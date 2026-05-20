10-ம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் சிவகங்கையை பின்னுக்கு தள்ளி புதுக்கோட்டை மாவட்டம் முதலிடம்
2025-26 கல்வியாண்டிற்கான 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியிடப்பட்டன.
Published : May 20, 2026 at 12:11 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில பாடத் திட்டத்தில் 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவு இன்று வெளியான நிலையில், புதுக்கோட்டை மாவட்டம் 97.57 சதவீதம் தேர்ச்சியுடன் முதல் இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு (2025) சிவகங்கை மாவட்டம் 98.31 சதவீத தேர்ச்சியுடன் முதலிடத்தைப் பிடித்த நிலையில், இந்தாண்டு 97.54 சதவீத தேர்ச்சியுடன் இரண்டாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
2025-26 கல்வியாண்டிற்கான 10-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு மார்ச் 3 முதல் ஏப்ரல் 6 வரை நடைபெற்றது. இதற்கான முடிவுகளை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் இன்று (மே 20) வெளியிட்டார். இந்தாண்டு தேர்வெழுதியவர்களில் 94.31 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். இது கடந்த ஆண்டை காட்டிலும் 0.51 சதவீதம் கூடுதல் தேர்ச்சி ஆகும்.
இந்தாண்டு தேர்வெழுதிய 8,70,643 பேரில் 8,21,105 பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். வழக்கம்போல் மாணவர்களை விட 4.32 சதவீதம் மாணவிகள் அதிகம் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.
மாவட்டவாரியாக தேர்ச்சி - புதுக்கோட்டை முதலிடம்
அதே நேரம், கடந்த ஆண்டு விருதுநகர் (97.45%) மாவட்டம் இரண்டாம் இடத்தில் இருந்த நிலையில், இந்தாண்டு 14-வது இடத்திற்கு (96.02%) தள்ளப்பட்டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு 12-வது இடத்தில் (95.57%) இருந்த தஞ்சாவூர், இந்த முறை 3-வது இடத்தை (97.41%) பிடித்துள்ளது.
அதே போன்று, கடந்த ஆண்டு 5-வது இடத்தில் இருந்த திருச்சி (96.61%), இந்தாண்டு 4-வது இடத்திற்கு (97.31%) முன்னேறியுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு 4-வது இடத்தில் இருந்த கன்னியாகுமரி (96.66%), இந்தாண்டு (97.30%) 5-வது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.
முதல் 5 இடம் பெற்ற மாவட்டங்கள்
|2024-25
|2025-26
|1
|சிவகங்கை (98.31%)
|புதுக்கோட்டை (97.57%)
|2
|விருதுநகர் (97.45%)
|சிங்கங்கை (97.54%)
|3
|தூத்துக்குடி (96.76%)
|தஞ்சாவூர் (97.41%)
|4
|கன்னியாகுமரி (96.66%)
|திருச்சி (97.31%)
|5
|திருச்சி (96.61%)
|கன்னியாகுமரி (97.30%)
அரசு பள்ளிகளில் தொடர்ந்து சிவகங்கை முதலிடம்
அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் அதிக தேர்ச்சி பெற்ற மாவட்டங்களில் கடந்த ஆண்டு (2025) சிவகங்கை மாவட்டம் 97.49 சதவீத தேர்ச்சியுடன் முதலிடம் பிடித்த நிலையில், இந்தாண்டு 97.42 சதவீத தேர்ச்சியுடன் மீண்டும் முதலிடம் பிடித்துள்ளது.
2-வது இடத்தில் இருந்த விருதுநகர் (95.57%), இந்தாண்டு 17-வது இடத்திற்கு (93.71%) தள்ளப்பட்டுள்ளது. அதே நேரம் கடந்த ஆண்டு 23-வது இடத்தில் இருந்த புதுக்கோட்டை (91.87%), இந்தாண்டு 2-வது இடத்திற்கு (97.09%) முன்னேறியுள்ளது.
அதே போன்று, கடந்த ஆண்டு 12-வது இடத்தில் இருந்த தஞ்சாவூர் (94.14%), இந்தாண்டு 3-வது இடத்திற்கும் (96.89%), 24-வது இடத்தில் இருந்து ராமநாதபுரம் (91.68%), இந்தாண்டு 4-வது இடத்திற்கும் (96.78%) முன்னேறியுள்ளது.
கடந்த ஆண்டு 4-வது இடத்தில் இருந்த திருச்சி (95.42%), இந்த முறை 5-வது இடத்திற்கு (96.48%) தள்ளப்பட்டது.
அரசுப் பள்ளிகளில் முதல் 5 இடம் பெற்ற மாவட்டங்கள்
|2024-25
|2025-26
|1
|சிவகங்கை (97.49%)
|சிவகங்கை (97.42%)
|2
|விருதுநகர் (95.57%)
|புதுக்கோட்டை (97.09%)
|3
|கன்னியாகுமரி (95.47%)
|தஞ்சாவூர் (96.89%)
|4
|திருச்சி (95.42%)
|ராமநாதபுரம் (96.78%)
|5
|தூத்துக்குடி (95.40%)
|திருச்சி (96.48%)
கடைசி இடத்தில் ராணிப்பேட்டை
இந்தாண்டு மொத்த தேர்ச்சியில் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் 86.58 சதவீத தேர்ச்சியுடன் கடைசி இடத்தில் உள்ளது.
கடந்த ஆண்டு கடைசி இடத்தில் இருந்த வேலூர், 92.03 சதவீத தேர்ச்சியுடன் 32-வது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
கடைசி 5 இடங்களை பிடித்த மாவட்டங்கள்
- ராணிப்பேட்டை - 86.58%
- அரியலூர் - 87.55%
- விழுப்புரம் - 87.77%
- கிருஷ்ணகிரி - 89.43%
- திருவண்ணாமலை - 90.46%
அரசுப் பள்ளிகள் தேர்ச்சியில் கடைசி 5 இடங்களைப் பிடித்த மாவட்டங்கள்
- அரியலூர் - 82.40%
- மயிலாடுதுறை 83.91%
- ராணிப்பேட்டை - 84.01%
- விழுப்புரம் - 85.22%
- கிருஷ்ணகிரி - 85.96%