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சித்தா, ஆயுர்வேதா, ஓமியோபதி மருத்துவ படிப்புகள் - நாளை முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்

இளங்கலை ஆயுஷ் படிப்புகளுக்கான இணையவழி விண்ணப்பம் ஜூலை 13-ம் தேதி தொடங்கும் நிலையில், ஜூலை 31 மாலை 5 மணி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 9:28 AM IST

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சென்னை: சித்தா, ஆயுர்வேதா, யுனானி மற்றும் ஓமியோபதி ஆகிய இந்திய மருத்துவ பட்டப்படிப்புகளுக்கான ஆன்லைன் விண்ணப்பம் ஜூலை 13 முதல் தொடங்குகிறது என இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஓமியோபதி இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து அரசு மற்றும் தனியார் இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஓமியோபதி மருத்துவக் கல்லூரிகளில் வழங்கப்படும் ஆயுஷ் பட்டப்படிப்புகளில் 2026-27 கல்வி ஆண்டில் சேர்க்கை பெற மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஓமியோபதி இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ளது.

அதன்படி, 5. 5 ஆண்டு கற்பிக்கப்படும் சித்தா (பி.எஸ்.எம்.எஸ்), ஆயுர்வேதா (பி.ஏ.எம்.எஸ்), யுனானி (பி.யு.எம்.எஸ்) மற்றும் ஓமியோபதி (பி.எச்.எம்.எஸ்) ஆகிய 4 இளங்கலை பட்டப்படிப்புகளுக்கு நீட் தேர்வு மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் சேர்க்கை நடைபெறவுள்ளது. மாணவர்கள் 12ஆம் வகுப்பில் அறிவியல் பாடங்கள் கொண்டு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

இப்படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற விரும்பும் மாணவர்கள் https://www.tnayushselection.org/ என்ற இணையதளம் வழியாக ஜூலை 13 முதல் விண்ணப்பிக்க தொடங்கலாம்.

தமிழ்நாட்டில் செயல்படும் இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஓமியோமதி மருத்துவக் கல்லூரிகளில் உள்ள அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்கள், அரசுக்கு ஒப்பளிக்கப்பட்ட இடங்கள், அகிய இந்திய ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் மற்றும் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் ஆகியவர்களுக்கு மாணவர்கள் இணையதளம் வழியாக தனித்தனியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

இதற்கான தகவல் தொகுப்பேட்டினை மேல் குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளம் வழியாக பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். தேசிய தேர்வு முகமைய நடத்திய இளநிலை நீட் 2026 தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் மட்டுமே இப்படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும்.

மாணவர்களுக்கான கல்வித்தகுதி, கட்டணம், கலந்தாய்வு உள்ளிட்ட விவரங்களை இணையதளத்தில் வெளியாகியுள்ள தகவல் தொகுப்பேட்டின் வழியாக அறிந்துகொள்ளலாம்.

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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

ஆயுஷ் மருத்துவப் படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் மாணவர்கள் https://www.tnayushselection.org/ என்ற இணையதளம் வழியாக மட்டுமே விண்ணப்பித்து, கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்.

அரசு ஒதுக்கீடு இடங்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ.500 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவே அதிக இந்திய ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு ரூ.1000 மற்றும் நிர்வாக ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கு ரூ.1000 என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரசு ஒதுக்கீட்டு இடங்களுக்கான விண்ணப்பக் கட்டணத்தில் இருந்து எஸ்சி, எஸ்சிஏ, எஸ்டி பிரிவினருக்கு மட்டும் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறப்பு பிரிவு விண்ணப்பதார்கள், விண்ணப்பிக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு பிரிவிற்கும் ரூ.100 கூடுதல் கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.

அரசு சிறப்பு ஒதுக்கீட்டின்கீழ் விண்ணப்பிக்க விருப்பமுள்ளவர்கள் மட்டும், இணையவழியில் விண்ணப்பித்த பிறகு அந்த விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, கோரப்பட்டுள்ள அனைத்து சான்றிதழ்களின் சுய சான்றொப்பமிட்ட நகல்களையும் இணைத்து ”செயலாளர், தேர்வுக்குழு, இந்திய மருத்துவம் மற்றும் ஓமியோபதித் துறை இயக்குநர் அலுவலகம், அறிஞர் அண்ணா அரசினர் இந்திய மருத்துவமனை வளாகம், அரும்பாக்கம், சென்னை-600 106” என்ற முகவரிக்கு 31.07.2026 மாலை 5.00 மணிக்குள் சமர்பிக்க வேண்டும்.

இளங்கலை ஆயுஷ் படிப்புகளுக்கான இணையவழி விண்ணப்பம் ஜூலை 13-ம் தேதி தொடங்கும் நிலையில், ஜூலை 31 மாலை 5 மணி வரை விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது.

TAGGED:

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