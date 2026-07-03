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ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு: தேர்வர்கள் பெல்ட், ஷூ, டிஜிட்டல் வாட்ச் அணிய தடை

தேர்வு அறைக்குள் செல்போன் மைக்ரோபோன் உள்ளிட்ட எந்தவித எலக்ட்ரானிக் பொருட்களும் அனுமதி இல்லை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 3, 2026 at 8:06 PM IST

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சென்னை: தகுதி தேர்வு எழுத வரும் ஆசிரியர்கள் பெல்ட், ஷூ, டிஜிட்டல் வாட்ச் அணிந்து வருவதற்கு தடை விதித்து ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் (TRB) உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதுதொடர்பாக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நாளை நடைபெறவுள்ளது. இடைநிலை ஆசிரியர் பணிக்கான தாள் ஒன்று தேர்வு 222 மையங்களில் 61,386 தேர்வர்கள் தேர்வு எழுத உள்ளனர். இதில் ஆண் தேர்வர்கள் 12,001, பெண் தேர்வர்கள் 49,385 பேர். இதில் 1,321 தேர்வர்கள் மாற்றுத்திறன் கொண்டவர்கள். இம்மாற்றுத்திறனாளிகளில் 126 பேருக்கு அவர்கள் சொல்வதை எழுதுபவர்கள் (Scribe) நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்கான தாள் இரண்டு தேர்வை 613 மையங்களில் 1,67,743 தேர்வர்கள் தேர்வு எழுத உள்ளனர். இதில் ஆண் தேர்வர்கள் 40,535, பெண் தேர்வர்கள் 1,27,208 ஆகும். இதில் 3,151 தேர்வர்கள் மாற்றுத்திறன் கொண்டவர்கள். இம்மாற்றுத்திறனாளிகளில் 601 பேருக்கு சொல்வதை எழுதுபவர்கள் (Scribe) நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இத்தேர்வுகளைக் கண்காணிக்க அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறை சார்ந்த இயக்குநர், இணை இயக்குநர் மற்றும் துணை இயக்குநர் நிலையில் மாவட்டக் கண்காணிப்பு அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தேர்வு நாளன்று தேர்வர்கள் சார்ந்த தேர்வு மையத்திற்கு காலை 8.30 மணி முதல் 9.30 மணிக்குள் வருகை புரிய வேண்டும். காலை 9.30 மணிக்குப் பின்னர் வரும் தேர்வர்கள் தேர்வெழுத அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள். தேர்வு காலை 10 மணிக்கு தொடங்கி மதியம் ஒரு மணி வரை நடைபெறும். மாற்றுத்திறனாளி தேவர்களுக்கு கூடுதலாக ஒரு மணி நேரம் அளிக்கப்படும்.

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மையத்திற்குள் தேர்வு கூட நுழைவு சீட்டு வைத்திருப்பவர்கள் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். மேலும் ஹால் டிக்கெட் உடன் புகைப்படத்துடன் கூடிய அடையாள அட்டை எடுத்து வர வேண்டும். தேர்வு அறைக்குள் கருப்பு நிற பந்து முனை பேனா மட்டுமே அனுமதிக்கப்படும். ஓஎம்ஆர் விடைத்தாளில் பந்து முனை பேனா மூலம் மட்டுமே விடைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

தேர்வு அறைக்குள் செல்ஃபோன், மைக்ரோஃபோன் உள்ளிட்ட எந்தவித மின்னணு பொருட்களும் அனுமதி இல்லை. கால்குலேட்டர், லாக் டேபிள், பேஜர், டிஜிட்டல் டைரி, புத்தகம், எலக்ட்ரானிக் பொருட்கள் உள்ளிட்டதை எடுத்துச் செல்லவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை எடுத்துச் சென்றால் அவர்கள் தேர்வில் இருந்து நீக்கப்படுவார்கள்.

தேர்வு மையங்களில் வைக்கப்படும் பொருட்களுக்கு நிர்வாகம் பொறுப்பாகாது. தேர்விற்கு வரும் ஆசிரியர்கள் பெல்ட், டிஜிட்டல் வாட்ச், ஷூ, ஹை ஹீல்ஸ் உள்ளிட்டவற்றை அணிந்து வரக்கூடாது. தேர்வர்கள் சாதாரண செருப்பு மட்டுமே அணிந்து வர வேண்டும். தேர்வின்போது முறைகேட்டில் ஈடுபட்டு பிடிக்கப்பட்டால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதுடன் தேர்வு எழுதவும் தடை விதிக்கப்படும்" என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

டிஜிட்டல் வாட்ச் அணிய தடை
ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு
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