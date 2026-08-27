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எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ்., கலந்தாய்வு முதல் சுற்று முடிவுகள் இன்று வெளியீடு
சிறப்புப் பிரிவு மற்றும்7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் உள்ளவர்களுக்கான நேரடி கலந்தாய்வு முடிவடைந்த நிலையில், பொது கலந்தாய்வு முடிவு இன்று வெளியாகிறது.
Published : August 27, 2026 at 12:40 PM IST
சென்னை: எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ்., படிப்புகளுக்கான முதல் சுற்று கலந்தாய்வு முடிவு இன்று வெளியாகிறது. மாணவர்கள் அவர்களுக்கு ஒதுக்கீடு ஆணைகளை இன்று முதல் செப்டம்பர் 5 வரை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள எம்.பி.பி.எஸ் மற்றும் பி.டி.எஸ் ஆகிய இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளில் இந்த கல்வியாண்டில் சேர்க்கைக்கு தமிழ்நாடு மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்ககம் நடத்தும் கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ள 72,633 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன. அவை பரிசீலனை செய்யப்பட்டு கடந்த ஆகஸ்ட் 10-ஆம் தேதி தரவரிசை பட்டியல் வெளியானது.
அதில் அரசு ஒதுக்கீட்டில் 35,926 விண்ணப்பங்கள், 7.5 சதவீதம் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் 3,625 விண்ணப்பங்கள், சுயநிதி மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் 26,956 விண்ணப்பம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
ஆகஸ்ட் 13 முதல் கலந்தாய்வு தொடக்கம்
அதனைத்தொடர்ந்து, தரவரிசையில் இடம்பெற்றவர்களுக்கான கலந்தாய்வு ஆகஸ்ட் 13-ஆம் தேதி தொடங்கியது. முதற்கட்டமாக விளையாட்டு பிரிவு மாணவர்கள், முன்னாள் ராணுவத்தினர் வாரிசுகள், மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் மற்றும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் உள்ளவர்கள் ஆகியவர்களுக்கு சென்னையில் நேரடி கலந்தாய்வு நடைபெற்றது.
இதில் அரசு பள்ளி மாணவருக்கான உள்ஒதுக்கீட்டு பிரிவில் உள்ள 614 இடங்களுக்கும், சிறப்பு பிரிவு ஒதுக்கீடுகளான விளையாட்டு பிரிவில் உள்ள 15 இடங்களுக்கும், முன்னாள் படைவீரர் பிரிவிற்கு உள்ள 11 இடங்களுக்கும், மாற்றுத்திறனாளிகள் பிரிவில் 108 இடங்களும் நிரப்பப்பட்டன.
முதல் கட்ட கலந்தாய்வு இன்று வெளியீடு
ஆன்லைன் வழியில் நடைபெற்ற பொது கலந்தாய்வின் முதல் சுற்றில், விரும்பிய இடங்களை தேர்வு செய்ய முதலில் ஆகஸ்ட் 19 வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்ட நிலையில், 24 வரை நீட்டிக்கப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக இடஒதுக்கீடு பணிகள் 25 மற்றும் 26 ஆகிய தேதிகளின் நடைபெற்றது. அதன்படி, இன்று முடிவுகள் வெளியிடப்படுகிறது.
மாணவர்கள் அவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டு ஆணைகள் வெளியானதும் https://tnmedicalselection.net/ என்ற இணையதளம் வழியாக செப்டம்பர் 5-ஆம் தேதி பிற்பகல் 12 மணி வரை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டவர்கள் செப்டம்பர் 5-ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் கல்லூரிகளில் சேர்க்கை பெற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.