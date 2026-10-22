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கோவை, சேலம், பர்கூர் அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் ஏஐ, ரோபோட்டிக்ஸ் ஆய்வகங்கள் அமைக்க அரசு திட்டம்
3 அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளிலும் அதிநவீன அம்சங்களுடன் 15 கணினிகளை நிறுவவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
Published : October 22, 2026 at 4:56 PM IST
சென்னை: கோவை, சேலம் மற்றும் பர்கூர் அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் ரோபோட்டிக்ஸ் ஆய்வகங்கள் அமைக்க தமிழ்நாடு அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
கோவை, சேலம் மற்றும் பர்கூர் ஆகிய இடங்களில் செயல்படும் அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் ரோபோட்டிக்ஸ் ஆய்வகங்களை அமைப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு டெண்டர் கோரியுள்ளது.
3 கல்லூரிகளிலும் இந்த ஆய்வகங்களுக்கு என்னென்ன உபகரணங்கள் தேவை என்பதை குறிப்பிட்டு டெண்டர் கோரி பட்டியல் வெளியாகியாகியுள்ளது. அந்த பட்டியலில், மூன்று அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளிலும் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆய்வகம், தானியங்கி ரோபோட்டிக் பணிப்பிரிவு மற்றும் அதற்குத் தேவையான தளவாட வசதிகளை ஏற்படுத்துவதற்கான உபகரணங்கள் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.
அதிநவீன உபகரணங்கள்
அதன்படி, ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் செயற்கை நுண்ணறிவு ஆய்வகத்திற்காக 15 கணினிகள் அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இவை Intel Core i7-12700 செயலி, 64 ஜிபி DDR5 ரேம், 2 டிபி NVMe SSD சேமிப்பகம் மற்றும் 16 ஜிபி நினைவகத்துடன் கூடிய NVIDIA RTX A4000 கிராபிக்ஸ் கார்டு உள்ளிட்ட வசதிகளைக் கொண்டிருக்கும் வகையில் இருக்க வேண்டும் என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
மேலும், ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கும் இரண்டு உயர்திறன் பணிநிலையக் கணினிகள், ஒரு நெட்வொர்க் வசதியுடன் கூடிய லேசர் பிரிண்டர், ஒரு நெட்வொர்க்கிங் உபகரணம் மற்றும் இரண்டு மணி நேர மின்சாரக் காப்பு வழங்கக்கூடிய 10 KVA யுபிஎஸ் கருவி ஆகியவை பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. மூன்று ஆண்டுகளுக்கான கிளவுட் சேவைக் கடன் வசதியும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளது.
ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் ரோபோட்டிக்ஸ் மற்றும் தானியங்கி செயல்பாடுகளுக்கான பணிப்பிரிவை அமைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதற்காக 6 அச்சுகள் கொண்ட ரோபோ, கிரிப்பருடன் கூடிய 4 அச்சு SCARA ரோபோ, 50 கிலோ எடை வரை சுமந்து செல்லக்கூடிய தானியங்கி வழிகாட்டி வாகனம் (AGV), சர்வோ இன்டெக்ஸ் அட்டவணை மற்றும் சர்வோ கன்வேயர் ஆகியவை பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன.
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இதுதவிர, செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாட்டுக்கான கேமரா, லென்ஸ், மென்பொருள் மற்றும் ஒளியமைப்புடன் கூடிய விஷன் சிஸ்டம், PLC கட்டுப்பாட்டுப் பலகை, இயந்திரப் பாதுகாப்பு அமைப்பு, சர்வோ ஸ்டெபிலைசர் மற்றும் டெஸ்க்டாப் கணினி ஆகியவையும் இடம்பெற்றுள்ளன. ரோபோ, PLC மற்றும் விஷன் சிஸ்டம் கட்டுப்படுத்திகளுக்கான நிரலாக்கம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு பயன்பாடுகளைச் செயல்படுத்துவதற்கான வசதிகளும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு கல்லூரிக்கும் 20 கணினி மேசைகள் மற்றும் நாற்காலிகள், நெட்வொர்க்கிங் மற்றும் மின்சார இணைப்பு வசதிகளுடன் ஏற்பாடு செய்யப்பட உள்ளன. மேலும், தலா 1.5 டன் திறன் கொண்ட மூன்று ஸ்பிளிட் ஏசி கருவிகளை நிறுவுவதற்கான விவரங்களும் இடம்பெற்றுள்ளன.
மேலும், இந்த உபகரணங்கள் மற்றும் வசதிகளுக்கு மூன்று ஆண்டுகள் உத்தரவாதம் வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும், போக்குவரத்து, நிறுவுதல், செயல்பாட்டுக்குக் கொண்டுவருதல், பயிற்சி, பயிற்சிக்கான பொருட்கள், நிரலாக்கம் மற்றும் பழுதுநீக்கச் சேவைகள் உள்ளிட்ட செலவுகளையும் சேர்த்து விலைப்புள்ளி சமர்ப்பிக்க வேண்டும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.