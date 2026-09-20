ETV Bharat / education-and-career
ஓமன் நாட்டில் வேலை வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசு ஏற்படுத்தி தரும் அரிய வாய்ப்பு - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
வெளிநாட்டில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகளை இளைஞர்களுக்குப் பெற்றுத்தரும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசின் அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனம் செயல்படுகிறது.
Published : September 20, 2026 at 9:00 AM IST
சென்னை: வெளிநாட்டில் வேலை தேடுபவரா நீங்கள்? ஓமன் நாட்டில் பணிபுரியப் பொன்னான வாய்ப்பை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்படுத்தித் தருகிறது. தமிழ்நாடு அரசின் அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனம் நல்ல சம்பளத்துடன், வேலை பெற்றுத்தருவதுடன், உணவு, விசா, இருப்பிடம் மற்றும் விமான பயணச்சீட்டு உள்ளிட்டவையும் ஏற்படுத்தித் தருகிறது.
இந்த வாய்ப்புக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம், ஊதியம், விண்ணப்பிக்கும் முறை உள்ளிட்ட விவரங்களை இந்த பதிவில் அறிந்துகொள்ளலாம்.
அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனம் என்றால் என்ன?
வெளிநாட்டில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகளை இளைஞர்களுக்குப் பெற்றுத்தரும் வகையில் அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவனம் செயல்படுகிறது. இது தமிழ்நாடு அரசின் நிறுவனம் ஆகும். எந்தவித இடைத்தரகரும் இல்லாமல் வெளிநாடுகளில் உள்ள வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கும் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது.
குறிப்பாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம், மலேசியா, ஓமன், பூட்டான், கனடா உள்ளிட்ட நாடுகளில் உள்ள பணி வாய்ப்புகள் இந்நிறுவனம் மூலம் ஏற்படுத்தித் தரப்படுகிறது.
1978-ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்ட இந்நிறுவனம் சுமார் 47 ஆண்டுகள் தங்களின் சேவையை வழங்கி வருகிறது. 10ஆம் வகுப்பு, டிப்ளமோ, ஐடிஐ படித்தவர்களுக்கான தொழில் திறன் பணிள் முதல் பட்டப்படிப்பு, நர்சிங், துணை மருத்துவம், எம்.பி.பி.எஸ் ஆகிய படிப்புகளை முடித்தவர்களுக்கான மருத்துவத்துறை சார்ந்த வேலைகளையும் இந்நிறுவனம் மூலம் பெறலாம்.
ஓமன் நாட்டில் வேலைவாய்ப்பு
ஓமன் நாட்டில் உற்பத்தி, மீன் பிடி தொழில் & கண்காணிப்பு மற்றும் பராமரிப்பு ஆகிய பிரிவுகளில் உள்ள ஆப்ரேட்டர், தரக் கண்காணிப்பாளர், மெக்கானிக்கல் மற்றும் எலெக்ட்ரிக்கல் பராமரிப்பாளர் ஆகிய பதவியில் ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படவுள்ளனர். இப்பதவிகளுக்கு ஆண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க இயலும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பில், Production (Exposure in Melting/Moulding/Process Control) & CNC Operator, Finishing & Inspection (Exposure in Quality/ Final Inspection) மற்றும் Maintenance (Exposure in Mechanical/Electrical Maintenance) ஆகிய துறைகளில் ஆட்கள் நிரப்பப்படுகிறார்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதிகள் என்னென்ன?
இப்பணியிடங்களுக்கு டிப்ளமோ அல்லது ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், இரண்டு வருடப் பணி அனுபவத்துடன் கூடிய 22 முதல் 35 வயதிற்கு உட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஊதியம் எவ்வளவு?
இப்பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்குக் குறைந்தபட்சம் ரூ. 44,000 முதல் ரூ. 54,000 வரை மாத ஊதியமாக வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் உணவு, விசா, இருப்பிடம் மற்றும் விமான பயணச்சீட்டு ஆகியவை வேலை அளிப்பவரால் வழங்கப்படும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இப்பணிக்கு தேர்வாகிச் செல்பவர்கள் விசா கிடைத்த பின்னர் இந்நிறுவனத்திற்குச் சேவைக்கட்டணமாக ரூ. 35,400 மட்டும் செலுத்தினால் போதுமானது.
|இதையும் படிங்க: மாத உதவித்தொகையுடன் பயிற்சி வேண்டுமா? பொறியியல் டிகிரி, டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
ஓமன் நாட்டில் வேலைக்குச் செல்ல விரும்பும் ஆண் விண்ணப்பதாரர்கள் ovemclnm@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு தங்களின் சுயவிவரம் அடங்கிய விண்ணப்பப்படிவம், கல்வி, பணி அனுபவ சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட் நகல் மற்றும் புகைப்படம் ஆகியவற்றை 11.10.2026 தேதிக்குள் அனுப்பி வைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பதாரர்களில் இருந்து தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, நேர்காணலுக்கு அழைக்கப்படுவார்கள். அதனையடுத்து, மருத்துவப் பரிசோதனைக்குப் பின்னர் இறுதி முடிவு எடுக்கப்பட்டு, வேலைக்கான அழைப்பு கடிதம் மற்றும் அதற்கு முந்தைய தகவல்கள் வழங்கப்படும்.
இப்பணி தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களுக்கு அயல்நாட்டு வேலைவாய்ப்பு நிறுவன இணையத்தளம் https://www.omcmanpower.tn.gov.in/ மற்றும் தொலைப்பேசி எண்கள் (044-22502267) & வாட்ஸ்ஆப் எண் (9566239685) வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம்.