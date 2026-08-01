ETV Bharat / education-and-career
திரைத்துறையில் சாதிக்க வேண்டுமா? எம்ஜிஆர் திரைப்பட பயிற்சி நிறுவனத்தில் சேர்க்கை
எம்.ஜி.ஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனத்தில் வழங்கப்படும் இளங்கலை காட்சி கலைப் பட்டப்படிப்புகளுக்கு ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
Published : August 1, 2026 at 8:01 AM IST
சென்னை: திரைத்துறையில் சாதிக்க விரும்புகிறவர்களா நீங்கள்? அதற்கான கல்வியை எங்கு பெறுவது என்று தெரியவில்லையா? அப்படி என்றால் உங்களுக்கான பதிவுதான் இது. தமிழ்நாடு அரசின் செய்தி மக்கள் தொடர்புத் துறையின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படும் எம்.ஜி.ஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனத்தில் வழங்கப்படும் இளங்கலை காட்சி கலைப் பட்டப்படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
ஒளிப்பதிவு, ஒலிப்பதிவு, படத்தொகுப்பு உள்ளிட்ட பாடப்பிரிவுகளில் உள்ள இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இப்படிப்புகளுக்கு ஆர்வமுள்ளவர்கள் ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
திரைத்துறையில் சாதிக்க வேண்டுமா?
ஒளிப்பதிவு, ஒலிப்பதிவு, இயக்கம் மற்றும் திரைக்கதை எழுதுதல், படத்தொகுதி, அனிமேஷன் உள்ளிட்ட திறன்களை இளைஞர்கள் கற்று, திரைத்துறையில் பணியாற்ற ஏதுவாக தமிழ்நாடு அரசின் மூலம் எம்.ஜி.ஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனம் செயல்பட்டு வருகிறது. இக்கல்வி நிறுவனம் தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெ.ஜெயலலிதா இசை மற்றும் கவின் கலைப் பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
இங்கு 2026-27 கல்வி ஆண்டில் வழங்கப்படும் 4 ஆண்டு இளங்கலை காட்சி கலை பட்டப்படிப்புகளில் மாணவர்கள் சேர்க்கை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது.
வழங்கப்படும் பட்டப்படிப்புகள் என்னென்ன?
- ஒளிப்பதிவு (Cinematography)
- எண்மிய இடைநிலை (Digital Intermediate)
- ஒலிப்பதிவு (Audiography)
- படத்தொகுப்பு (Film Editing)
- உயிரிப்பூட்டல் மற்றும் காட்சிப்பயன் (Animation and Visual Effects)
இப்படிப்புகளில் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படுகிறது. அதே போன்று, திரைத்துறையை சேர்ந்தவர்களின் வாரிசுகளுக்கு இடம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த இடத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் தந்தை அல்லது தாய் திரைப்படத்துறையை சார்ந்தவர் என்பதற்கு சான்றிதழ் அளிக்கும் வகையில், தென்னிந்திய திரைப்பட வர்த்தகச் சங்கம் அளிக்கும் சான்றிதழ் மற்றும் அடையாள அட்டை நகலினை அவரது விண்ணப்பத்துடன் இணைக்க வேண்டும்.
இப்படிப்பில் சேர்க்கை பெற தகுதிகள் என்னென்ன?
இளங்கலை காட்சி கலை பட்டப்படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற மாணவர்கள் ஜூலை 1-ம் தேதியின்படி, அதிகபடியாக 24 வயதைக் கடந்திருக்கக்கூடாது. இதில் எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவு மாணவர்கள் 26 வயது வரை இருக்கலாம்.
ஒளிப்பதிவு, ஒலிப்பதிவு, எண்மிய இடைநிலை ஆகிய பட்டப்படிப்புகளுக்கு 12-ம் வகுப்பில் இயற்பியல் அல்லது வேதியியல் பாடங்கள் அல்லது அந்த குறிப்பிட்ட பாடப்பிரிவிற்கு சம்மந்தப்பட்ட தொழிற்கல்வி கொண்டு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் (அல்லது) எலெக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் பொறியியல்/ எலெக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் கம்யூனிகேஷன் பொறியியல் ஆகியவற்றில் டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.
இதர பட்டப்படிப்புகளுக்கு 12-ம் வகுப்பில் ஏதேனும் ஒரு பிரிவில் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதுமானது.
இப்படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்கள் குறைந்தபட்சம் 40 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினர் தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் போதுமானது.
|இதையும் படிங்க: 'இஸ்ரோ'வில் பட்டதாரிகளுக்கு வேலை| 244 காலிப்பணியிடங்கள் - விண்ணப்பிக்க தகுதிகள் என்ன?
இப்படிப்புகளுக்கு கட்டணம் எவ்வளவு?
இப்படிப்புகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ. 15,000 கல்வி கட்டணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனுடன் ரூ. 2,000 சிறப்பு கட்டணம், ரூ. 1,000 மேம்பாட்டு கட்டணம் மற்றும் இதர கட்டணங்கள் இணைத்து ஆண்டுக்கு ரூ.20 ஆயிரம் வரை செலுத்த வேண்டி இருக்கும். இதில் எஸ்சி/எஸ்டி பிரிவினர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு கல்வி கட்டணத்தில் தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
எம்.ஜி.ஆர் திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சிப் பயிற்சி நிறுவனத்தில் வழங்கப்படும் இப்படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற விரும்புகிறவர்கள் https://www.filminstitute.tn.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
இதற்கு விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ.200 வசூலிக்கப்படுகிறது. எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினர் ரூ. 60 செலுத்தினால் போதுமானது. கலை ஆர்வமுள்ள மாணவ/ மாணவியர்கள் ஆகஸ்ட் 5-ம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.