டான்செட் சீட்டா நுழைவு தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு

தேர்வு முடிவுகள் https://tancet.annauniv.edu/tancet என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 22, 2026 at 7:21 PM IST

சென்னை: முதுகலை பொறியியல் படிப்பில் சேர்வதற்கான டான்செட் சீட்டா நுழைவு தேர்வு முடிவுகளை அண்ணா பல்கலைக்கழகம் வெளியிட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் முதுகலை தொழிற்கல்விப் படிப்புகளில் சேர்வதற்கான நுழைவுத்தேர்வு அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தால் நடத்தப்பட்டு, மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்தப்படுகிறது. தமிழ்நாடு பொது நுழைவுத்தேர்வு மூலம் எம்.பி.ஏ., எம்.சி.ஏ படிப்புகளுக்கும், முதுகலைப் பொறியியல் படிப்புகளான எம்.இ., எம்.டெக்., எம்.ஆர்க்., எம்.பிளான் ஆகியவற்றிற்கு சீட்டா (CEETA-PG 2026) நுழைவுத் தேர்வு தனித்தனியாக நடத்தப்பட்டது.

இதுகுறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழக பொதுநுழைவுத்தேர்வு செயலாளர் ஸ்ரீதரன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், “தமிழ்நாடு பொது நுழைவுத்தேர்வுவிற்கு (டான்செட் 2026) மார்ச் 16-ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 10-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பம் பெறப்பட்டன. டான்செட் பொது நுழைவுத் தேர்வு மே 9-ஆம் தேதி நடைபெற்றது
எம்சிஏ தேர்வை எழுதுவதற்கு 7982 பேர் பதிவு செய்தனர். இவர்களில் 7281 பேர் தேர்வு எழுதினர். அதேபோல் எம்பிஏ படிப்பிற்கு 17060 தேர்வர்கள் பதிவு செய்தனர். அவர்களில் 15050 தேர்வினை எழுதியுள்ளனர். 2010 மாணவர்கள் தேர்வு எழுதவில்லை.

CEETA-PG 2026, எம்.இ., எம்.டெக்., எம்.ஆர்க்., எம்.பிளான் ஆகிய முதுகலை பொறியியல் படிப்புகளுக்கு நுழைவுத்தேர்வு மே 10-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இந்த தேர்வினை எழுத 5877 மாணவர்கள் பதிவு செய்தனர். அவர்களில் 5137 மாணவர்கள் தேர்வு எழுதி உள்ளனர். 740 பேர் எழுதவில்லை.

முதுகலை பொறியியல் படிப்பிற்கான நுழைவுத் தேர்வை 30919 மாணவர்கள் பதிவு செய்தனர். 27 ஆயிரத்து 468 மாணவர்கள் தேர்வு எழுதினர். 3451 மாணவர்கள் தேர்வு எழுதவில்லை. மாணவர்களுக்கான தேர்வு முடிவுகள் https://tancet.annauniv.edu/tancet என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மாணவர்கள் தங்களுக்கான மதிப்பெண் சான்றிதழ்களை மே மாதம் 27ஆம் தேதி ஜூன் மாதம் 26-ஆம் தேதி வரை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம். அண்ணாப் பல்கலைக்கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இயக்கும் கல்லூரிகள், அண்ணாமலை பல்கலைக் கழகம், அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் கல்லூரிகளில் உள்ள படிப்புகளில் சேரலாம்" என அதில் கூறியுள்ளார்.

தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில், விரைவில் கலந்தாய்வு நடைபெறும் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

