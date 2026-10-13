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வாரத்தில் 5 நாள்களும் உடற்கல்வி வகுப்பு: பள்ளி மாணவர்களுக்காக திருந்திய கால அட்டவணை வெளியீடு!
11 முதல் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வாரத்திற்கு 2 உடற்கல்வி வகுப்புகளும், கல்வி இணை செயல்பாடுகளுக்கு 2 வகுப்புகளும் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது
Published : October 13, 2026 at 12:33 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் மாணவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ள கால அட்டவணையில், 1 முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை மாணவர்களுக்கு வாரத்திற்கு 3 நாள்கள் கட்டாய உடற்கல்வி வகுப்புகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநில பாடத்திட்டத்தில் படிக்கும் 1 முதல் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு உடற்கல்வி மற்றும் கல்வி இணை செயல்பாடுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில், திருத்திய கால அட்டவணையை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வுக் கூட்டத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.
சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகக் கூட்டரங்கில், பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி மற்றும் விளம்பரத் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தலைமையில், அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்கள் மற்றும் மாவட்டக் கல்வி அலுவலர்களுக்கான ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், பள்ளிப்பார்வை 3.0 செயலியை அறிமுகப்படுத்தினார். தொடர்ந்து மாணவர்களின் முழுமையான வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் வகையில், தினசரி விளையாட்டு, கலை, மற்றும் இணைச் செயல்பாடுகளுக்காகப் பள்ளி அட்டவணையில் ஒரு பாடவேளையை ஒதுக்கீடு செய்து, திருத்திய கால அட்டவணையை வெளியிட்டார்.
வாரம் மூன்று உடற்கல்வி வகுப்பு
திருத்திய கால அட்டவணைப்படி தொடக்க கல்வி, உயர்கல்வி, மேல்நிலைத் கல்வி என பிரித்து கால அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது ஒன்றாம் வகுப்பு முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு தனியாக கால அட்டவனை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு பாடவேளை 90 நிமிடம் என விவாதத்திற்கு 15 பாட வேளைகளும், 45 நிமிடங்களுக்கு வாரத்தில் மூன்று உடற்கல்வி பாட வேளைகள், மற்றும் கல்வியினை செயல்பாடுகளுக்கு 45 நிமிடம் பாட வேளை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, காலை 9.30 மணி முதல் மாலை 4.10 மணி வரை பள்ளிகள் செயல்படும். 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு 90 நிமிடம் ஒரு பாடவேளை, 6 முதல் 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஒரு பாடவேளை தலா 45 நிமிடம் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. வாரத்தில் 3 நாட்கள் உடற்கல்வி வகுப்புகள் கட்டாயம் நடத்தப்பட வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல் இசைக்கலை மற்றும் கைவினை, சமூக மனவெழுச்சி கற்றல் உள்ளிட்ட பாட வகுப்புகளுக்கு 1 முதல் 2ஆம் வகுப்புக்கு வாரத்திற்கு இரண்டு பாட வேளையும் (தலா 45 நிமிடம்), 3 முதல் 5ஆம் வகுப்பிற்கு வாரத்திற்கு ஒரு பாட வேளையும் (45 நிமிடம்) வழங்கப்பட வேண்டும். 6 முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு பாட வேளை 45 நிமிடம் என எட்டு பாட வேளையில் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. வாரத்தில் 40 பாட வேலைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.
திருத்தப்பட்ட கால அட்டவணையில் நூலகம், நன்னெறி கல்வி (விழுமியக்கல்வி), பள்ளி இணை செயல்பாடுகள், செயற்கை நுண்ணறிவு, இணையதள கல்வி கருவிகளுக்கான ’TN SPARK’ ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் பாடவேளைகள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. கணிதம் மற்றும் அறிவியல் பாடப் பிரிவிற்கு கூடுதலாக ஒரு பாடவேளை வழங்கப்பட்டுள்ளது.
11 முதல் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு வாரத்திற்கு 2 உடற்கல்வி வகுப்புகளும், கல்வி இணை செயல்பாடுகளுக்கு 2 வகுப்புகளும், அறிவியல் மற்றும் தொழிற்கல்வி பாடப்பிரிவு மாணவர்களுக்கு செய்முறை வகுப்புகளுக்கும் நேரம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
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தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிப்பாடங்களுக்கான பாடவேளை வாரத்தில் 5 நாட்களில் தலா 4 பாடவேளை மட்டும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திருத்திய கால அட்டவணைப்படி, உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்த பள்ளிகளில் ஆசிரியர்கள் போதுமான அளவில் இல்லை, மேலும் உடற்கல்வி பாடப்புத்தகங்களும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.