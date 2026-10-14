ETV Bharat / education-and-career
10, 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு - தேர்வு தேதிகளின் விவரம் இதோ
மார்ச்/ஏப்ரல் 2027இல் நடைபெறவுள்ள 10, 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு அட்டவணையை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று வெளியிட்டார்.
Published : October 14, 2026 at 12:51 PM IST
சென்னை: 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மார்ச் 3-ஆம் தேதி முதலும், 10-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மார்ச் 17-ஆம் தேதி முதலும் பொதுத்தேர்வு தொடங்கும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவித்துள்ளார்.
சென்னை பேராசிரியர் அன்பழன் கல்வி வளாகத்தின் உள்ள அரசுத் தேர்வுகள் இயக்க கூட்ட அரங்கில் இன்று (அக்.14) நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் 10-ஆம் வகுப்பு, 11-ஆம் வகுப்பு அரியர் மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு அட்டவணையை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டார்.
தமிழ்நாடு பொதுத்தேர்வு 2027 தேதிகள் அறிவிப்பு
அதன்படி, 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 3 முதல் மார்ச் 29ஆம் தேதி வரையும், 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மார்ச் 17 முதல் ஏப்ரல் 12 வரையும் பொதுத்தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.
11ஆம் வகுப்பு அரியர் மாணவர்களுக்கு மார்ச் 5 முதல் ஏப்ரல் 1 வரை பொதுத்தேர்வு நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
செய்முறைத் தேர்வு தேதிகள் அறிவிப்பு
அதற்கு முன்னதாக, 12ஆம் வகுப்புக்கு செய்முறைத் தேர்வு அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 8 முதல் 18 வரை நடைபெறவுள்ளது. அதே போன்று, 10ஆம் வகுப்புக்கு பிப்ரவரி 19 முதல் 26 வரை செய்முறைத் தேர்வு நடைபெறவுள்ளது.
பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எப்போது?
தொடர்ந்து தேர்வு முடிந்த பின்னர், 12ஆம் வகுப்பு மற்றும் 11ஆம் வகுப்பு அரியர் மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு முடிவு அடுத்த ஆண்டு மே 7ஆம் தேதியும், 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மே 20ஆம் தேதியும் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2027 அட்டவணை
|தேதி
|பாடம்
|03.03.2027
|தமிழ் மற்றும் இதர மொழிப்பாடங்கள்
|08.03.2027
|ஆங்கிலம்
|12.03.2027
|வேதியியல், கணக்கியல், புவியியல்
|15.03.2027
|கம்யூனிகேட்டிங் ஆங்கிலம், அறநெறியும் இந்தியப் பண்பாடும், கணினி அறிவியல், கணினி பயன்பாடு, உயிர் வேதியியல், மேம்பட்ட தமிழ் மொழி, வீட்டு அறிவியல், அரசியல் அறிவியல், புள்ளியியல், நர்சிங் (தொழிற்கல்வி), அடிப்படை எலெக்ட்ரிக்கல் பொறியியல்
|19.03.2027
|உயிரியல், தாவரவியல், வரலாறு, வணிக கணிதம் மற்றும் புள்ளியல், அடிப்படை எலெக்ட்ரானிக்ஸ் பொறியியல், அடிப்படை சிவில் பொறியியல், அடிப்படை ஆட்டோமொபைல் பொறியியல், அடிப்படை மெக்கானிக்கல் பொறியியல், ஜவுளி தொழில்நுட்பம், அலுவலக மேலாண்மை மற்றும் செயலர் பணி
|23.03.2027
|இயற்பியல், பொருளாதாரம், வேலைவாய்ப்பு திறன்
|29.03.2027
|கணிதம், விலங்கியல், வணிகம், நுண்ணுயிரியல், ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவுமுறை, ஜவுளி மற்றும் ஆடை வடிவமைப்பு, உணவு சேவை மேலாண்மை, வேளாண் அறிவியல், நர்சிங் (பொது)
10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு 2027 அட்டவணை
|தேதி
|பாடம்
|17.03.2027
|தமிழ் மற்றும் இதர மொழிப்பாடங்கள்
|25.03.2027
|ஆங்கிலம்
|31.03.2027
|கணிதம்
|05.04.2027
|அறிவியல்
|09.04.2027
|சமூக அறிவியல்
|12.04.2027
|இதர மொழிப் பாடம்
|இதையும் படிங்க: வாரத்தில் 5 நாள்களும் உடற்கல்வி வகுப்பு: பள்ளி மாணவர்களுக்காக திருந்திய கால அட்டவணை வெளியீடு!
11ஆம் வகுப்பு அரியர் மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு 2027 அட்டவணை
|தேதி
|பாடம்
|05.03.2027
|தமிழ் மற்றும் இதர மொழிப்பாடங்கள்
|16.03.2027
|ஆங்கிலம்
|18.03.2027
|வேதியியல், கணக்கியல், புவியியல்
|22.03.2027
|கணிதம், விலங்கியல், வணிகம், நுண்ணுயிரியல், ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவுமுறை, ஜவுளி மற்றும் ஆடை வடிவமைப்பு, உணவு சேவை மேலாண்மை, வேளாண் அறிவியல், நர்சிங் (பொது)
|24.03.2027
|இயற்பியல், பொருளாதாரம், வேலைவாய்ப்பு திறன்
|30.03.2027
|கம்யூனிகேட்டிங் ஆங்கிலம், அறநெறியும் இந்தியப் பண்பாடும், கணினி அறிவியல், கணினி பயன்பாடு, உயிர் வேதியியல், மேம்பட்ட தமிழ் மொழி, வீட்டு அறிவியல், அரசியல் அறிவியல், புள்ளியியல், நர்சிங் (தொழிற்கல்வி), அடிப்படை எலெக்ட்ரிக்கல் பொறியியல்
|01.04.2027
|உயிரியல், தாவரவியல், வரலாறு, வணிக கணிதம் மற்றும் புள்ளியல், அடிப்படை எலெக்ட்ரானிக்ஸ் பொறியியல், அடிப்படை சிவில் பொறியியல், அடிப்படை ஆட்டோமொபைல் பொறியியல், அடிப்படை மெக்கானிக்கல் பொறியியல், ஜவுளி தொழில்நுட்பம், அலுவலக மேலாண்மை மற்றும் செயலர் பணி
2026-27ஆம் கல்வியாண்டிற்கான பொதுத்தேர்விற்கு மேல்நிலை வகுப்பில் சுமார் 7,90,000 மாணவர்களும், பத்தாம் வகுப்பிற்கு சுமார் 8,70,000 மாணவர்களும் தேர்வெழுதவுள்ளனர். அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் தேர்வு காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி பிற்பகல் 1:15 வரை நடைபெறவுள்ளது.