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எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ்., படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்க ‘ஜூலை 23’ கடைசி நாள்

இந்த ஆண்டு நீட் தேர்வை எழுதிய மாணவர்களில், தமிழ்நாட்டில் இருந்து 61,306 மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் உள்ளிட்ட இளநிலை மருத்துவ படிப்பில் சேருவதற்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர் என தேசியத் தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 2:14 PM IST

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சென்னை: எம்.பி.பி.எஸ் மற்றும் பி.டி.எஸ் படிப்புகளுக்கு 23ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும், அதன் பின்னர் காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படாது என்றும் தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை குழு அறிவித்துள்ளது.

சென்னை கீழ்ப்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்ககத்தின் கீழ் செயல்படும் மருத்துவர் மாணவர் சேர்க்கை குழு எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் படிப்புகளுக்கான சேர்க்கை குறித்து அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

அதில், ”எம்.பி.பி.எஸ் மற்றும் பி.டி.எஸ் படிப்பில் மாணவர்கள் சேருவதற்கான விண்ணப்பங்களை ஜூலை 23-ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை ஆன்லைன் மூலம் சமர்ப்பிக்கலாம். அதன் பின்னர் விண்ணப்பம் செய்வதற்கான காலக்கெடு நீட்டிக்கப்படாது.

மாணவர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு, மருத்துவப் படிப்புகளுக்குத் தேவையான ஆவணங்களின் பட்டியல் கடந்த ஏப்ரல் 28-ஆம் தேதி அன்றே வெளியிடப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து, கடந்த ஜூன் 29ஆம் தேதி மதியம் 12.00 மணி முதல் எம்.பி.பி.எஸ் மற்றும் பி.டி.எஸ் படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பப் பதிவு தொடங்கியது. மாணவர்களுக்கு போதிய கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டதன் காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 41,000-க்கும் மேற்பட்ட பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை குழுவிற்கு வந்துள்ளது.

நேற்று இளநிலை நீட் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், மாணவர்கள் விண்ணப்பிப்பதற்கான அவகாசம் இன்னும் ஒரு வாரம் மட்டுமே எஞ்சியுள்ளது. தொடர்ந்து பெறப்படும் அனைத்து விண்ணப்பங்களையும் தீவிரமாகப் பரிசீலிக்க வேண்டியுள்ளது. மேலும் தகுதியற்ற விண்ணப்பதாரர்களின் பட்டியலை வெளியிட்டு அவர்களுக்கான குறைதீர்ப்பு கால அவகாசத்தை வழங்க வேண்டியுள்ளதாலும், இந்தத் தேதி நீட்டிப்பு சாத்தியமில்லை.

மேலும், அகில இந்திய மருத்துவக் கலந்தாய்வு பொது இயக்குநரகம் மருத்துவக் கலந்தாய்விற்கான குறுகிய கால அட்டவணையை வெளியிட உள்ளது. எனவே, மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் கடைசி நேரப் பதற்றத்தையும், தொழில்நுட்பச் சிக்கல்களையும் தவிர்க்கும் பொருட்டு, இறுதி நாளான வரும் ஜூலை 23ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு முன்னதாகவே தங்களது விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்” என கூறப்பட்டுள்ளது.

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மேலும் 2026ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற நீட் தேர்வை தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஒரு லட்சத்து 8 ஆயிரத்து 601 மாணவர்கள் எழுதியதில் 61,306 மாணவர்கள் எம்பிபிஎஸ் மற்றும் பிடிஎஸ் உள்ளிட்ட இளநிலை மருத்துவ படிப்பில் சேருவதற்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர் என தேசியத் தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது.

TAGGED:

எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் விண்ணப்பம்
MBBS APPLICATION LAST DATE
TN MEDICAL COLLEGE APPLICATION
தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை
MBBS AND BDS COURSES APPLICATION

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