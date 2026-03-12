டான்செட் 2026 - CEETA: தமிழ்நாடு பொது நுழைவுத்தேர்விற்கு எப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்?

ETV Bharat / education-and-career
டான்செட் 2026 - CEETA: தமிழ்நாடு பொது நுழைவுத்தேர்விற்கு எப்போது விண்ணப்பிக்கலாம்?
Published : March 12, 2026 at 5:12 PM IST
சென்னை: டான்செட் மற்றும் CEETA 2026 தேர்வுகளுக்காக மார்ச் 16-ஆம் தேதி முதல் தேதி முதல் ஏப்ரல் 10-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என அண்ணாப் பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது. மேலும், முதல்முறையாக முதுகலைப் பொறியியல் படிப்பில் சேர்வதற்கு நுழைவுத் தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கும் போதே கலந்தாய்விற்கும் சேர்த்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் முதுகலை தொழிற்கல்விப் படிப்புகளில் சேர்வதற்கு நுழைவுத்தேர்வு அண்ணா பல்கலைக் கழகத்தால் நடத்தப்பட்டு, மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்தப்படுகிறது. தமிழ்நாடு பொது நுழைவுத்தேர்வு மூலம் எம்.பி.ஏ., எம்.சி.ஏ படிப்புகளுக்கும், முதுகலைப் பொறியியல் படிப்புகளான எம்.இ., எம்.டெக்., எம்.ஆர்க்., எம்.பிளான் ஆகியவற்றிற்கு சீட்டா (CEETA-PG 2026) நுழைவுத் தேர்வு தனித்தனியாக நடத்தப்பட உள்ளது.
இது குறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழக பொதுநுழைவுத்தேர்வு செயலாளர் ஸ்ரீதரன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், “தமிழ்நாடு பொது நுழைவுத்தேர்வுவிற்கு (டான்செட் 2026) மார்ச் 16-ஆம் தேதி முதல் ஏப்ரல் 10-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். இதன் மூலம், அண்ணாப் பல்கலைக்கழகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் இயக்கும் கல்லூரிகள், அண்ணாமலை பல்கலைக் கழகம், அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும் கல்லூரிகளில் உள்ள படிப்புகளில் சேரலாம்.
எம்.சி.ஏ., எம்.பி.ஏ படிப்புகளுக்கு எஸ்.சி, எஸ்.டி பிரிவினருக்கு 500 ரூபாயும், பிற வகுப்பினருக்கு 1,000 ரூபாயும் விண்ணப்பக் கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். இவர்களுக்கான பொது நுழைவுத் தேர்வு மே மாதம் 9-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
CEETA-PG 2026, எம்.இ., எம்.டெக்., எம்.ஆர்க்., எம்.பிளான் ஆகிய முதுகலை பொறியியல் படிப்புகளுக்கு எஸ்.சி, எஸ்.சி.ஏ, எஸ்.டி பிரிவினருக்கு 900 ரூபாயும், இதர பிரிவினருக்கு 1,800 ரூபாயும் கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். இவர்களுக்கு கலந்தாய்வு கட்டணமும் இதில் அடங்கும். தேர்வுக் கட்டணத்துடன் 18 விழுக்காடு ஜிஎஸ்டி சேர்த்து கட்ட வேண்டும். இவர்களுக்கான நுழைவுத்தேர்வு மே 10-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
இந்தத் தேர்வுகள் சென்னை, கோயம்புத்தூர், சிதம்பரம், திண்டுக்கல், ஈரோடு, காரைக்கால், மதுரை, நாகர்கோவில், சேலம், தஞ்சாவூர், திருநெல்வேலி, திருச்சிராப்பள்ளி, வேலூர், விழுப்புரம், பர்கூர் ஆகிய 15 நகரங்களில் நடைபெறும்” என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள், https://tancet.annauniv.edu/tancet என்ற இணையதளத்தில் தேர்வுக்கான கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டும். மேலும், கடைசி நேரத்தில் ஏற்படும் சிரமத்தை தவிர்க்க முன்கூட்டிய ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதே இணையதள முகவரியில் தேர்வுக்குரிய ஹால் டிக்கெட் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
அனைத்து விண்ணப்பதாரர்களின் முடிவுகளும் மே 2026 இறுதிக்குள் வெளியிடப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் முதுகலை பொறியியல் சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்வு மே அல்லது ஜூன் மாதம் நடத்தப்படும் என அண்ணா பல்கலைக்கழக பொதுநுழைவுத்தேர்வு செயலாளர் ஸ்ரீதரன் தெரிவித்துள்ளார்.