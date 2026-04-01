தனியார் பள்ளிகளில் ஆர்டிஇ மாணவர் சேர்க்கை ஏப்.20 முதல் துவக்கம்; விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இலவச கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் (ஆர்டிஇ) கீழ் தனியார் பள்ளிகளில் வழங்கப்படும் 25 சதவீதம் இடஒதுக்கீட்டில் மாணவர்களை சேர்க்க ஏப்ரல் 20-ம் தேதி முதல் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆர்டிஇ மாணவர் சேர்க்கை
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 1, 2026 at 4:03 PM IST

Updated : April 1, 2026 at 4:34 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இலவச கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் தனியார் பள்ளிகளில் உள்ள இடங்களுக்கு ஏப்ரல் 20 முதல் மே 18 வரை rte.tnschools.gov.in என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம் என தனியார் பள்ளிகள் இயக்குநர் சுகன்யா தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு தனியார் பள்ளிகள் இயக்குநர் சுகன்யா அனைத்து மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களுக்கு அனுப்பி உள்ள கடிதத்தில், 'குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம், 2009 (ஆர்டிஇ) அனைத்து சிறுபான்மையற்ற தனியார் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட மற்றும் நலிவடைந்த பிரிவினரின் குழந்தைகளுக்கு நுழைவுநிலை வகுப்பில் (எல்கேஜி அல்லது முதல் வகுப்பு ) குறைந்தபட்சம் 25 சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட வேண்டும்.

அத்துடன் ஆர்டிஇ சட்டப்படி, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏப்ரல் 2-ம் தேதி தொடங்கி மே 29-ம் தேதிக்குள் மாணவர் சேர்க்கை முடிக்கப்பட வேண்டும். எனவே, 2025-26 ஆம் கல்வி ஆண்டில் நுழைவு நிலை வகுப்பில் (LKG/I) EMIS இணையதளத்தின்படி உள்ள மாணவர்களின் எண்ணிக்கையில் 25 சதவீதம் கணக்கிட்டு ஏப்ரல் 7-ம் தேதி சேர்க்கைக்கான தகுதியான இடங்களை (Alloted Seat) பள்ளியின் தகவல் பலகையில் பெற்றோர் அறியும் வகையில் வெளியிட வேண்டும்.

பள்ளிவாரியான தகுதியான இடங்களின் எண்ணிக்கை tnemis.tnschools.gov.in என்ற இணையதளத்தில் ஏப்ரல் 15-ம் தேதி வெளியிடப்படும்' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், தமிழ்நாடு பள்ளிகள் ( கட்டண வசூல் ஒழுங்குமுறை ) சட்டம் 2009 படி, தனியார் பள்ளிகள், கட்டண நிர்ணயக் குழுவால் நிர்ணயக்கப்படும் கட்டணத்தை EMIS இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க : வரலாற்றில் முதல்முறை; ரூ.2 லட்சத்தை கடந்த விமான எரிபொருள் விலை; உயர்கிறதா பயணக் கட்டணம்?

எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

சேர்க்கை கோரும் பெற்றோர் rte.tnschools.gov.in என்ற இணையதளத்தில் ஏப்ரல் 20-ம் தேதி முதல் மே 18-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். பள்ளிக்கல்வித் துறை அலுவலகங்களில் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்களை இணைய வழியில் விண்ணப்பிக்க தக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும் எனவும், அந்தந்தப் பள்ளிகளில் விண்ணப்பங்கள் ஏதேனும் பெறப்பட்டால், சார்ந்த பெற்றோர்களுக்கு ஒப்புகைச் சீட்டு தவறாது வழங்கப்பட வேண்டும் எனவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களின் பெற்றோரிடம் இருந்து பெறப்படும் விண்ணப்பங்களை பள்ளியிலேயே இணைய வழியில் பதிவேற்றம் செய்யலாம்.

25 சதவீதம் ஒதுக்கீட்டின் கீழ் சேர்க்கைகான அறிவுரைகள்

  • விண்ணப்பதாரரின் இருப்பிடத்திலிருந்து பள்ளி அமைவிடம் 1 கிலோ மீட்டருக்குள் இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் தான் விண்ணப்பம் பரிசீலிக்கப்படும்.
  • விண்ணப்பித்த குழந்தைகளின் விவரப் பட்டியலை மே 20-ம் தேதி மாலை 5 மணிக்கு இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
  • தகுதியான விண்ணப்பங்களின் எண்ணிக்கை அப்பள்ளியின் 25 சதவீதம் ஒதுக்கீட்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இடங்களை விட கூடுதலாக இருந்தால், மே 22-ம் தேதி குலுக்கல் முறையில் தேர்வு செய்யப்பட்டு, சேர்க்கை நடைபெற வேண்டும். குறைவாக இருந்தால் தகுதியான அனைத்து விண்ணப்பங்களுக்கும் சேர்க்கை வழங்க வேண்டும்.
  • ஆதரவற்றோர், HIV ஆல் பாதிக்கப்பட்டவர், மூன்றாம் பாலினத்தவர், தூய்மைப் பணியாளர்கள் தூய்மைப் பணியாளர்களின் குழந்தைகள், மாற்றுதிறனாளிகள் ஆகியோருக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.
  • சேர்க்கைக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாணவர்கள் மே 25 முதல் 27-ம் தேதிக்குள் பள்ளியில் சேர்க்க வேண்டும். தவறும்பட்சத்தில் காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருந்து வரிசை வாரியாக மாணவர் சேர்க்கை செய்யப்பட வேண்டும் எனவும் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
