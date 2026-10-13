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ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு - 80.8% இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தேர்ச்சி
இடைநிலை ஆசிரியர் தேர்வு எழுதிய 59,535 ஆசிரியர்களில் 47,628 ஆசிரியர்கள் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளதாக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 13, 2026 at 8:04 AM IST
சென்னை: பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கான தகுதித் தேர்வு முடிவுகள் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள பள்ளிகளில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தாள் ஒன்று தேர்வு கடந்த ஜூலை 4ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இடைநிலை ஆசிரியர் பணிக்கான தாள் ஒன்றுக்கான தேர்வை 222 மையங்களில் 61,386 தேர்வர்கள் எழுத அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்களில் 59,535 பேர் தேர்வு எழுதினர்.
தொடர்ந்து, பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்கான தாள் இரண்டு தேர்வு, கடந்த ஜூலை 5ஆம் தேதி 613 மையங்களில் நடைபெற்றது. இந்தத் தேர்வை எழுத 1,67,743 பேர் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்களில் 1,60,929 பேர் தேர்வு எழுதினர்.
இந்த தேர்வுகளுக்கான விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகள் நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், அரசு, அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் 2025 செப்டம்பர் 1 முதல் பணிபுரிந்து வரும் ஆசிரியர்களுக்கான தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு நடைபெற்றது.
இதனைத் தொடர்ந்து, தற்காலிக உத்தேச விடைக்குறிப்புகள் Objection Tracker, www.trb.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கடந்த ஜூலை 15-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டு, தேர்வர்களின் அனைத்து ஆட்சேபனைகளும் பாடவாரியாக வல்லுநர்குழு மூலம் முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
மேலும், பள்ளிக் கல்வித்துறையால் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுக்கான குறைக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச தகுதி மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் ஓ.எம்.ஆர். விடைத்தாள்கள் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டு தேர்வு முடிவுகள் இறுதி விடைக்குறிப்புடன் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இந்த தேர்வில் தகுதிப் பெற்ற தேர்வர்கள் 5 நாட்களில் தங்களது தகுதிச் சான்றிதழை ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய இணையதளத்தின் (www.trb.tn.gov.in.) வாயிலாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். மேலும், புதுச்சேரி தேர்வர்களுக்கு அவர்களது மதிப்பெண்கள் மட்டும் இத்தேர்வு வாரியத்தால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இத்தேர்வர்களின் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுச் சான்றிதழ் புதுச்சேரி அரசு பள்ளிக் கல்வித்துறையால் வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, பள்ளிக் கல்வித்துறையில் பணிபுரியும் ஆசிரியர்களுக்கான தகுதித் தேர்வில், பொதுப் பிரிவினர் 150க்கு 90 மதிப்பெண்களும், பிசி, எம்.பி.சி., பி.சி.எம் பிரிவில் உள்ளவர்கள் 150க்கு 75 மதிப்பெண்களும் பெற வேண்டும்.
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அதேபோல், எஸ்.சி., எஸ்.டி. மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பிரிவினர் 150க்கு 60 மதிப்பெண்களும் பெற்றால் தகுதி என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்த மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் பணியில் உள்ள ஆசிரியர்கள் தகுதி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
இந்த தேர்வு முடிவுகளில் இடைநிலை ஆசிரியர் தேர்வு எழுதிய 59,535 ஆசிரியர்களில் 47,682 பேர், அதாவது 80.8 சதவீதம் பேர் தகுதி பெற்றுள்ளனர். தொடர்ந்து, பட்டதாரி ஆசிரியர் தேர்வு எழுதிய 1,60,929 ஆசிரியர்கள் 61,153 பேர் அதாவது 38.3 சதவீதம் பேர் தகுதி பெற்றுள்ளனர்.