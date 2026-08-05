ETV Bharat / education-and-career
‘சூப்பர் க்ளீன், சூப்பர் கேம்பஸ் திட்டம்’ - பள்ளி, உயர்கல்வித்துறைக்கு பட்ஜெட்டில் இடம்பெற்ற சூப்பர் அறிவிப்புகள்
தமிழ்நாடு பட்ஜெட் தாக்கல் உரையில், நீட் தேர்விற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதாகவும், 12ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையிலேயே மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு சேர்க்கை நடத்த வேண்டும் என மத்திய அரசிற்கு வலுயுறுத்தப்பட்டது.
Published : August 5, 2026 at 12:23 PM IST
சென்னை: 2026-27 நிதியாண்டிற்கான தமிழ்நாடு பட்ஜெட்டில் ‘சூப்பர் க்ளீன், சூப்பர் கேம்பஸ்’ திட்டம், வெற்றி மடிக்கணினி திட்டம், ஹெல்மெட் மற்றும் வாட்டர் பாட்டில் வசதியுடன் கூடிய சைக்கிள் உள்ளிட்ட சிறப்பு திட்டங்கள் பள்ளி மற்றும் உயர்கல்வித்துறைக்கு வெளியாகியுள்ளது.
த.வெ.க அரசின் 2026-27 நிதியாண்டிற்கான முதல் நிதிநிலை அறிக்கை இன்று (ஆகஸ்ட் 5) சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. தமிழ்நாடு நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் நிதிநிலை அறிக்கையை தாக்கல் செய்து வருகிறார்.
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/uUdcStWCWH— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
அதில் பல்வேறு துறைகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகி வருகிறது. அந்த வகையில் பள்ளிக் கல்வி மற்றும் உயர்கல்வித்துறைக்கு சிறப்பு திட்டங்களுக்கான அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.
பள்ளி தூய்மைக்கான சூப்பர் க்ளீன், சூப்பர் கேம்பஸ் திட்டம், பள்ளி நவீனமயமாக்கம், காமராசர் சிறப்புப் பள்ளிகள் திட்டம், கல்லூரி மாணவர்களுக்கான வெற்றி மடிக்கணினி திட்டம் ஆகியவை முக்கிய கவனம் பெற்றுள்ளது.
பள்ளிக் கல்வித்துறை: பட்ஜெட் அறிவிப்புகள்
சூப்பர் க்ளீன், சூப்பர் கேம்பஸ் திட்டம்
தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 43 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் பயிலும் அரசுப் பள்ளிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்தப் பள்ளிகளில் தூய்மையான மற்றும் பாதுகாப்பான கற்றல் சூழலை உறுதி செய்வது என்பது, மாணவர்கள் தரமான கல்வி பெறுவதற்கும், அவர்களின் நலனுக்கும் இன்றியாமையாததாகும் என பட்ஜெட்டில் உரையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அதனை கருத்தில் கொண்டு அரசுப் பள்ளிகளில் தொழில்முறை தூய்மைப் பராமரிப்பு மற்றும் பாதுகாப்புச் சேவைகளை வழங்குவதற்காக ”சூப்பர் க்ளீன் சூப்பர் கேம்பஸ்” என்ற திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் தினசரி தூய்மைப் பணிகள், குடிநீர் வசதிகள் மற்றும் கழிப்பறைகள் பராமரிப்பு மற்றும் பள்ளி வளாகங்களுக்கு 24 மணி நேர பாதுகாப்பு ஆகியவை உறுதி செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டம் முதற்கட்டமாக 10,000 பள்ளிகளில் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதற்கான ரூ. 139 கோடி நிதி ஒதுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளி நிறைவுத் திட்டம்
அரசு பள்ளிகளின் உட்கட்டமைப்பை நவீனமயமாக்கும் நோக்கில், பரிந்துரை செய்யப்பட்ட விதிமுறைகளின் அடிப்படையில், தேவையான உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை வழங்குவதற்கான “பள்ளி நிறைவுத் திட்டம்” என்ற புதிய திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் 2,514 தொடக்கப் பள்ளிகள், 364 நடுநிலைப் பள்ளிகள் மற்றும் 855 உயர்நிலை மற்றும் மேம்நிலைப் பள்ளிகள் என மொத்தம் 3,734 பள்ளிகளில் 2,132 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் நவீனமயமாக்கப்படவுள்ளது. இதற்கான ரூ. 300 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெருந்தலைவர் காமராசர் சிறப்புப் பள்ளிகள்
சமூக - பொருளாதார ரீதியாகப் பின்தங்கிய பின்னணியில் இருந்து வரக்கூடிய, கல்வித் திறன்மிக்க மாணவர்களுக்குத் தரமான கல்வியை வழங்கும் நோக்கில் ”பெருந்தலைவர் காமராசர் சிறப்புப் பள்ளிகள்” எனப்படும் நவீன உண்டு உறைவிடப் பள்ளிகள் திட்டத்திற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/fePNQqh6xK— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
இத்திட்டத்தின் கீழ் 9 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு பயிலும் கல்வி, உணவு, தங்குமிடம், பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் சீருடைகள் ஆகியவை விலையில்லாமல் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்திற்கு ரூ. 125 கோடி ஒதுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிக் கல்வி பாடத்திட்டம் மறுசீரமைப்பு
வேகமாக மாறிவரும் உலகளவிய மற்றும் தொழில்நுட்ப யுகத்திற்கு ஏற்ப, பள்ளிக் கல்வியின் பாடத்திட்டத்தை அனுபவ அடிப்படையில், எதிர்காலத் தலைமுறையினருக்கான, திறன் சார்ந்த முழுமையான கல்வியாக மாற்றியமைப்பது காலத்தின் கட்டாயம் என பட்ஜெட்டில் உரையில் நிதியமைச்சர் மரிய வில்சன் தெரிவித்துள்ளார்.
அதன் அடிப்படையில், பகுத்தறிவுச் சிந்தனை, படைப்பாற்றல், நிதிசார் அறிவு, பாலின சமத்துவம், சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு, கணிதத் திறன், போட்டித் தேர்வுகலை எதிர்கொள்ளும் திறன் மற்றும் உலகளாவிய குடியுரிமைப் பண்பு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு துடிப்பான மற்றும் முற்போக்கான பாடத்திட்டத்தை உருவாக்கும் நோக்கில், பள்ளிப் பாடத்திட்டம் மறுசீரமைக்க ரூ. 25 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
போதைப்பொருள் தடுப்பு விழிப்புணர்வு
போதைப்பொருட்கள் மற்றும் அவற்றின் தவறான பயன்பாடு குறித்த விழிப்புணர்வும், முன்னெச்சரிக்கைக் கல்வியும், இளம் தலைமுறையினரிடம் ஏற்படுத்தும் வகையில் பள்ளிகளில் போதைப்பொருள் எதிர்ப்பு அமைப்புகளும், தன்னார்வக் குழுக்களும் அமைக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதமாக பள்ளி வளாகங்களில் 10581 என்ற உதவி எண் தெளிவாகக் காட்சிப்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்திற்கு ரூ. 7 கோடி நிதி ஒதுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
|இதையும் படிங்க: தமிழ்நாடு பட்ஜெட் 2026 - முழு விவரம்
இவைமட்டுமின்றி, மாணவர்களும், ஆசிரியர்களும் ரகசியமாக தகவல் தெரிவிக்கும் வகையில் “போதைப் பொருள் இல்லா தமிழ்நாடு” என்ற செயலின் மூலம் போதைப்பொருள் கடத்தல் மற்றும் பயன்பாடு குறித்த தகவல்கள் பகிரும் வசதி உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக பட்ஜெட் உரையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பொது நூலகங்கள் மறுவடிவமைப்பு
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொது நூலகங்கள், மாநில அளவிலான டிஜிட்டல் நூலகங்களில் இணைய வசதி, கைபேசி வாயிலாக அணுகும் வசதி, டிஜிட்டல் உள்ளடக்கம், இலவச வைஃபை வசதி மற்றும் 38 மாவட்ட மைய நூலகங்களில் இணை- பணியிட வசதிகள் கொண்ட கற்றல் மற்றும் புத்தாக்க மையாக மறுவடிவமைப்பதற்கு ரூ. 10 கோடி நிதி ஒதுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஹெல்மெட் மற்றும் வாட்டர் பாட்டில் வசதியுடன் கூடிய சைக்கிள்
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/Fm0oTScigF— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் இந்த கல்வியாண்டில் 11ஆம் வகுப்பு பயிலும் 5.32 லட்சம் மாணவர்களுக்கு ஹெல்மெட் மற்றும் வாட்டர் பாட்டில் வசதியுடன் கூடிய சைக்கிள் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான ரூ. 277 கோடி நிதி ஒதுக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்த நிதியாண்டில் பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கு ரூ. 44,527 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.
உயர்கல்வித்துறை: பட்ஜெட் அறிவிப்புகள்
நீட் தேர்விற்கு எதிர்ப்பு
பட்ஜெட்டில் உயர்கல்வித்துறைக்கான திட்டங்களை அறிவிப்பதற்கு முன்பு, தமிழ்நாடு அரசு நீட் தேர்வினை கடுமையாக எதிர்கிறது என்றும், இத்தேர்வை உடனடியாக ரத்து செய்து, 12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வின் அடிப்படையில் மருத்துவக் கல்விக்கான சேர்க்கையை தொடர்ந்திட மத்திய அரசை தமிழ்நாடு அரசு வலியுறுத்துவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வெற்றி மடிக்கணினி திட்டம்
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/ncmmuYnTS7— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
கல்லூரி மாணவர்கள் தொழில்நுட்ப அறிவை வளர்த்துக்கொள்ளும் வகையில், விலையில்லா மடிக்கணினி திட்டம் இந்த ஆண்டும் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது. அதன்படி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கான “வெற்றி மடிக்கணினித் திட்டம்” என்ற திட்டத்திற்கு ரூ. 200 கோடி நிதி ஒதுக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களுக்கான 200 தங்கும் விடுதிகள்
மாணவர்கள் தங்கும் வசதிகளை மேம்படுத்தும் நோக்கில் ரூ. 10 கோடி ஆரம்ப மூலதனத்துடன் தமிழ்நாடு மாணவர் தங்கும் விடுதி மற்றும் உட்கட்டமைப்பு நிறுவனம் (TNSHIC) என்ற சிறப்பு நோக்கு நிறுவனத்தை தமிழ்நாடு அரசு உருவாக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/pVX8BgRF4H— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
இதன்படி, TN - SUDAR என்ற முதன்மைத் திட்டத்தின் கீழ் முக்கிய கல்வி மையங்களில் 1 லட்சம் நவீன படுக்கை வசதிகளுடன் கூடிய 200 ஒங்கிணைந்த மாணவர் விடுதிகள் கட்டப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இத்திட்டம் ரூ. 3,200 கோடி மதிப்பீட்டில் அரசு - தனியார் கூட்டாண்மை (PPP DBFOT) மாதிரியின் அடிப்படையில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், இதில் 20 சதவீத கட்டுமான மானியம் வழங்கப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு நிதி நிலை அறிக்கை 2026-2027#CMJosephVijay | #TNDIPR | #TNBudget2026_27 |@TVKVijayHQ | @imrajmohan | @MarieWilson_TVK | pic.twitter.com/cBEiiIkSqk— TN DIPR (@TNDIPRNEWS) August 5, 2026
மதுரையில் சிறப்பு அரசு சட்டக் கல்லூரி
2027-28 கல்வி ஆண்டில் மதுரையில் சீர்மிகு சட்டப்பள்ளி தரத்தில் மேம்பட்ட சட்டக் கல்வி வழங்க, சிறப்பு அரசு சட்டக் கல்லூரி 300 மாணவர்களின் சேர்க்கையுடன் தொடங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, உயர்கல்வித்துறைக்கு மொத்தம் ரூ. 8,393 நிதி ஒதுக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.