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பள்ளிகளில் சாதி பாகுபாட்டை ஒழிக்க நடவடிக்கை| நீதிபதி சந்துரு குழுவின் சில பரிந்துரைகளை அமல்படுத்தியது தமிழ்நாடு அரசு!
நீதிபதி சந்துரு குழுவின் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்துவது தொடர்பாக சென்னை உயர் நீதிமன்றமும் தமிழ்நாடு அரசிடம் விளக்கம் கேட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், நீதிபதி சந்துரு குழுவின் பரிந்துரைகளில் சில அமலுக்கு வந்திருப்பதாக பள்ளி கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.
Published : September 24, 2026 at 5:39 PM IST
சென்னை: தமிழக பள்ளிகளில் மாணவர்களிடையே சாதி மற்றும் சமூக ரீதியிலான மோதல்களைத் தடுத்து, பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்குவதற்காக அமைக்கப்பட்ட ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் கே. சந்துரு குழுவின் பரிந்துரைகளை ஏற்று, அவற்றில் சிலவற்றை பள்ளி கல்வித்துறை அமல்படுத்தியுள்ளது. இது தொடர்பாக புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டு நாங்குநேரியில் பள்ளி மாணவர் மீது நடத்தப்பட்ட சாதிய தாக்குதலை தொடர்ந்து, பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் சமூக நல்லிணக்கத்தை ஏற்படுத்த இந்த ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் கே.சந்துரு தலைமையில் ஒரு நபர் குழு அமைக்கப்பட்டது. இந்த குழு சமர்ப்பித்த விரிவான அறிக்கையின் அடிப்படையில் தற்போது முக்கிய உத்தரவுகள் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளன.
நீதிபதி சந்துரு குழுவின் பரிந்துரைகளை அமல்படுத்துவது தொடர்பாக அண்மையில் சென்னை உயர் நீதிமன்றமும் தமிழ்நாடு அரசிடம் விளக்கம் கேட்டிருந்தது. இந்த நிலையில், நீதிபதி சந்துரு குழுவின் பரிந்துரைகளில் சில அமலுக்கு வந்திருப்பதாக பள்ளி கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது.
இது தொடர்பாக அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும், தமிழ்நாடு அரசின் பள்ளிக்கல்வித் துறைச் செயலாளர் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளார். அதில் கூறியிருப்பதாவது:
மாணவர் பாதுகாப்பு மற்றும் குழந்தைகள் பாதுகாப்பு
- மாணவர்களுக்கு எதிரான உடல்ரீதியான தண்டனை, துன்புறுத்தல், கேலி, கொடுமைப்படுத்தல் (Bullying & Ragging) மற்றும் எந்தவிதமான உடல்ரீதியான மற்றும் மனரீதியான துன்புறுத்தல்கள் முற்றிலும் தடுக்க வேண்டும்.
- மாணவர்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் அல்லது பிரச்சனை ஏற்பட்டால், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் உடனடியாக தலைமை ஆசிரியருக்கு தகவல் தெரிவித்து உரிய மருத்துவ, சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
- பாதிக்கப்படக் கூடிய, கூடுதல் பாதுகாப்பு தேவைப்படும் மாணவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு, அவர்களுக்குத் தேவையான உடனடி ஆலோசனை மற்றும் ஆதரவு, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை மற்றும் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் மூலம் வழங்கப்பட வேண்டும்.
நீதிபதி சந்துருவின் பரிந்துரைகள்
- ஓய்வு பெற்ற நீதியரசர் சந்துருவின் பரிந்துரையின் அடிப்படையில் பள்ளிகளில் மாணவர் நல அலுவலர்களாக பணியாற்றும் ஆசிரியர்கள், மாணவர்களை வகுப்பு ஆசிரியர்களுடன் சேர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும்.
- மேலும் தேவைப்படும் நேரங்களில் வகுப்பு ஆசிரியர்களுடன் சேர்ந்து மாணவர்களுக்கான ஆலோசனைகளை வழங்க வேண்டும்.
- மேலும், மாவட்டத்தில் முக்கிய சம்பவம் அல்லது அசம்பாவிதம் ஏற்பட்டால், முதன்மைக் கல்வி அலுவலர் உடனடியாக பள்ளிக் கல்வி இயக்ககத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும்.
- விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் குறித்து, எழுத்துப்பூர்வ அறிக்கைக்கு முன்பாகவே பள்ளிக் கல்வி இயக்குநருக்கு தொலைபேசி மூலம் தகவல் அளிக்க வேண்டும். மாவட்ட ஆட்சியருக்கும் உடனடியாக தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும்.
- மனநல ஆதரவு தேவைப்படும் மாணவர்களுக்கு, தேசிய அளவில் செயல்படும் Tele-MANAS-14416 மனநல தொலைபேசி சேவையை பயன்படுத்துவதற்கான உரிய வழிகாட்டுதலை வழங்க வேண்டும்.
- 14417, 1098 மற்றும் 14416 ஆகிய உதவி எண்கள் அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் மாணவர்களுக்கு எளிதில் தெரியும் வகையில் முக்கிய இடங்களில் காட்சிப்படுத்த வேண்டும். குறிப்பாக, பள்ளி நுழைவுவாயில், பள்ளி அறிவிப்புப் பலகை, ஆசிரியர் அறை உள்ளிட்ட இடங்களில் வைக்க வேண்டும்.
மாணவர்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வு
- மாணவர்கள் தங்களுடைய கல்வி, தனிப்பட்ட மற்றும் பள்ளி தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு வழிகாட்டுதல், ஆதரவு மற்றும் உதவி பெற 14417 பள்ளிக் கல்வி உதவி எண்ணைப் பயன்படுத்துவது குறித்து அவர்களுக்கு உரிய விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும்.
- 1098 குழந்தைகள் உதவி எண், 'Mission Vatsalya' திட்டத்தின் கீழ் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் குழந்தைகள் ஆதரவு சேவையாகும். பாதுகாப்பு, பராமரிப்பு, உதவி அல்லது உடனடி தலையீடு தேவைப்படும் குழந்தைகள் இச்சேவையைப் பயன்படுத்த அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும்.
சுற்றுச்சுவர், கட்டடங்கள் பாதுகாப்பு
- தொடர்ந்து பெய்யும் மழையால் பள்ளியின் சுற்றுச்சுவர்கள் ஈரமாகி வலுவிழக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனவே, சுற்றுச்சுவர்களின் உறுதித்தன்மையைத் தொடர்ந்துக் கண்காணிக்க வேண்டும்.
- பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள நீர்க்குழிகள், திறந்த கிணறுகள், கழிவுநீர் தொட்டிகள், தரைமட்ட நீர்த்தொட்டிகள், மாணவர்களுக்கு ஆபத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய பிற நீர்நிலைகள் ஆகியவை அனைத்தும் முறையாக மூடப்பட்டு பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட வேண்டும்.
- பள்ளிக் கட்டிடங்களில் உள்ள கூரைகள், கூரைத் தடுப்புச் சுவர்கள், மேல்நிலை நீர்த்தொட்டிகள், ஜன்னல்கள், கதவுகள், கதவு மற்றும் ஜன்னல்களுக்கு மேலுள்ள வெயில் தடுப்புகள் ஆகியவற்றின் உறுதித்தன்மையை அவ்வப்போது ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
- தேவையான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும். தேங்கியுள்ள மழைநீரை உடனடியாக வெளியேற்ற வேண்டும்.
- பள்ளி வளாகத்தில் இடிக்க வேண்டிய நிலையில் ஏதேனும் கட்டடம் இருந்தால், மாவட்ட ஆட்சியரைத் தொடர்பு கொண்டு, அதனை இடிப்பதற்கான உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். அந்த நடவடிக்கை நிறைவு பெறும் வரை, மாணவர்கள் அந்தக் கட்டிடத்தின் அருகில் செல்லாதவாறு கண்டிப்பாக அறிவுறுத்தப்பட வேண்டும்.
- பள்ளியில் உள்ள அனைத்து மின்சார இணைப்புகளும் முறையாக ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும். மின்கசிவு, அல்லது பிற மின்சார ஆபத்துகள் இல்லாததை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
- பள்ளி வளாகத்தில் ஆபத்தான நிலையில் உள்ள அல்லது விழும் வாய்ப்புள்ள மரங்களை அடையாளம் கண்டு, உடனடியாக அகற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். தீயணைப்புக் கருவிகள் (Fire Extinguishers) குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சரிபார்க்கப்பட வேண்டும். அவசரகால வெளியேறும் வழிகள் மற்றும் மாணவர்கள் வெளியேறும் பாதைகள் எவ்வித தடையும் இல்லாமல் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
- தீ விபத்து மற்றும் பிற அவசரநிலைகளுக்கான வெளியேற்றப் பயிற்சிகள் (Emergency Evacuation Drills) அவ்வப்போது நடத்தப்பட வேண்டும்.
மாணவர்களின் போக்குவரத்து பாதுகாப்பு
- மாணவர்களை ஏற்றிச் செல்லும் பள்ளிப் பேருந்துகள், வேன்கள் மற்றும் பிற வாகனங்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
- ஓட்டுநர்கள் மற்றும் வாகன உதவியாளர்களின் விவரங்கள் மற்றும் தகுதிகள் சரிபார்க்க வேண்டும்.
- வாகனங்களில் அளவுக்கு அதிகமான மாணவர்களை ஏற்றிச் செல்லக் கூடாது. மாணவர்கள் பாதுகாப்பாக வாகனங்களில் ஏறி இறங்குவதற்கான உரிய ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும்.
- பள்ளி விளையாட்டு மைதானங்கள் மற்றும் விளையாட்டு உபகரணங்கள் தொடர்ந்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.
- சுத்தமான குடிநீர் மற்றும் சுகாதாரமான சமையலறைச் சூழல் உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.
பள்ளி பாதுகாப்புப் பதிவேட்டில் பதிவு செய்க
- மேற்கண்ட ஆய்வின் விவரங்கள் "பள்ளி பாதுகாப்புப் பதிவேட்டில் (School Safety Register)" முறையாகப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் உரிய காலக்கெடுவிற்குள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, மாணவர்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்ய வேண்டும். பள்ளி வளாகம் மற்றும் சுற்றுப்புற ஆபத்துகளை முன்கூட்டியே கண்டறிந்து, தடுப்பு நடவடிக்கைகள் உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- இந்த சுற்றறிக்கை குறித்து தலைமையாசிரியர்கள் கூட்டத்தினை உடனடியாக கூட்டி, மாணவர்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பான நடவடிக்கைகள், பள்ளியில் நிலவும் சவால்கள் மற்றும் மேற்கொள்ள வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து உரிய அறிவுறுத்தல்கள் வழங்க வேண்டும்.
- பள்ளி அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து அவ்வப்போது ஆய்வு செய்து, குறைபாடுகள் இருப்பின் அவற்றை உடனடியாக சரிசெய்ய தேவையான தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இவ்வாறு அந்த சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.