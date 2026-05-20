ஜூலை 8 முதல் 10-ம் வகுப்பு துணைத் தேர்வுகள் - மே 26 முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்
2025-26 கல்வி ஆண்டிற்கான 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று (மே 20) வெளியிட்டார்.
Published : May 20, 2026 at 1:11 PM IST
சென்னை: 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவு இன்று (மே 20) வெளியான நிலையில், துணைத் தேர்வு ஜூலை 8-ம் தேதி முதல் 15-ம் தேதி வரை நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
2025-26 கல்வி ஆண்டிற்கான 10-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறதாக மாணவர்கள் துணைத் தேர்விற்கு வரும் மே 26 முதல் ஜூன் 9 வரை விண்ணப்பிக்கலாம். தேர்விற்கான அட்டவணை விரைவில் வெளியிடப்படவுள்ளது.
மாணவர்களுக்கான தற்காலிக மதிப்பெண் பட்டியல் மே 22-ம் தேதி முதல் வழங்கப்படும். விடைத்தாள் கோரி விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் மே 22 முதல் 27 வரை விண்ணப்பிக்கலாம். மறுமதிப்பீடு மற்றும் மறுக்கூட்டலுக்கு ஜூன் 17 முதல் 19 வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் முடிவுகள் வெளியிட்ட பின்னர் செய்தியாளர்கள் சந்தித்து பேசினார். அப்போது, தேர்ச்சி பெற்ற அனைத்து மாணக்கர்களுக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
மேலும், தேர்ச்சி பெறாத மாணவர்கள் சோர்வடைய வேண்டாம் என்றும், அவர்களுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன என்றும் தெரிவித்தார்.
மாணவர்களின் தேர்ச்சியை அதிகரிப்பது, இடைநிற்றலை குறைப்பது உள்ளிட்ட கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த அவர், பள்ளிக் கல்வித்துறையில் கடந்த ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் அனைத்தும் தொடரும் என உறுதியளித்தார்.
மேலும், பழைய பாடத் திட்டத்தில் இடம்பெற்ற மறைந்த முன்னாள் முதலைமைச்சர் கருணாநிதி குறித்த பாடங்கள், புதிய பாடப் புத்தகங்களில் இடம்பெறுமா? என்ற கேள்விக்கு, இந்த அரசு எந்த வேற்றுமையும் இல்லாத அரசு என்றும், அனைவரையும் சேர்த்து அரவணைக்க கூடிய அரசாக மட்டுமே செயல்படும் என உறுயளித்த அவர், அடுத்தடுத்து எப்படி வரப்போகிறது என்பதை அடுத்தடுத்த கூட்டங்களில் தெரிவிப்போம் என்றார்.
10-ம் வகுப்பில் 94.31 சதவீதம் தேர்ச்சி
தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்தில் 2025-26 கல்வி ஆண்டிற்கான 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 3 முதல் ஏப்ரல் 6 வரை நடைபெற்றது. இதன் முடிவுகளை இன்று (மே 20) வெளியாகின.2025-26ஆம் கல்வியாண்டிற்கான 10-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் 11-ம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 6-ம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
இந்தாண்டு தேர்வெழுதியவர்கள் 8,70,643 பேர். இவர்களில் 8,21,105 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இது 94.31 சதவீதம் தேர்ச்சி ஆகும்.
மாணவிகள் 4,35,247 தேர்வெழுதிய நிலையில், 4,19,891 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இது 96.47 சதவீதமாகும். அதே போன்று, மாணவர்கள் 4,35,396 தேர்வெழுதிய நிலையில், 4,01,214 பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். இது 92.15 சதவீதம் தேர்ச்சி ஆகும்.
அதன்படி, மாணவர்களை விட 4.32 சதவீதம் மாணவிகள் அதிகம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். 11,174 மாணக்கர்கள் தேர்விற்கு வரவில்லை.
இந்தாண்டு 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை 12,467 பள்ளிகளைச் சேர்ந்த மாணாக்கர்கள் எழுதினர். இதில் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் 7,490, உயர்நிலைப் பள்ளி 4,977 ஆகும். இதில் 5,171 பள்ளிகள் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன. 8,233 பள்ளிகள் 95 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன.
குறிப்பாக 1,931 அரசு பள்ளிகள் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன. 3,463 அரசு பள்ளிகள் 95 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன.
அரசு பள்ளிகள் மாணவர்கள் 91.86 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள் 94.34 சதவீதமும், தனியார் பள்ளிகள் 98.14 சதவீதமும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இருபாலர் பள்ளிகளில் 94.42 சதவீதமும், பெண்கள் பள்ளியில் 96.42 சதவீதமும், ஆண்கள் பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் 88.50 சதவீதமும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
தமிழ் பாடத்தில் 98.43 சதவீதம் தேர்ச்சி பதிவான நிலையில், 34 பேர் முழு மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனர். ஆங்கிலத்தில் 99.44 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சியும், 92 பேர் முழு மதிப்பெண்களும் பெற்றுள்ளனர்.
கணிதப் பாடத்தில் 97.36 சதவீத தேர்ச்சியும், 3,194 பேர் முழு மதிப்பெண்களும் பெற்றுள்ளனர். அறிவியல் பாடத்தில் 98.00 சதவீத தேர்ச்சியும், 10.476 பேர் முழு மதிப்பெண்களும் பெற்றுள்ளனர். சமூக அறிவியல் பாடத்தில் 97.93 சதவீத தேர்ச்சியும், 3,336 பேர் முழு மதிப்பெண்களும் பெற்றுள்ளனர்.
17,132 பேர் ஏதேனும் ஒரு பாடத்தில் 100 மதிப்பெண்கள் பெற்றுள்ளனர். இதில் 2,774 பேர் அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் ஆவார்கள்.