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தமிழ்நாடு அரசு 4,724 செவிலியர் காலிப்பணியிடங்கள்; செப்.25 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் - NHM கீழ் நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியீடு

தேசிய நலவாழ்வு குழுமத்தின் கீழ் மாவட்ட அளவில் தற்காலிக செவிலியர் பணியிடங்களை நிரப்ப தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 11:29 AM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறையின் கீழ் 4 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான செவிலியர் பணியிடங்களை தற்காலிக முறையில் நிரப்ப அறிவிப்பு வெளியாகி, தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பம் வரவேற்கப்படுகிறது.

தேசிய நலவாழ்வு குழுமம் கீழ் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துத்துறை, மருத்துவம் மற்றும் ஊரக சுகாதாரப் பணிகள், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி மற்றும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆகியவற்றின் கீழ் உள்ள மருத்துவமனைகளில் உள்ள செவிலியர் காலிப்பணியிடங்கள் இதன் மூலம் ஒப்பந்த முறையில் நிரப்பப்படுகிறது.

செவிலியர் காலிப்பணியிடங்களின் விவரம்

தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் இருக்கும் திருப்பூர் மற்றும் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களை தவிர, இதர மாவட்டங்களில் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கங்களின் கீழ் செயல்படும் அனைத்து சுகாதார நிலையங்கள், மருத்துவமனைகளில் உள்ள செவிலியர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.

இதற்காக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட அறிவிப்பில் மொத்தம் 4,724 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தகுதிகள் என்னென்ன?

  • தேசிய செவிலியர் கவுன்சில் முறைப்படி அங்கீகாரம் பெற்ற அரசு அல்லது தனியார் செவிலியர் கல்லூரிகளில் பி.எஸ்சி நர்சிங் அல்லது பொது செவிலியம் மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவம் (GNM) செவிலியர் டிப்ளமோ படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.
  • மேலும், தமிழ்நாடு செவிலியர் கவுன்சிலில் கட்டாயம் பதிவு செய்திருக்க வேண்டும்.
  • இப்பதவிக்கான வயது வரம்பாக விண்ணப்பதார்கள் அதிகபடியாக 50 வயது வரை இருக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
  • இப்பணியிடங்கள் தற்காலிகமாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் மட்டுமே நிரப்பப்படுகிறது. பணிக்கு எடுக்கப்படும் ஆட்கள் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படமாட்டார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
  • தேர்வாகும் நபர்களுக்கு மாதம் ரூ. 18,000 வரை தொகுப்பூதியம் வழங்கப்படும் என கருதப்படுகிறது.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இதற்கான விண்ணப்பம் மற்றும் மாவட்ட வாரியாக காலிப்பணியிடங்களின் விவரம் ஆகியவற்றை https://nhm.tn.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் இருந்து பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.

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முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன், கல்வித்தகுதி, அடையாள சான்று, புகைப்படம் உள்ளிட்ட ஆவணங்களுடன் இணைத்து அந்தந்த மாவட்ட சுகாதார அலுவலருக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முழுமையாக நிரப்பப்பட்ட விண்ணப்பம் செப்டம்பர் 25-ம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு அலுவலகத்திற்கு சென்றடையுமாறு அனுப்பப்பட வேண்டும்.

விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி

சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட சுகாதார அலுவலர் / செயற் செயலாளர் (செங்கல்பட்டு மற்றும் திருப்பூர் மாவட்ட தவிர), மாவட்ட சுகாதார அலுவலகம்/ சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கம்.

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