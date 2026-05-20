10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவு வெளியீடு; 94.31% மாணாக்கர் தேர்ச்சி
தமிழ்நாடு மாநிலப் பாடத்திட்டத்தில் கீழ் 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வெளியிட்டார்.
Published : May 20, 2026 at 9:35 AM IST
சென்னை: 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியான நிலையில், தேர்வெழுதிய மாணாக்கர்களில் 94.31 விழுக்காட்டினர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதாக பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.
10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை எழுதிய மாணவர்கள் முடிவுகளை www.tnresults.nic.in, https://www.dge.tn.gov.in/, https://results.digilocker.gov.in/ ஆகிய இணையதளங்களின் வழியாக அறிந்துகொள்ளலாம். மாணவர்கள் அவர்களின் பதிவெண் மற்றும் பிறந்ததேதியை உள்ளிட்டு மதிப்பெண்கள் அறிந்துகொள்ளலாம்.
இவைமட்டுமின்றி, பள்ளி மாணவர்கள் தாங்கள் பயின்ற பள்ளிகளிலும் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம். மேலும், பள்ளி மாணவர்களுக்கு அவர்கள் பயின்ற பள்ளிகளில் தேர்வு எழுதுவதற்கு அளிக்கப்பட்ட செல்போன் எண்ணிற்கும், தனித்தேர்வர்களுக்கு ஆன்-லைனில் விண்ணப்பிக்கும்போது வழங்கிய செல்போன் எண்ணிற்கும் SMS வழியாக தேர்வு முடிவுகள் அனுப்பப்படும்.
வாட்ஸ்அப் மூலமும் அறிந்துகொள்ளலாம்
வாட்ஸ்அப் செயலி வழியாகவும் மாணவர்கள் முடிவை அறிந்துகொள்ள ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
தேர்வர்கள் பின்வரும் வழிமுறையை பின்பற்றி தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம். வாட்ஸ்அப் செயலியில் 7845252525 என்ற எண்ணை உங்கள் தொலைபேசி எண் தொடர்புகளில் சேமித்து வைத்து, அந்த எண்ணில் Hi என மேசேஜ் அனுப்ப வேண்டும். அதற்கு வரும் பதிலில் செய்தியில் துறையின் பெயர் (Directorate of Government Examinations) மற்றும் தேர்வர்களின் வகுப்பினை தேர்வு செய்ய வேண்டும்.
அதற்கு வரும் பதிலுக்கு தேர்வெண் மற்றும் பிறந்த தேதியினை உள்ளீடு செய்து அனுப்பினால், மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அனுப்பு வைக்கப்படும்.
மாணவிகளே அதிக தேர்ச்சி
2025-26ஆம் கல்வியாண்டிற்கான 10-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் 11-ம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 6-ம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
இந்தாண்டு தேர்வெழுதிய மாணக்கர்கள் 8,70,643 இருந்து, 8,21,105 மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இது 94.31 சதவீதம் தேர்ச்சி ஆகும்.
மாணவியர்கள் 4,35,247 தேர்வெழுதிய நிலையில், 4,19,891 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இது 96.47 சதவீதமாகும். அதே போன்று, மாணவர்கள் 4,35,396 தேர்வெழுதிய நிலையில், 4,01,214 பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். இது 92.15 சதவீதம் தேர்ச்சி ஆகும்.
அதன்படி, மாணவர்களை விட 4.32 சதவீதம் மாணவியர்கள் அதிகம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். 11,174 மாணக்கர்கள் தேர்விற்கு வருகை புரியவில்லை.
கூடுதல் தேர்ச்சி
கடந்த ஆண்டு (2025) 8,71,239 மாணாக்கர்கள் தேர்வெழுதி, அதில் 8,17,261 பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். அது 93.80 சதவீத தேர்ச்சி ஆகும். கடந்த ஆண்டு பொதுத்தேர்வை விட இந்தாண்டு 0.51 சதவீதம் பேர் கூடுதலாக தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
1,931 அரசு பள்ளிகள் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி
இந்தாண்டு 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வை 12,467 பள்ளி மாணவர்கள் எழுதினர். இதில் மேல்நிலைப் பள்ளிகள் 7,490, உயர்நிலைப் பள்ளி 4,977 ஆகும். இதில் 5,171 பள்ளிகள் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன. 8,233 பள்ளிகள் 95 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன.
குறிப்பாக இதில் 1,931 அரசு பள்ளிகள் 100 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன. 3,463 அரசு பள்ளிகள் 95 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளன.
அரசு பள்ளிகள் 91.86 சதவீதம் தேர்ச்சி
அரசு பள்ளிகள் மாணவர்கள் 91.86 சதவீதம் தேர்ச்சி அடைந்துள்ளன. அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள் 94.34 சதவீதமும், தனியார் பள்ளிகள் 98.14 சதவீதமும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இருபாலர் பள்ளி மாணவர்கள் 94.42 சதவீதமும், பெண்கள் பள்ளி மாணவர்கள் 96.42 சதவீதமும், ஆண்கள் பள்ளி மாணவர்கள் 88.50 சதவீதமும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
ஆண்கள் பள்ளிகளை விட 7.92 சதவீதம் பெண்கள் பள்ளிகள் கூடுதலாகவும், இருபாலர் பயிலும் பள்ளிகள் ஆண்கள் பள்ளிகளை விட 5.92 சதவீதம் கூடுதலாக தேர்ச்சி அடைந்துள்ளன.
தமிழில் 34 மாணக்கர்கள் மட்டுமே தேர்ச்சி
தமிழ் பாடத்தில் 34 மாணக்கர்கள் 100 சதவீதம் மதிப்பெண்கள் பெற்று வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
- தமிழ் - 34
- ஆங்கிலம் - 92
- கணிதம் - 3,194
- அறிவியல் - 10,476
- சமூக அறிவியல் - 3,336
புதுக்கோட்டை முதலிடம்
அதிக தேர்ச்சி சதவீதம் பெற்ற மாவட்டங்களில் இந்தாண்டு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் 97.57 சதவீதம் தேர்ச்சியுடன் முதலிடம் பெற்றுள்ளது.
- புதுக்கோட்டை - 97.57%
- சிவகங்கை - 97.54%
- தஞ்சாவூர் - 97.41%
- திருச்சி - 97.31%
- கன்னியாகுமரி - 97.30%
அரசு பள்ளிகளில் சிவகங்கை முதலிடம்
அதிக தேர்ச்சி பெற்ற அரசு பள்ளிகளில் சிவகங்கை மாவட்டம் 97.42 சதவீதம் தேர்ச்சியுடன் முதலிடம் பெற்றுள்ளது.
- சிவகங்கை - 97.42%
- புதுக்கோட்டை - 97.09%
- தஞ்சாவூர் - 96.89%
- ராமநாதபுரம் - 96.78%
- திருச்சி - 96.48%
சிறை கைதிகள் 354 பேர் தேர்ச்சி
இத்தேர்வை 370 சிறை வாசிகள் எழுதிய நிலையில், 354 (95.68 %) பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். அதே போன்று, 13,292 மாற்றுத்திறனாளிகள் தேர்வெழுதிய நிலையில், 11,416 (85.89 %) பேர் தேர்ச்சி பெற்றனர். 24,353 தனித்தேர்வர்களில் இருந்து 8,744 (35.91 %) பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.