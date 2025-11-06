ETV Bharat / education-and-career

2026-இல் மாற்றம் காணும் தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்விப் பாட நூல்கள்; புதிய வடிவமைப்புக்கான குழு அமைப்பு!

எதிர்காலச் சமூகம் பயன்பெறும் வகையில் மாணவர்களை மனித வளங்களாக உருவாக்கிட தமிழ்நாடு பள்ளிக்கல்விக்கான பாடத்திட்டம், மாநிலக் கல்விக் கொள்கை 2025 அடிப்படையில் மாற்றி அமைக்கப்பட உள்ளது.

பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம் - கோப்புப் படம்
பள்ளிக்கல்வி இயக்ககம் - கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 6, 2025 at 11:08 AM IST

Updated : November 6, 2025 at 12:11 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு மாநில கல்விக் கொள்கை 2025 அடிப்படையில், மாநில பாடத்திட்ட புத்தகங்களை மாற்றி எழுதுவதற்கு பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

பள்ளிக் கல்வியில் நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி இலக்குகளை அடையும் வகையிலும், கல்வியில் சமூக சமத்துவத்திற்கான அர்ப்பணிப்பை மேலும் உறுதிப்படுத்தும் நோக்கிலும், தமிழ்நாட்டின் தனித்துவமான பண்பாடு, மொழி மற்றும் சமூக மரபினை உள்ளடக்கிய பாடத்திட்டம் உருவாக்குவது இன்றியமையாதது என பள்ளிக்கல்வித் துறை கருதுகிறது.

இதனை கருத்தில் கொண்டு, மாநிலக் கல்வியில் அனைவருக்கும் சமவாய்ப்பு, சமூகநீதி மற்றும் அனைவரையும் உள்ளடங்கிய கல்வி ஆகியவற்றின்கீழ் அனைத்து மாணவர்களும் பயன்பெறும் வகையில் கல்வித் திட்டம் மேம்படுத்தப்பட்டு வடிவமைக்கப்படுகிறது.

அந்த வகையில், 21-ஆம் நூற்றாண்டின் இணையற்ற திறன்களான கூர்சிந்தனை, படைப்பாற்றல், எண்மக் கல்வியறிவு (டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பம் சார்ந்த கல்வி), நிதிசார் அறிவு, காலநிலைக் கல்வி, உடல்நலம் மற்றும் பாதுகாப்புசார் விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் பாடநூல்கள் மறுவடிவமைப்பு செய்யப்படுவதை தமிழ்நாடு மாநிலக் கல்விக் கொள்கை 2025 வலியுறுத்துகிறது.

எதிர்காலச் சமூகம் பயன்பெறும் வகையில் மாணவர்களை மனித வளங்களாக உருவாக்கிட தமிழ்நாடு பள்ளிகளுக்கான பாடத்திட்டம், மாநிலக் கல்விக் கொள்கை 2025 அடிப்படையில் மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது.

மேலும், மாணவர்களின் வயதிற்கேற்ற பாடத்திட்டம், பாடப்பொருள் உருவாக்கம், கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள் மற்றும் மதிப்பீட்டு முறைகளை உருவாக்குவது ஆகியவை அவசியமாகின்றன.

அந்த வகையில், தமிழ்நாடு மாநிலக் கல்வி கொள்கையின் அடிப்படையில் பள்ளிக் கல்வியில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள, பள்ளிக்கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தலைமையில் வல்லுநர்களை உறுப்பினர்களாக கொண்டு புதிய கலைத்திட்ட உயர்மட்ட வல்லுநர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல், தமிழ்நாட்டின் சமூக - பண்பாடு, மொழியியல் மற்றும் பன்முகத் தன்மைக்கேற்ப நமது இலக்கியம், சூழலியல், இயற்கை வளங்கள் உள்ளிட்டவற்றை மாணவர்கள் அறிந்து கொள்ள வாய்ப்பளிக்கும் வகையில் பாடத்திட்டம் மெருகேற்றப்படும்.

ஆசிரியர்கள், மாணவர்கள், பெற்றோர்கள், கல்வியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்துத் தரப்பினரின் கல்விசார் கருத்துகளையும் பெற்று, தமிழ்நாடு மாநிலக் கல்விக் கொள்கை 2025இன் அடிப்படையில் புதிய பாடத்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படும்.

எனவே, தமிழ்நாடு பள்ளிக் கல்விக்கெனப் புதிய பாடத்திட்ட வடிவமைப்புக்கான பரிந்துரைகள் மற்றும் வரைவுப் பாடத்திட்டம் ஆகியவற்றை உருவாக்கி உயர்மட்டக் குழுவின் பரிசீலனைக்கு அனுப்பப்படும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.

