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பி.எஸ்சி நர்சிங், துணை மருத்துவப் படிப்புகளில் கூடுதல் இடங்கள் - மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வில் மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு
அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பி.எஸ்சி நர்சிங் படிப்பில் 440 கூடுதல் இடங்களும், 660 புதிய இடங்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
Published : October 24, 2026 at 4:51 PM IST
சென்னை: பி.எஸ்சி நர்சிங் மற்றும் துணை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வில் கூடுதல் இடங்களில் சேர்த்து மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்ககம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
2026 - 2027-ஆம் கல்வி ஆண்டில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டில் இருக்கும் பி.எஸ்சி நர்சிங் உட்பட துணை மருத்துவப் படிப்புகளில் உள்ள இடங்களுக்கான மூன்றாம் சுற்று கலந்தாய்வு இன்று முதல் தொடங்கி அக்டோபர் 26 வரை நடைபெறுகிறது.
இந்நிலையில், அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பி.எஸ்சி மற்றும் துணை மருத்துவப் படிப்புகளில் கூடுதல் இடங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவக் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்ககம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. மேலும், இந்தாண்டு புதிதாக இரண்டு இளங்கலை அறிவியல் பட்டப்படிப்பு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பாக வெளியிட்ட அறிவிப்பில், “சுகாதார மற்றும் குடும்ப நலத் துறை வெளியிட்ட அரசாணைகளின்படி, அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் பி.எஸ்சி செவிலியர் (B.Sc. Nursing) படிப்பில் 440 கூடுதல் இடங்களும், 660 புதிய இடங்களும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அதே போல், துணை மருத்துவப் படிப்புகளில் (Allied and Healthcare Courses) 1,646 கூடுதல் இடங்களும், 1,132 புதிய இடங்களும் கலந்தாய்வில் புதிதாக இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், நடப்பு கல்வியாண்டிற்கான கலந்தாய்வில் இளநிலை உளவியல் (Bachelor of Psychology) மற்றும் இளநிலை மருத்துவ மற்றும் மனநல சமூகப் பணி (Bachelor of Medical and Psychiatric Social Work) ஆகிய புதிய படிப்புகளும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
Bsc Nursing மற்றும் Allied Health care படிப்பில் முதல்வரின் அறிவிப்பும், துறையின் உடனடி நிறைவேற்றமும் தமிழ்நாட்டில் 2014ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு புதிய அரசு செவிலியர் கல்லூரிகள் தொடங்கப்படாத நிலை நீடித்து வந்தது. மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள், செவிலியர் படிப்பில் இருந்த நீண்ட காலப் புறக்கணிப்பை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் வகையில் செவிலியர் மற்றும் துணை மருத்துவ படிப்புகளில் கூடுதல் மாணவர் சேர்க்கை இடங்களை உருவாக்கும் அறிவிப்பை சட்டமன்றப் பேரவையில் விதி 110ன் கீழ் அறிவித்தார்கள். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவிப்பை உடனடியாக நிறைவேற்றும் வகையில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறையின் சார்பில் அதற்கான அரசாணைகள் வெளியிடப்பட்டன. அதன்படி நாமக்கல், திருச்சி, தருமபுரி, வேலூர், திருவண்ணாமலை, திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ESI மருத்துவமனை ஆகிய 7 இடங்களில் புதிய செவிலியர் கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டு 660 BSc Nursing இடங்களும், ஏற்கனவே உள்ள அரசு செவிலியர் கல்லூரிகளில் 440 BSc Nursing இடங்களும் 2026-27 ஆம் கல்வியாண்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. அதே போன்று துணை மருத்துவ படிப்புகளில் ஏற்கனவே உள்ள 12 படிப்புகளில் 1646 கூடுதல் இடங்களும், புதியதாக 9 படிப்புகளில் 1132 இடங்களும் இந்த கல்வி ஆண்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. மேற்கண்ட இடங்கள் மற்றும் படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வு இன்று முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. மாணவ, மாணவிகள் இந்த வாய்ப்பினை நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொண்டு, தங்களுடைய உயர்கல்வி பயணத்தில் சிறந்து விளங்க மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் சார்பில் எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அறிவித்தோம், நிறைவேற்றினோம் இதுதான் நம் அண்ணனின் அரசு. @TVKVijayHQ | @TVKPartyHQ | @TVKHQITWingOffl | @BussyAnand #தமிழகவெற்றிக்கழகம் #TVK— Arunraaj TVK (@arunraajkg) October 24, 2026
எனவே, மாணவர்கள் மூன்றாம் கட்டக் கலந்தாய்வில் தங்களது விருப்பங்களை பதிவு செய்யும் போது, இந்த கூடுதல் இடங்கள் மற்றும் புதிதாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ள படிப்புகளைக் கவனத்தில் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது” என தேர்வுக் குழு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
7 புதிய செவிலியர் கல்லூரிகள்
இது தொடர்பாக சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்ட மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ், “தமிழ்நாட்டில் 2014 ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு புதிய அரசு செவிலியர் கல்லூரிகள் தொடங்கப்படாத நிலை நீடித்து வந்தது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், செவிலியர் படிப்பில் இருந்த நீண்ட காலப் புறக்கணிப்பை முடிவுக்கு கொண்டு வரும் வகையில் செவிலியர் மற்றும் துணை மருத்துவ படிப்புகளில் கூடுதல் மாணவர் சேர்க்கை இடங்களை உருவாக்கும் அறிவிப்பை சட்டமன்றப் பேரவையில் விதி 110ன் கீழ் அறிவித்தார்.
அவரின் அறிவிப்பை உடனடியாக நிறைவேற்றும் வகையில் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறையின் சார்பில் அதற்கான அரசாணைகள் வெளியிடப்பட்டன. அதன்படி நாமக்கல், திருச்சி, தருமபுரி, வேலூர், திருவண்ணாமலை, திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் மற்றும் கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ESI மருத்துவமனை ஆகிய 7 இடங்களில் புதிய செவிலியர் கல்லூரிகள் தொடங்கப்பட்டு 660 BSc Nursing இடங்களும், ஏற்கனவே உள்ள அரசு செவிலியர் கல்லூரிகளில் 440 BSc Nursing இடங்களும் 2026-27 ஆம் கல்வியாண்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன.
அதே போன்று துணை மருத்துவ படிப்புகளில் ஏற்கனவே உள்ள 12 படிப்புகளில் 1646 கூடுதல் இடங்களும், புதியதாக 9 படிப்புகளில் 1132 இடங்களும் இந்த கல்வி ஆண்டில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன. மேற்கண்ட இடங்கள் மற்றும் படிப்புகளுக்கான கலந்தாய்வு இன்று முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவ, மாணவிகள் இந்த வாய்ப்பினை நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொண்டு, தங்களுடைய உயர்கல்வி பயணத்தில் சிறந்து விளங்க தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் சார்பில் எனது வாழ்த்துகளை கூறிக் கொள்கிறேன்” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.