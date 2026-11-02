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அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலிக்க தடை - பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவு
அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் 6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களிடம் வினாத்தாள் கட்டணம் மற்றும் எந்தவிதமான முறையற்ற கட்டணங்கள் வசூலிக்க கூடாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை இடைக்கால தடைவித்தது.
Published : November 2, 2026 at 2:44 PM IST
சென்னை: 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களிடம் வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.
இது குறித்து பள்ளிக்கல்வித்துறை இயக்குநர் லதா, அனைத்து மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கு அனுப்பி உள்ள சுற்றறிக்கையில், ”உயர் நீதிமன்றத்தின் மதுரைக் கிளையில் தொடரப்பட்ட வழக்கில், அரசு, அரசு நிதி உதவி பெறும் உயர்நிலை, மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 6 முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரையில் படிக்கும் மாணவர்களிடம் தேர்வுகளுக்கான வினாத்தாள் கட்டணம் மற்றும் எந்தவித முறையற்ற கட்டணங்கள் வசூலிக்க கூடாது என இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன் அடிப்படையில் மாணவர்களிடம் எந்தவித கட்டணமும் வசூலிக்கக் கூடாது என தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்திட அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?
தமிழ்நாடு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளி பட்டதாரி ஆசிரியர் சங்கத்தின் சார்பில் கரூரை சேர்ந்த மலைக்கொளுந்தன் என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் பொதுநல வழக்கைத் தாக்கல் செய்திருந்தார்.
அந்த மனுவில், "2026–2027 கல்வியாண்டு முதல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் 6ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவ, மாணவிகளிடம் வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலிப்பது ரத்து செய்யப்பட்டிருந்தாலும், முந்தைய ஆண்டுகளில் வசூலிக்கப்பட்டத் தொகைகள் முறையாகக் கணக்கிடப்பட்டு, உரிய நோக்கத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டனவா? என்பது குறித்து விசாரணை நடத்த உத்தரவிட வேண்டும்.
அரசுப் பள்ளி மாணவர்களிடம் அனுமதியின்றிக் கட்டணம் வசூலிப்பதைத் தடுக்கவும், ஏற்கெனவே வசூலிக்கப்பட்டத் தொகைகளில் முறைகேடு உறுதிச் செய்யப்பட்டால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கவும், தமிழ்நாடு அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்” எனக் கோரியிருந்தார்.
இந்த வழக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரைக் கிளையில் நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், முருகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு அக்டோபர் 23ஆம் தேதி விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, இந்த வழக்கு தொடர்பாக பள்ளிக்கல்வித்துறைச் செயலாளர் மற்றும் அரசுத் தரப்பில் பதில் மனுத்தாக்கல் செய்யவும், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை பதிலளிக்கவும், நோட்டீஸ் அனுப்பவும் மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டது.
மேலும், மாணவர்களிடம் வினாத்தாள் கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது என்று இடைக்காலத் தடை விதித்து, வழக்கின் விசாரணையை நீதிபதிகள் ஒத்திவைத்தனர்.
அதனையடுத்து, தற்போது மாநிலம் முழுவதும் இயங்கும் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளி தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு இதுதொடர்பான உத்தரவு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.