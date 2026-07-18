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மாதம் ரூ.7,500 ஊக்கத்தொகை பெற யுபிஎஸ்சி தேர்வர்கள் இன்று முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு அரசின் 2027-ம் ஆண்டுக்கான யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் முதல்நிலைத் தேர்வுக்கான ஊக்கத்தொகை திட்டத்திற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
Published : July 18, 2026 at 12:58 PM IST
சென்னை: யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் முதல்நிலை தேர்வுக்கு தயாராகும் தேர்வர்கள் மாதம் ரூ.7,500 ஊக்கத்தொகை பெற மதிப்பீட்டுத் தேர்விற்கு ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டுக் கழகம் அறிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் மிக உயரிய ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் உள்ளிட்ட பதவிகளுக்கு தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்ய மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (யுபிஎஸ்சி) மூலம் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை சிவில் சர்வீஸ் தேர்வு நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்த தேர்வு முதல்நிலை, முதன்மை மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு என மூன்று கட்டமாக நடைபெறும். இதில் ஒவ்வொரு கட்டமாக தேர்வர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு இறுதியாக தகுதிப் பெற்றவர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்படும்.
ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் கனவுடன் ஒவ்வொரு வருடமும் லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் இத்தேர்வை எழுதி வருகின்றனர். அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் இருந்து இத்தேர்வை எழுதி அதிகப்படியான அதிகாரிகள் உருவாவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசு இத்தேர்வை எழுதும் தேர்வர்களுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கி வருகிறது.
அந்த வகையில், 2027-ம் ஆண்டு யுபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் முதல்நிலைத் தேர்வை எழுத தயாராகும் தேர்வர்கள் மாதம் ரூ.7,500 ஊக்கத்தொகைக்காக நடத்தப்படும் மதிப்பீட்டுத் தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்தேர்வின் மூலம் தேர்வாகும் 1000 மாணவர்களுக்கு 10 மாதங்களுக்கு மாதம் ரூ.7,500 ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும். மேலும், கடந்த ஆண்டைப் போலவே அண்ணா நிர்வாகப் பணியாளர் கல்லூரியின் கீழ் இயங்கி வரும் அகில இந்திய குடிமை பணிகள் பயிற்சி மையங்களுக்கான சேர்க்கையும் இந்த மதிப்பீடுத் தேர்வின் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
இந்த தேர்வின் மூலம் ஊக்கத்தொகை மற்றும் அகில இந்திய குடிமைப் பணிகள் பயிற்சி மையங்களுக்கான சேர்க்கை பெற விரும்பும் ஆர்வமுள்ளவர்கள் https://www.skilldevelopment.tn.gov.in/ என்ற இணையதளம் வழியாக இன்று (ஜூலை 18) முதல் தொடங்கி ஆகஸ்ட் 3 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மதிப்பீடுத் தேர்வு செப்டம்பர் 6-ம் தேதி காலை 10 மணி முதல் 12 மணி வரை நடைபெறவுள்ளது. இதற்கான நுழைவுச் சீட்டு ஆகஸ்ட் மூன்றாம் வாரம் வெளியாகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று, முதன்மைத் தேர்விற்கு தகுதிப் பெறுபவர்களுக்கு ரூ.25 ஆயிரமும், நேர்முகத் தேர்விற்கு தகுதிப் பெறுபவர்களுக்கு ரூ.50 ஆயிரமும் தமிழ்நாடு அரசு வழங்கி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.