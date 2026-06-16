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தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர் சேர்க்கை தொடக்கம்
தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் 15 இளங்கலை, 14 முதுகலைப் பட்டப்படிப்புகள் மற்றும் 48 சான்றிதழ் மற்றும் பல்வேறு பிரிவுகளில் பட்டயப் படிப்புகளை பல்வேறு துறைகளில் வழங்கி வருகிறது.
Published : June 16, 2026 at 8:32 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 2026-27 கல்வியாண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கை தொடங்கியுள்ளது. இப்பல்கலைக்கழகத்தில் வழங்கப்படும் இளநிலை, முதுகலை, சான்றிதழ் மற்றும் பட்டயப்படிப்பு ஆகியவற்றில் சேர்க்கை பெற விரும்புகிறவர்கள் https://tnou.ac.in/ என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் பதிவாளர் செந்தில்குமார் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், பல்கலைக்கழக மானியக் குழு (UGC) அங்கீகாரம் பெற்ற தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம் (TNOU), 2026-2027 கல்வியாண்டிற்கான மாணவர் சேர்க்கையைத் தொடங்கியுள்ளது.
திறந்த மற்றும் தொலைநிலைக் கல்வி (Open and Distance Learning) முறையின் மூலம் வழங்கப்படும் பல்வேறு கல்வித் திட்டங்களுக்கான சேர்க்கை தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. பல்கலைக்கழகம் 15 இளங்கலைப் பட்டப்படிப்புகள், 14 முதுகலைப் பட்டப்படிப்புகள் மற்றும் 48 சான்றிதழ் மற்றும் பல்வேறு பிரிவுகளில் பட்டயப் படிப்புகளை பல்வேறு துறைகளில் வழங்கி வருகிறது.
பள்ளி மற்றும் கல்லூரிக் கல்வியைத் தொடர முடியாதவர்கள், பணிபுரியும் நபர்கள், இல்லத்தரசிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் உயர் கல்வியை தொடர விரும்புபவர்களுக்கு இந்தப் படிப்புகள் சிறந்த வாய்ப்பாக அமைகின்றன.
அனைவருக்கும் கல்வி என்ற உயரிய நோக்கத்துடன் செயல்பட்டு வரும் தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகம், தரமான உயர்கல்வியை சுய கற்றல் பாடப்பொருட்கள், மின்னணுக் கற்றல் வளங்கள், கல்வி ஆலோசனை மையங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆதரவு வசதிகள் மூலம் மாணவர்களிடம் கொண்டு சேர்த்து வருகிறது.
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விண்ணப்பதாரர்கள் தகுதிகள், பாடத்திட்ட விவரங்கள், கட்டண விவரங்கள் மற்றும் சேர்க்கை நடைமுறைகள் தொடர்பான முழுமையான தகவல்களை பல்கலைக்கழகத்தின் இணையதளத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம். மாணவர் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்களை பல்கலைக்கழகத்தின் www.tnou.as.in என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் சேர்க்கை தளத்தின் மூலம் சமர்ப்பிக்கலாம். 2026-27 கல்வியாண்டிற்கான கல்வி வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்திக் கொள்ள விரும்பும் ஆர்வமுள்ள மாணவர்கள் முன்கூட்டியே பதிவு செய்துக் கொள்ளலாம்” என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு திறந்தநிலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வழங்கப்படும் பல்வேறு படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற ஆர்வமுள்ளவர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். மேல் குறிப்பிட்டப்படி சேர்க்கை குறித்த கூடுதல் விவரங்களை மேற்குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளத்தின் வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம்.