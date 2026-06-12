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10, 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் எப்போது? அரசு தேர்வுத் துறை இயக்குநர் தகவல்
இந்தாண்டு முதல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சொல்வதை எழுதுபவர்களுக்கு காலாண்டு மற்றும் அரையாண்டு தேர்வுகளில் இருந்து பயிற்சி வழங்கப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
Published : June 12, 2026 at 2:35 PM IST
சென்னை: 10, 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வை எழுதிய மாணவர்களுக்கான அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ் அச்சடிக்கும் பணிகள் தொடங்கப்படவில்லை எனவும், மறுமதிப்பீடு மற்றும் துணைத் தேர்வுகள் முடிந்த பின்னர் மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்படும் என அரசு தேர்வுத்துறை இயக்குநர் சசிகலா தெரிவித்தார்.
தமிழ்நாடு மாநில பாடத் திட்டத்தில் மார்ச்/ஏப்ரல் 2026-ல் 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுகள் நடந்து முடிந்து, முடிவுகள் கடந்த மே மாதம் வெளியாகின. அதனைத் தொடர்ந்து, தேர்வில் தேர்ச்சி பெற இயலாத மாணவர்களுக்கு துணைத் தேர்வு தேதிகளும் அறிவிக்கப்பட்டன. மாணவர்கள் மறுமதிப்பீட்டிற்கு விண்ணப்பிக்கவும் அவகாசம் அளிக்கப்பட்டது. மேலும், தேர்ச்சியடைந்த மாணவர்கள் உயர்கல்வியில் சேர்க்கை பெறும் விதமாக தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன.
இந்நிலையில், சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தலைமையில், முதன்மை கல்வி அலுவலர்கள், மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் அரசு தேர்வுத் துறை இயக்குநர் சசிகலா, 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் அச்சடிக்கும் பணிகள் தொடங்கவில்லை என தெரிவித்தார்.
அதிகாரிகளிடம் பேசிய அவர், ”10-ம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழில் உள்ள பிறந்த தேதியை உறுதி செய்து, அதுவே 12-ம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழில் இடம் பெற செய்ய வேண்டும். மாணவர்கள் பள்ளியில் படிக்கும் போதே அவர்களின் விவரங்களை சரி செய்து விட வேண்டும். அவர்கள் பள்ளியை விட்டு சென்ற பின் அதனை சரி சரி செய்வது கூடுதல் வேலையாக உள்ளது. மாணவர்களுக்கு தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 10 மற்றும் 12-ம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் அச்சடிக்கும் பணி இன்னும் தொடங்க வில்லை” என தெரிவித்தார்.
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மேலும், மறுமதிப்பீடு கேட்டு மாணவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர். தேர்ச்சி பெறாதவர்களுக்கான துணைத் தேர்வுகள் நடைபெற உள்ளன. இவை முடிந்த பின்னர் மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் சான்றிதழ் வழங்கப்பட உள்ளது” என கூறினார்.
பள்ளியில் உள்ள மாணவர்களின் விவரங்களை தெளிவாக EMIS தளத்தில் பதிவு செய்ய அதிகாரிகளிடம் அறிவுறுத்திய அவர், 2026-27 கல்வி ஆண்டில் பொதுத் தேர்வு எழுத உள்ள மாணவர்களுக்கான பெயர் பதிவு பட்டியல் செப்டம்பர் மாதம் முடிக்கப்படவுள்ளதாக தெரிவித்தார். மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் மாணவர்களின் பெயர் பட்டியலை சரி பார்த்து தயார் நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார்.
குறிப்பாக, கடந்தாண்டு நடைபெற்ற தேர்வில் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கான நியமனம் செய்யப்பட்ட சொல்வதை எழுதுபவர்கள் சரியாக தேர்வு எழுதவில்லை என மாணவர்களின் உறவினர்கள் புகார் தெரிவித்தனர். மேலும், அவர்கள் சரியாக தேர்வு எழுதி இருந்தால், தங்கள் குழந்தைகள் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பார்கள் எனவும் குற்றச்சாட்டினர். இதனைக் கருத்தில் கொண்டு இந்தாண்டு முதல் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சொல்வதை எழுதுபவர்களுக்கு காலாண்டு மற்றும் அரையாண்டு தேர்வுகளில் இருந்து பயிற்சி வழங்கப்பட வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார்.