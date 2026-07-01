ETV Bharat / education-and-career
வெளியானது பொறியியல் தரவரிசை பட்டியல்: 53 பேர் முழு கட்-ஆஃப் பெற்று அசத்தல் | கலந்தாய்வு தேதி அறிவிப்பு
தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் படிப்பில் சேர்க்கை பெற விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியான நிலையில், கலந்தாய்வு தேதிகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
Published : July 1, 2026 at 12:43 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பொறியியல் கல்லூரிகளில் சேர் விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. இதில் 53 பேர் 200-க்கு 200 கட்-ஆஃப் மதிப்பெண்கள் பெற்று அசத்தியுள்ளனர்.
சென்னை கிண்டியில் உள்ள தொழில்நுட்ப கல்வி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், 2026-27 கல்வி ஆண்டில் பொறியியல் படிப்பில் சேர்வதற்காக விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியலை உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் வெளியிட்டார். பொதுப்பிரிவு மற்றும் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு என தனித்தனியாக தரவரிசை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்தாண்டு பொறியியல் படிப்பில் சேர்க்கை பெற விண்ணப்பித்து கட்டணம் செலுத்தியவர்கள் 2,45,235 பேர். இவர்களில் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 5 பேர் உட்பட 2,36,017 பேர் தரவரிசையில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
அதே போன்று, 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் 50,494 பேர் விண்ணப்பித்த நிலையில், துறையால் வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களின் அடிப்படையில் 46,604 பேர் தரவரிசையில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
53 பேர் முழு கட்- ஆஃப் பெற்று அசத்தல்
இந்தாண்டு 53 பேர் 200-க்கு 200 கட் ஆஃப் மதிப்பெண்கள் பெற்று அசத்தியுள்ளனர். அதில் 39 பேர் தமிழ்நாடு பாடத்திட்டத்தில் படித்தவர்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் தரவரிசை பட்டியலை https://www.tneaonline.org/ என்ற இணையதளத்தில் காணலாம்.
கலந்தாய்வு தேதிகள் அறிவிப்பு
முதற்கட்டமாக 7.5 இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் சிறப்புப் பிரிவு மாணவர்களுக்கு வரும் ஜூலை 13 மற்றும் 14 ஆகிய நாட்களில் கலந்தாய்வு நடைபெறவுள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து இதர சிறப்புப் பிரிவு மாணவர்களுக்கு 15 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளில் கலந்தாய்வு நடைபெறும்.
பொதுப்பிரிவு பொறியியல் கலந்தாய்வு ஜூலை 20 முதல் 30 வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: பள்ளி பாடத்திட்டத்தில் வருகிறது அதிரடி மாற்றம் - மயில்சாமி அண்ணாதுரை தலைமையில் குழு அமைப்பு
தருமபுரி மாணவி முதலிடம்
பொதுப் பிரிவுகளுக்கான தரவரிசையில் தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த எஸ்.அக்ஷிதா என்ற மாணவி முதல் மதிப்பெண் பெற்று அசத்தியுள்ளார்.
திருப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஏ.ரோஹித் பாலன் என்ற மாணவர் இரண்டாம் இடமும், நாமக்கல் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஏ.வெங்கடகிருஷ்ணன் என்ற மாணவர் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளார்.
7.5 சதவீத இடஒதுக்கீடு பிரிவில் சேலம் அரசு மாதிரி பள்ளியை சேர்ந்த மாணவி பி.தேவதர்ஷினி முதலிடம் பிடித்து அசத்தியுள்ளார். திருச்சி டி.என்.அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியை சேர்ந்த மாணவர் கே.புகழேஷ் இரண்டாம் இடமும், திருவண்ணாமலை அரசு மாதிரி பள்ளியை சேர்ந்த மாணவர் ஆர்.ஜனார்த்தனம் மூன்றாம் இடமும் பிடித்துள்ளார்.
தரவரிசையில் பெயர் சேர்க்க 6-ம் தேதி வரை அவகாசம்
விண்ணப்பித்திருந்து தரவரிசை பட்டியலில் தங்களது பெயர் விடுபட்டு இருந்தாலோ அல்லது வேறு குறைகள் இருந்தாலோ, இன்று முதல் 6 நாட்களுக்குள் (06.07.2026-க்குள்) தங்கள் அருகாமையில் உள்ள தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை சேவை மையத்தினை (TFC's) அணுகி தங்கள் குறைகளை பதிவு செய்து நிவர்த்தி செய்து கொள்ளலாம்.
மேலும், பொறியியல் கலந்தாய்வு தொடர்பாக சந்தேகங்களை நிவர்த்தி செய்ய தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்ககத்தில் செயல்பட்டு வரும் அழைப்பு மையத்தினை தொலைபேசி (1800-425-0110) வாயிலாகவும், tneacare@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.