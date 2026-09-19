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மாத உதவித்தொகையுடன் பயிற்சி வேண்டுமா? பொறியியல் டிகிரி, டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

சென்னை பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீரகற்று வாரியத்தில் பயிற்சி பெற விரும்புகிறவர்கள் அக்டோபர் 17-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

சென்னை பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீரகற்று வாரியம்
சென்னை பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீரகற்று வாரியம் (CMWSSB)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2026 at 7:59 AM IST

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சென்னை: சென்னை பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீரகற்று வாரியத்தில் ஒராண்டு தொழில்பழகுநர் பயிற்சிக்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. பொறியியல் பட்டப்படிப்பு மற்றும் டிப்ளமோ முடித்தவர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

பொறியியல் பட்டப்படிப்பு அல்லது டிப்ளமோ முடிந்து துறை ரீதியான பயிற்சி பெற விரும்புகிறீர்களா? அதுவும் மாத உதவித்தொகையுடன் பயிற்சி பெற வேண்டுமா? உங்களுக்கான ஒரு சிறந்த வாய்ப்பை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்படுத்தி தருகிறது.

தமிழ்நாடு அரசின் சென்னை பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீரகற்று வாரியத்தில் பல்வேறு பொறியியல் பிரிவுகளில் உள்ள தொழில்பழகுநர் இடங்களுக்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பம் வரவேற்கப்படுகிறது.

அதன்படி, இந்த வாய்ப்புக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம், காலியிடங்களின் விவரம், உதவித்தொகை, விண்ணப்பிக்கும் முறை உள்ளிட்ட விவரங்களை இந்த பதிவில் அறிந்துகொள்ளலாம்.

தொழில்பழகுநர் பயிற்சி விவரங்கள்

சிவில், மெக்கானிக்கல், எலெக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் ஆகிய பொறியியல் பிரிவுகளில் தொழில்பழகுநர் இடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இவை பட்டப்படிப்பு தகுதி, டிப்ளமோ தகுதி என பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. பட்டப்படிப்பு பிரிவில் 76 காலிப்பணியிடங்களும், டிப்ளமோ தகுதியில் 32 காலிப்பணியிடங்களும் உள்ளன.

துறை பொறியியல்/ தொழில்நுட்பம் - பட்டப்படிப்பு தகுதி டெக்னீஷியன் - டிப்ளமோ தகுதி
சிவில்/ மெக்கானிக்கல்5210
எலெக்ட்ரிக்கல் மற்றும் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் 2422
மொத்தம்7632

தகுதிகள் என்னென்ன?

மேல் குறிப்பிட்டுள்ள பொறியியல் பிரிவுகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட உயர்கல்வி நிறுவனத்தின் மூலம் முழு நேர பொறியியல் பட்டப்படிப்பு அல்லது டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும்.

2022, 2023, 2024, 2025 மற்றும் மே 2026 ஆகிய ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வி தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

தொழில்பழகுநர் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட வயது வரம்பு பின்பற்றப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இடஒதுக்கீடு முறையும் பின்பற்றப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை

இப்பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கும் விண்ணப்பதாரர்களின் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்வானவர்களுக்கு அதற்கான தகவல் இமெயில் முகவரி மூலம் தெரிவிக்கப்படும். மேலும், தேர்வானவர்களின் பட்டியல் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்.

அதனையடுத்து, சென்னையில் உள்ள சென்னை பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீரகற்று வாரிய அலுவலகத்தில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு நடத்தப்படும். தேர்வாகும் நபர்களுக்கு ஒரு வருடத்திற்கு பயிற்சி அளிக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

உதவித்தொகை எவ்வளவு?

  • பட்டப்படிப்பு தகுதியுள்ளவர்களுக்கு மாதம் ரூ. 12,300 மாத உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.
  • டிப்ளமோ தகுதியுள்ளவர்களுக்கு மாதம் ரூ. 10,900 மாத உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

சென்னை பெருநகர் குடிநீர் வழங்கல் மற்றும் கழிவு நீரகற்று வாரியத்தில் பயிற்சி பெற விரும்புகிறவர்கள், https://nats.education.gov.in/ என்ற இணையதளத்தின் வழியாக பதிவு செய்து விண்ணப்பிக்கலாம். அக்டோபர் 17ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பம் பெறப்படுகிறது. இதற்கான அறிவிப்பை இணையதளத்தில் அறிந்துகொள்ளலாம்.

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முக்கிய நாட்கள்

விவரம்தேதிகள்
விண்ணப்பம் தொடக்கம்17.09.2026
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்17.10.2026
தேர்வானவர்கள் பட்டியல் வெளியீடுஅக்டோபர் நான்காம் வாரம்
சான்றிதழ் சரிபார்ப்புக்கு அழைப்புநவம்பர் முதல் வாரம்

தொழில்பழகுநர் பயிற்சி தொடர்பான கூடுதல் தகவல் அல்லது சந்தேகங்களுக்கு tncop@boat-srp.com என்ற இமெயில் முகவரி வழியாக தொடர்புகொள்ளலாம்.

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