவனித்தல் போன்றவற்றின் மூலம் சமூக தொடர்புகளை ஊக்குவிக்கவும் மனநலனை பேணவும் முடியும். தொலைகாட்சி மற்றும் செல்போன் ஆகியவற்றை பார்ப்பதில் அதிகமான நேரத்தை செலவிடுவதை தவிர்க்க அறிவுறுத்த வேண்டும். நண்பர்களுடன் இணைந்து விளையாடுதல், சிலம்பம், நீச்சல் உள்ளிட்ட பயிற்சிகளில் ஈடுபடுத்தல் ஆகியவற்றில் ஊக்குவிக்கலாம்.
ஆரோக்கியமான உணவு
மாணவர்களின் வளர்ச்சிக்கு சமர்ச்சீரான உணவு அவசியம். அதனை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக பராம்பரிய உணவு வகைகளை பெற்றோர் தயார் செய்து கொடுங்கள். கோடை காலத்தை எதிர்கொள்ள ஏதுவாக கோடை காலத்திற்கு ஏற்ற பழவகைகளை மாணவர்களுக்கு சாப்பிட தாருங்கள்.
'நூலகங்களுக்கு அழைத்து செல்லுங்கள்'
பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை அருகே உள்ள பொது நூலகங்களுக்கு அழைத்து சென்று ஒரு மணி நேரமாவது புத்தகங்களைப் படிக்க ஊக்குவிக்கவும். அவர்களின் ஆர்வங்களைப் பொறுத்து காமிக்ஸ் புத்தகங்கள், பொது அறிவு நூல்கள். சீறார் கதைகள். நீதி நூல்கள் மற்றும் பெருந்தலைவர்கள் பற்றிய நூல்களை படிக்க அறிவுறுத்துங்கள். இசை, நடனம் மற்றும் ஒவியம் போன்றவற்றில் ஆர்வம் உள்ள மாணவர்களை விடுமுறை நாட்களில் இவற்றை கற்றுக்கொள்ள வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கவும்.
ஆரோக்கியம் மற்றும் நல்வாழ்வு
மாணவர்கள் காலை மற்றும் இரவு என இரண்டு வேளை பல் துலக்குதல் நன்மை தரும். காலை மற்றும் மாலை இரண்டு வேளை குளித்தல் போன்ற பழக்கங்களைஊக்குவியுங்கள். பெற்றோர்களுக்கு உதவியாக சிறு சிறு வேலைகளை செய்ய பழக்கப்படுத்துங்கள். வீட்டுத் தோட்டத்தினை பராமரிக்கவும் புதிய பூச்செடிகளை நடவு செய்து வளர்க்க ஊக்கப்படுத்துங்கள்.
குடும்பம் மற்றும் சமூக நேரம்
தாத்தா பாட்டி உள்ள வீடுகளில் அனைவரும் சேர்ந்து உணவு அருந்துங்கள். பெரியோர்களை மதிக்கவும், அவர்களுக்கு உதவி செய்யவும் பிள்ளைகளை பழக்குங்கள் என பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.