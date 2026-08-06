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எம்.பி.பி.எஸ்., பி.டி.எஸ் படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பித்தவர்கள் ஆகஸ்ட் 7 வரை சான்றிதழ் பதிவேற்றம் செய்யலாம்

தமிழ்நாட்டில் எம்.பி.பி.எஸ் மற்றும் பி.டி.எஸ் படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற 72,627 மாணவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 10:09 AM IST

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சென்னை: எம்.பி.பி.எஸ், பி.டி.எஸ் பட்டப்படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற விண்ணப்பித்தவர்கள், நாளை (ஆகஸ்ட் 7) வரை ஆவணங்களை பதிவேற்றம் செய்யலாம் என தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசின் ஒதுக்கீடு மற்றும் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு 2026 - 2027ஆம் கல்வியாண்டில் எம்.பி.பி.எஸ், பி.டி.எஸ் படிப்பில் சேருவதற்கான விண்ணப்பங்கள் ஜூலை 23ஆம் தேதி வரை பெறப்பட்டது.

அதில் 70,485 பேர் விண்ணப்பித்திருந்த நிலையில், மாணவர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று ஜூலை 26 காலை 10 மணி முதல் ஜூலை 27 மாலை 3 மணி வரை கூடுதல் அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. அந்த கூடுதல் கால அவகாசத்தைப் பயன்படுத்தி, மேலும் 2,142 பேர் என 72,627 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.

அதனைத்தொடர்ந்து, அரசு ஒதுக்கீட்டு இடம், நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களில் சேர்வதற்கு விண்ணப்பம் செய்த மாணவர்களின் சான்றிதழ்கள் ஆன்லைனில் சரிபார்க்கப்பட்டது. அப்போது தேவையான ஆவணங்களை மாணவர்கள் முழுமையாக பதிவேற்றம் செய்யவில்லை என்பது தெரியவந்தது. அந்த குறிப்பிட்ட மாணவர்களின் விண்ணப்பங்கள் தகுதி அற்றது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து மருத்துவக் கல்வி இயக்குனரும், மாணவர் சேர்க்கை குழு செயலாளருமான லோகநாயகி கூறுகையில், ”விண்ணப்பித்தவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்திருந்தாலும், மாணவர் சேர்க்கையின் போது அவர்களின் பூர்வீக இருப்பிடச் சான்றிதழ் மற்றும் ஆவணங்கள் தீவிரமாக சரிபார்க்கப்படுகிறது. அவ்வாறு மாணவர்களின் சான்றிதழ்களை சரிபார்க்கும் போது சில மாணவர்கள் தங்களின் சாதி சான்றிதழ், இருப்பிட சான்றிதழ், 12ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல் போன்ற ஆவணங்களை சரியாக வைக்கவில்லை.

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எனவே மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு ஆவணங்கள் பதிவேற்றம் செய்ய கூடுதல் அவகாசம் வழங்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் https://tnmedicalselection.net என்ற இணையதளத்தில் வரும் ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி மாலை 3 வரையில் தங்களின் விண்ணப்பம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளதா என்பதை சரிபார்த்து, கூடுதல் ஆவணங்கள் தேவைப்பட்டால் அதனையும் பதிவேற்றம் செய்யலாம். அதன் பின்னர் மாணவர்களுக்கான தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.

தேசிய மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கை குழு (எம்.சி.சி) வெளியிட்டுள்ள கால அட்டவணைப்படி, ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி முதல் 22 ஆம் தேதி வரை முதல் சுற்று கலந்தாய்வு மாணவர்களுக்கு நடத்தப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து நான்கு சுற்றுகளாக கலந்தாய்வு தேசிய மருத்துவ ஆணையத்தின் அட்டவணைப்படி நடைபெறும்” என தெரிவித்தார்.

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