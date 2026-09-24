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காலாண்டு விடுமுறையில் சிறப்பு வகுப்புகள், சுற்றுலா அழைத்துச் செல்வது கூடாது - பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவிப்பு

காலாண்டு விடுமுறை நாட்களில் மாணவர்களை சுற்றுலா போன்றவற்றிற்கு அழைத்துச் செல்லக் கூடாது என பள்ளிக் கல்வித்துறை தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 24, 2026 at 4:30 PM IST

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சென்னை: காலாண்டு விடுமுறைகள் நாட்களில் சிறப்பு வகுப்புகள் நடத்தக் கூடாது என தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தமிழ்நாடு மாநில பாடத் திட்டத்தில் படிக்கும் 1 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு செப்டம்பர் 16 ஆம் தேதி முதல் 25 ஆம் தேதி வரை காலாண்டு தேர்வுகள் நடைபெறுகிறது. அதனைத் தொடர்ந்து அனைத்து வகை பள்ளிகளுக்கும் செப்டம்பர் 26 ஆம் தேதி முதல் அக்டோபர் 4 ஆம் தேதி வரை காலாண்டு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறப்பு வகுப்புகள் கூடாது

இந்த நிலையில், பெரம்பலூர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அனுப்பி உள்ள சுற்றறிக்கையில் காலாண்டு விடுமுறை நாட்களில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும், தனியார் பள்ளிகளில் எந்தவித சிறப்பு வகுப்புகளும் நடத்தக்கூடாது எனவும், மாணவர்களை சுற்றுலா போன்றவற்றிற்கு அழைத்துச் செல்லக் கூடாது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், சுற்றுலா போன்ற நிகழ்வுகளுக்கு அழைத்துச் செல்லும் போது ஏதேனும் அசம்பாவிதம் நடைபெற்றால் அதற்கு தலைமை ஆசிரியர்களின் முழு பொறுப்பேற்க வேண்டும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆசிரியர்களுக்கான அறிவுறுத்தல்

அதே போன்று, திருவாரூர் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில், காலாண்டு தேர்வு விடுமுறை நாட்களில் மாணவர்கள் வினா தாட்களுக்கான விடைகளை எழுதி (Assignment) வரவும், ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பாடமாக படிக்கும் வகையில் பாட ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

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மேலும், அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் போது அனைத்து பள்ளிகளிலும் பள்ளிகள் திறக்கும் நாளன்றே மதிப்பீடு செய்யப்பட்ட விடைத் தாட்கள் மாணவர்களுக்கு வழங்கிட தலைமையாசிரியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுரை வழங்க வேண்டும் என்றும், இரண்டாம் பருவத்திற்கான பாடபுத்தகங்கள் மற்றும் பாடக்குறிப்பேடுகள் வழங்கும் நாளன்று தலைமையாசிரியர்கள் பெற்று பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்டு, முதல் பாட வேளையில் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வழங்கிட உரிய நடவடிக்கையினை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

பொதுத் தேர்வு எழுதவிருக்கும் 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் விடுமுறை நாட்களில் தொடர் பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் வகையிலும், 6 ஆம் வகுப்பு முதல் 9 ஆம் வகுப்பு வரை உள்ள கற்றலில் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் கணித பாட ஆசிரியர்கள் பயிற்சி மேற்கொள்ள அறிவுரை வழங்கவும் ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

விடுமுறை நாட்கள் மழைக்காலமாக இருப்பதால் பாதுகாப்பு சார்ந்த அறிவுரைகளை தலைமையாசிரியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TN SCHOOL QUARTERLY EXAM 2026
NO SPECIAL CLASSES
காலாண்டு விடுமுறை நாட்கள் 2026
தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்வித்துறை
TN SCHOOL QUARTERLY HOLIDAYS 2026

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