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தமிழ்நாட்டில் 4 ஆண்டு பட்டப்படிப்பு அறிமுகம்? தீவிர ஆலோசனையில் தமிழக அரசு

தமிழ்நாடு அரசின் பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர் நியமனம் செய்வதற்கான தேடுதல் குழுவில் மாற்றங்களை மேற்கொள்ள தொடர்புடைய சட்டங்களில் திருத்தம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்கல்வித்துறை ஆய்வுக்கூட்டம்
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்கல்வித்துறை ஆய்வுக் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 7:01 AM IST

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சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நான்கு ஆண்டு பட்டப்படிப்பை அறிமுகப்படுத்தலாம் என்பது குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் நடைபெற்ற உயர்கல்வி ஆய்வுக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையில் ஜூலை 6-ம் தேதி உயர்கல்வித்துறை ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன், நிதித்துறை அமைச்சர் மரிய வில்சன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் கலந்துக் கொண்டனர்.

இந்த ஆய்வுக்கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளை உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் தீரஜ்குமார், இத்துறையின் கீழ் செயல்படும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு அனுப்பி உள்ளார். அதில், அந்த கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜய், உயர்கல்வித் துறையின் திட்டங்களையும், இலக்குகளை ஆய்வு செய்தார்.

அதில், உயர்கல்வித்துறையின் கீழ் செயல்படும் கல்வி நிறுவனங்களை வலுப்படுத்துதல், மாணவர்களுக்கு கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் தரத்தை மேம்படுத்துதல், அனைவருக்கும் உயர்கல்விக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரித்தல், உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் தரமான உள்கட்டமைப்பை உறுதி செய்தல், மாணவர்களின் வேலைவாய்ப்புத் திறனை மேம்படுத்துதல் மற்றும் அவர்களை எதிர்காலத்திற்குத் தயார்படுத்துதல், ஆராய்ச்சியை ஊக்குவித்தல், மாணவர், ஆசிரியர்கள் நலனை மேம்படுத்துதல், உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசை மற்றும் நிலையை மேம்படுத்தி உயர்த்துவதற்கு உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசனை செய்யப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், வெற்றி தமிழகம் தொலைநோக்கு திட்டத்தின் கீழ் புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்கும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அதன் படி, தமிழ்நாட்டில் மாநில அரசால் நடத்தப்படும் 20 பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தர் நியமனம் செய்வதற்கான தேடுதல் குழுவில் மாற்றங்களை மேற்கொள்ள தொடர்புடைய சட்டங்களில் திருத்தம் செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. அதே போன்று, உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் உள்ள காலிப்பணியிடங்களை விரைவாக நிரப்புவதற்கும் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்களின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழிற்பயிற்சி (Internship) ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட வேண்டும் என ஆலோசனை கூட்டத்தில் முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

4 ஆண்டு பட்டப்படிப்பு

மிக குறிப்பாக உலகளாவிய சிறந்த நடைமுறைகளை உள்ளடக்கியதாக மாநில உயர்கல்விக் கொள்கையில் நான்கு ஆண்டு பட்டப்படிப்பை அறிமுகப்படுத்தலாம் என்பது குறித்து விவாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மத்திய அரசின் தேசிய கல்வி கொள்கை 2020 கீழ் 4 ஆண்டு பட்டப்படிப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிலையில், அந்த நடைமுறைக்கு ஏதுவாக ஒரு முன்னெடுப்பு குறித்து இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது முக்கிய கவனத்தைப் பெற்றுள்ளது.

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அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டை 10 சதவிகிதமாக உயர்த்த திட்டம்

குறிப்பாக இந்த கூட்டத்தில், அரசுப் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மருத்துவம், பொறியியல் உள்ளிட்ட தொழிற்கல்வி மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கான இட ஒதுக்கீடு 7.5 சதவிகிதம் என்பதை 10 சதவீதமாக உயர்த்தலாம் என திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும், பெருந்தலைவர் காமராஜர் திட்டம் 2 இன் கீழ் கல்லூரிகளின் கட்டமைப்பை மேம்படுத்தவும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

புதிய பொறியியல் கல்லூரிக்கு வாய்ப்பில்லை

தமிழ்நாட்டில் ஏற்கனவே பொறியியல் கல்லூரிகள் அதிகளவில் உள்ளதாலும், ஒவ்வொரு ஆண்டும் சேரும் மாணவர்கள் எண்ணிக்கையும் குறைவாகவே உள்ளதாலும், புதியதாக பொறியியல் கல்லூரி துவங்க வேண்டியதில்லை என இக்கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

உதவி பெறும் கல்லூரிகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கு முன்கூட்டியே அரசு அனுமதி பெற வேண்டிய நடைமுறை கைவிடப்படலாம் என்பது குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

TN HIGHER EDUCATION DEPT
பல்கலைக்கழக துணை வேந்தர் நியமனம்
அரசு பள்ளி மாணவர்கள் இடஒதுக்கீடு
TAMIL NADU SEP
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