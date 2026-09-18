ETV Bharat / education-and-career

துணை மருத்துவப் படிப்புகளில் கூடுதல் இடங்கள் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

6 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் 600 செவிலியர் இடங்களுக்கும் நடப்பு கல்வியாண்டிலேயே மாணவர் சேர்க்கை மேற்கொள்ளப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் 6 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் கூடுதல் செவிலியர் பட்டப்படிப்பு இடங்கள் சேர்க்கப்படுவதுடன், புதிதாக 6 அரசு செவிலியர் கல்லூரிகள் உருவாக்கப்படுவதாக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் மருத்துவம் சார்ந்த படிப்பில் சேர விரும்பும் மாணவர்களுக்கு உதவும் வகையில் செவிலியர் உட்பட பல்வேறு துணை மருத்துவப் படிப்புகளில் இடங்களை அதிகரிக்க நடப்பாண்டில் தமிழ்நாடு அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

அதன்படி, 6 அரசு மருத்துவப் படிப்புகளில் தலா 100 என்ற விதம் செவிலியர் பட்டப்படிப்பு உருவாக்கப்படுவதாகவும், அதற்கு நடப்பாண்டிலேயே சேர்க்கை நடைபெறும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று, துணை மருத்துவப் படிப்புகளில் நடப்பாண்டில் 2,778 கூடுதல் மாணவர் சேர்க்கை இடங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

செவிலியர் படிப்புகள்

இதுகுறித்து வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், ”தமிழ்நாட்டில், 2014ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு புதிய அரசு செவிலியர் கல்லூரிகள் தொடங்கப்படாத நிலை நீடித்து வந்தது. அந்த நீண்டகாலப் புறக்கணிப்பை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் வகையில், செவிலியர், மருந்தியல் மற்றும் துணை மருத்துவப் படிப்புகளில் ரூ.351 கோடி மதிப்பீட்டில் ஆயிரக்கணக்கான கூடுதல் மாணவர் சேர்க்கை இடங்களை உருவாக்கும் அறிவிப்பை, முதலமைச்சர் விஜய் சட்டமன்றத்தில் 110 விதியின் கீழ் வெளியிட்டார்.

அந்த அறிவிப்பை நிறைவேற்றும் வகையில், செவிலியர் படிப்புகளுக்கான அரசாணைகள் தற்பொழுது வெளியிடப்பட்டுள்ளன என்பதையும், இப்படிப்புகள் அனைத்தும் நடப்பு கல்வியாண்டான 2026-2027 இல் இருந்தே தொடங்கப்பட உள்ளன” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவை “நாமக்கல், திருச்சிராச்சிராப்பள்ளி, தருமபுரி, வேலூர், திருவண்ணாமலை மற்றும் திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில், தலா 100 பி.எஸ்சி செவிலியர் மாணவர் சேர்க்கை இடங்களுடன் 6 புதிய அரசு செவிலியர் கல்லூரிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதற்கான ரூ.270.26 கோடி செலவினம் முழுவதும் தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். மருத்துவப் பல்கலைக்கழக நிதியிலிருந்தே ஏற்கப்படுகிறது.

கல்விக் கட்டடங்களும் விடுதிகளும் கட்டப்பட்டு வரும் நிலையிலேயே, அந்தந்த மருத்துவக் கல்லூரிகளில் தற்பொழுது உள்ள இடவசதியில், 600 இடங்களுக்கும் நடப்பு கல்வியாண்டிலேயே மாணவர் சேர்க்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

இதனுடன், கோயம்புத்தூர் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஈ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனையில் 60 பி.எஸ்சி செவிலியர் இடங்களுடன் ஏழாவது புதிய அரசு செவிலியர் கல்லூரியும் உருவாக்கப்படுகிறது.

மேலும், ஏற்கனவே உள்ள அரசு செவிலியர் கல்லூரிகள் மற்றும் செவிலியர் பள்ளிகளில் 1,925 கூடுதல் இடங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. அதாவது டி.ஜி.என்.எம். படிப்பில் 1,290 இடங்கள், பி.எஸ்.சி. செவிலியர் படிப்பில் 440 இடங்கள், எம்.எஸ்.சி. செவிலியர் படிப்பில் 75 இடங்கள் மற்றும் பட்டப்படிப்புக்குப் பிந்தைய பி.எஸ்.சி. செவிலியர் படிப்பில் 120 இடங்கள் என மொத்தம் 2,585 கூடுதல் செவிலியர் மாணவர் சேர்க்கை இடங்கள் உருவாக்கப்படுகிறது.

இதன்மூலம், பெரும்பாலும் கிராமப்புறக் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த இளம் பெண்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான நமது இளைஞர்கள், செவிலியர் பணிக்கான வாய்ப்பையும், தமிழக மக்களுக்குச் சேவை செய்யும் வாய்ப்பையும் பெறுவார்கள்” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: தமிழ்நாட்டில் 7 புதிய அரசு செவிலியர் கல்லூரிகள் - அமைச்சர் அருண் ராஜ் கொடுத்த 'அப்டேட்'

துணை மருத்துவம் மற்றும் மருந்தியல் படிப்புகள்

துணை மருத்துவப் படிப்புகளில், ”நடப்பு கல்வியாண்டில் இருந்தே 2,778 கூடுதல் மாணவர் சேர்க்கை இடங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன. இதில், மருத்துவ ஆய்வக அறிவியல், அவசர மருத்துவத் தொழில்நுட்பம், சிறுநீரகச் சுத்திகரிப்புச் சிகிச்சைத் தொழில்நுட்பம், கதிரியக்கவியல் மற்றும் இமெயிங் தொழில்நுட்பம், கதிரியக்கச் சிகிச்சைத் தொழில்நுட்பம், சுவாசத் தொழில்நுட்பம், கண் பார்வையியல், மயக்கவியல் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை அரங்கத் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட ஏற்கனவே உள்ள 12 படிப்புகளில் மாணவர் சேர்க்கையை உயர்த்துவதன் மூலம் 1,646 இடங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

மேலும், அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இயன்முறை மருத்துவம், மருத்துவ உதவியாளர் படிப்பு, செயற்கை உறுப்பியல் மற்றும் சீரமைப்பியல், செவியியல் மற்றும் பேச்சு மொழி நோயியல், ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவியல், மருத்துவ மற்றும் மனநல சமூகப் பணி, உளவியல் மற்றும் மருத்துவ இயற்பியல் என புதிதாகத் தொடங்கப்படும் 9 படிப்புகளில் 1,132 இடங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.

இவற்றுள் பல படிப்புகள், தமிழ்நாட்டில் அரசு கல்லூரிகளில் நமது மாணவர்களுக்கு இப்பொழுதுதான் முதன்முறையாகக் கிடைக்கின்றன.

மருந்தியல் படிப்புகளில், நடப்பு கல்வியாண்டிலிருந்தே 735 கூடுதல் இடங்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன, அதாவது 10 அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளில் தலா 60 இடங்களுடன் பி.பார்ம் படிப்பு, மதுரை மற்றும் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரிகளில் டி.பார்ம் படிப்பு, மதுரையில் எம்.பார்ம் (மருந்தியல்) படிப்பு மற்றும் தஞ்சாவூரில் உள்ள டி.பார்ம் படிப்பு, பி.பார்ம் படிப்பாக தரம் உயர்த்தப்படுகிறது” என அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

NURSING DEGREE COURSES
PARAMEDICAL COURSES SEAT INCREASE
செவிலியர் படிப்பு கூடுதல் இடங்கள்
துணை மருத்துவப் படிப்புகள்
TN GOVT NEW NURSING COLLEGES SEATS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.