குருப் 2 முதன்மைத் தேர்வு எழுதுவோருக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி முக்கிய அறிவிப்பு

தற்காலிகமாக அனுமதிக்கப்பட்ட தேர்வர்கள் முதன்மை தேர்வு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் டிஎன்பிஎஸ்சி தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 30, 2025 at 5:49 PM IST

சென்னை: குருப் 2 முதன்மைத் தேர்வு விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்வு கட்டணம் செலுத்தவும், மாற்றுத்திறனாளி தேர்வர்கள் உரிய சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கவும் கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

குரூப்-2, குரூப்-2ஏ பதவிகளில் 828 காலி பணியிடங்களுக்கான முதல்நிலைத் தேர்வு கடந்த செப்டம்பர் மாதம் 28-ம் தேதி நடைபெற்றது. 5,53,634 தேர்வர்கள் தேர்வெழுத அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், 4 லட்சத்து 18 ஆயிரத்து 791 பேர் இந்த தேர்வை எழுதினர். தேர்வு முடிவுகள் டிசம்பர் 22ந் தேதி வெளியாகின.

அதன்படி, முதல்நிலைத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் அடுத்தகட்டமாக முதன்மைத் தேர்வை எதிர்கொள்ள வேண்டும். இந்தத் தேர்வை எழுத குரூப்-2 பதவிகளில் 1,126 பேரும், குரூப்-2ஏ பதவிகளில் 9,457 பேரும் தகுதி பெற்றவர்களாக டி.என்.பி.எஸ்.சி. அறிவித்தது. தேர்வர்கள் தங்களுடைய தேர்வு முடிவுகளை www.tnpsc.gov.in என்ற இணையதளத்தில் சென்று தெரிந்து கொள்ளலாம்.

குரூப்-2, 2ஏ பதவிகளுக்கு முதன்மைத் தேர்வில் தமிழ் தகுதித்தாள் தேர்வு அடுத்த ஆண்டு (2026) பிப்ரவரி 8ம் தேதி காலையிலும், அதே நாள் குரூப்-2ஏ பதவிகளுக்கான தாள்-2 (பொதுப்பாடம்) தேர்வு பிற்பகலிலும் நடைபெற உள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து குரூப்-2 பதவிகளுக்கான தாள்-2 தேர்வு (பொதுப்பாடம்) பிப்ரவரி 22ம் தேதியும் நடைபெற உள்ளது. இதற்கு டிச. 23 முதல் டிச. 29-ந்தேதி வரை விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என டி.என்.பி.எஸ்.சி. அறிவித்துள்ளது.

டிஎன்பிஎஸ்சி செய்திக்குறிப்பு
டிஎன்பிஎஸ்சி செய்திக்குறிப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், தொகுதி IIA பணிகளை உள்ளடக்கிய பதவிகளுக்கான முதன்மைத் தேர்வு (கொள்குறி வகை) தாள்-II (பொது அறிவு, பொது நுண்ணறிவு மற்றும் பகுத்தறிவு) கணினி வழித் தேர்வாக நடத்தப்படும் என டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

ஆனால், நிர்வாகக் காரணங்களுக்காக தொகுதி IIA பணிகளுக்கான முதன்மைத் தேர்வு (தாள் 2) OMR முறையில் நடத்தப்படும் எனவும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் அறிவித்திருந்தது.

இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தேர்வுக் கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் சண்முக சுந்தரம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'குருப் 2 முதன்மைத் தேர்வினை எழுதுவதற்கு இதுவரை 766 விண்ணப்பதாரர்கள் தேர்வு கட்டணம் செலுத்தவில்லை. 113 மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் தங்கள் உரிய மாற்றுத்திறனாளி சான்றிதழை பதிவேற்றம் செய்யவில்லை. எனவே, அவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க, OTR காலம் 30ந் தேதி இன்று முதல் ஜனவரி 2ந் தேதி வரையில் (அதாவது 4 நாட்கள்) நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்காலிகமாக அனுமதிக்கப்பட்ட தேர்வர்கள் முதன்மை தேர்வு கட்டணம் செலுத்த வேண்டும் என்றும், மாற்றுத்திறனாளி தேர்வர்கள் உரிய சான்றிதழை தேர்வாணையத்தின் இணையதளமான http://www.tnpsc.gov.in- ல் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என்றும், மேலும் காலவரம்பு நீட்டிக்கப்படமாட்டாது.' என்றும் அதில் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

