12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் ஏப்ரல் 9 முதல் தொடக்கம்: முடிவுகள் மே 8 வெளியிட திட்டம்

தமிழ்நாட்டில் 2025-26 கல்வி ஆண்டிற்கான 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 26 வரை நடைபெறவுள்ள நிலையில், விடைத்தாள் திருத்தம் செய்யும் பணிகள் ஏப்ரல் 9 முதல் தொடங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுத்தேர்வு 2026
பொதுத்தேர்வு 2026 (TN School Education Dept)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 15, 2026 at 8:10 PM IST

சென்னை: 12- ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதிய மாணவர்களின் விடைத்தாள்கள் திருத்தும் பணிகள் ஏப்ரல் 9-ம் தேதி முதல் 20-ம் தேதி வரையில் நடைபெறவுள்ளதாக அரசுத் தேர்வுத்துறை இயகக்கம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் பயிலும் 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு மார்ச் 2-ம் தேதி முதல் தொடங்கியது. மார்ச் 26-ம் தேதி வரை தேர்வு நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 3,412 தேர்வு மையங்களில் 7,99,692 பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் 27,783 தனித்தேர்வர்கள் என மொத்தம் 8,27,475 பேர் இந்தாண்டு பொதுத்தேர்வை எழுதி வருகின்றனர்.

இதேபோல் கடந்த ஆண்டுகளில் 11-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு எழுதி தேர்ச்சி பெறாமல் உள்ள மாணவர்களுக்கு அரியர் தேர்வுகள் மார்ச் 3-ம் தேதி முதல் தொடங்கி 27-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இத்தேர்வை 2,615 தேர்வு மையங்களில் 19,107 பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் 5,944 தனித்தேர்வர்கள் என மொத்தம் 25,051 பேர் தேர்வெழுத பதிவு செய்தனர்.

இத்தேர்வுப் பணிகளில் ஒவ்வொரு தேர்வு நாளிலும் சுமார் 49,000-க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். அதே நேரம் தேர்வில் முறைகேடுகளை தடுக்க சுமார் 4,900- க்கும் மேற்பட்ட பறக்கும் படையினர் தேர்வுப்பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர்.

மாணவர்களுக்கான உதவி எண்கள்

12-ம் வகுப்பு பொத்தேர்வை எழுதும் மாணவர்கள் தேர்வு நாளில் ஏற்படும் சந்தேகங்கள், புகார்கள் ஆகியவற்றை தெரிவிக்கும் வகையில் தேர்வு கட்டுபாடு உதவி எண்களும் அறிவிக்கப்பட்டன. அதன்படி, 9498383075 மற்றும் 9498383076 என்ற செல்போன் எண்களுக்கு மாணவர்கள் காலை 8 மணி முதல் இரவு 8 மணி வரை அனைத்து தேர்வு நாட்களிலும் தொடர்புகொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மாவட்டத்தில் 578 அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் மேல்நிலைப் பள்ளிகளில் படிக்கும் 30,663 மாணவர்கள், 33,696 மாணவிகள் என மொத்தம் 64,359 மாணவர்கள், 3,157 பேர் தனித் தேர்வர்கள் மற்றும் மத்திய சிறை, புழல் சிறை கதிகள் உட்பட 250 தேர்வு மையங்களில் தேர்வுகள் எழுத பதிவு செய்துள்ளனர்.

வினாத்தாள் மற்றும் விடைத்தாள்கள் 5 சேகரிக்கும் மையங்களும், வினாத்தாள்களை தேர்வு மையங்களுக்கு கொண்டு செல்ல 65 வழித்தடங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தேர்வுப்பணியில் 250 முதன்மைக் கண்காணிப்பாளர்கள், 250 துறை அலுவலர்கள், 550 பறக்கும் படை, நிலையான படை உறுப்பினர்கள், 4,100 அறை கண்காணிப்பாளர்கள், சொல்வதை எழுதுபவர்கள் மற்றும் 1,000 ஆசிரியர் அல்லாத பணியாளர்கள் என மொத்தம் 6,150 பேர் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

இதையும் படிங்க : தன்னலத்துக்காக இல்லாமல் நாட்டிற்காக பாடுபட வேண்டும்: மாணவர்களுக்கு பொறுப்பு ஆளுநர் அறிவுரை

ஏப்ரல் 9 முதல் திருத்தம் பணி
இந்த நிலையில், 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களின் பொதுத்தேர்வு விடைத்தாள்கள் திருத்தம் செய்யும் பணி ஏப்ரல் 9 முதல் தொடங்கி ஏப்ரல் 20 வரை நடத்தப்படவுள்ளதாக அரசு தேர்வுகள் இயக்ககம் அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் இந்தாண்டுக்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் ஏப்ரல் 23-ம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. அதற்கு முன்னரே விடைத்தாள் திருத்தம் செய்யும் பணிகளை முடிக்க பள்ளிக் கல்வித்துறை திட்டமிட்டுள்ளது. மேலும் விடைத்தாள் திருத்தம் செய்யும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும் என ஆசிரியர்களுக்கு அறிவுறுத்திப்பட்டுள்ளது.

ரிசல்ட் எப்போது?

2015-26 கல்வி ஆண்டிற்கான 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை வரும் மே 8-ம் தேதி வெளியிட பள்ளிக் கல்வித்துறை திட்டமிட்டுள்ளது. அதேபோன்று, 11-ம் வகுப்பு அரியர் தேர்வை எழுதும் மாணவர்களுக்கு மே 20-ம் தேதி முடிவுகள் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் மே 4-ம் தேதி வெளியாகவுள்ள நிலையில், முடிவுகள் திட்டமிடப்படி வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

