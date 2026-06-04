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வேளாண் இளநிலை பட்டப்படிப்பில் சேர 25 ஆயிரம் மாணவர்கள் விண்ணப்பிப்பு
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் வேளாண் பாடப்பிரிவில் வழங்கப்படும் இளநிலை பட்டப்படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டு வருகிறது.
Published : June 4, 2026 at 9:57 AM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழக இளநிலை பட்டப்படிப்பில் சேர்வதற்கு இதுவரை 25 ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்ட மாணவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
2026 - 2027ஆம் கல்வியாண்டில் தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தின் வேளாண் பாடப்பிரிவு ஆகியவற்றில் வழங்கப்படும் இளநிலை பட்டப்படிப்புகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் ஆன்லைன் வழியாக பெறப்பட்டு வருகிறது. இப்படிப்புகளுக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் https://tnau.ac.in/ என்ற இணைதளம் மூலம் மே 6 ஆம் தேதி முதல் விண்ணப்பங்கள் பெற தொடங்கிய நிலையில், ஜூன் 8 ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என்று ஏற்கெனவே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் 14 இளம் அறிவியல் பாடப் பிரிவுகளும், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் 3 இளம் அறிவியல் பாடப் பிரிவுகளும் உள்ளன. இந்த ஆண்டு உறுப்புக் கல்லூரிகளில் 2,516 மாணவர்கள் சேர்க்கப்பட உள்ளனர். இணைப்புக் கல்லூரிகளில் அரசு ஒதுக்கீட்டில் 3,051 மாணவர்களும், மேலாண்மை இட ஒதுக்கீட்டில் 1,685 மாணவர்களும் சேர்க்கப்பட உள்ளனர். அதேபோல் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தின் வேளாண் பிரிவில் 340 இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.
இந்நிலையில், இப்படிப்புகளில் சேர்க்கை பெற இதுவரை 8,953 மாணவர்கள், 16,377 மாணவிகள் உள்ளிட்ட 25,330 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர். அதேபோல் தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வழங்கப்படும் வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, வேளாண் பொறியியல் பட்டயப் படிப்புகளுக்கு 1,240 இடங்களுக்கு, இதுவரை 847 மாணவர்கள், 717 மாணவிகள் உள்ளிட்ட 1,564 பேர் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
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விண்ணப்பங்கள் நிறைவடைய இன்னும் 4 நாட்கள் உள்ள நிலையில், ஆர்வமுள்ள மாணவர்கள் மேல் குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளம் வழியாக உரிய கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பிக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். விண்ணப்பங்கள் நிறைவடைந்த பின்னர், மாணவர்களுக்கான தரவரிசை பட்டியல் வெளியாகி, இணையதள கலந்தாய்வு மூலம் சேர்க்கை நடைபெறவுள்ளது.
தமிழ்நாடு வேளாண்மைப் பல்கலைக்கழகம் மற்றும் அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகத்தில் வழங்கப்படும் வேளாண் படிப்புகள் குறித்து இணையதளத்தில் விரிவாக அறிந்துகொள்ளலாம்.
மாணவர்கள் சேர்க்கை தொடர்பான வழிகாட்டுதலுக்கு இணையதளத்தை காணலாம் என்றும் இது தொடர்பான மேலும் விவரங்களை 94886 35077, 94864 25076 என்ற எண்களிலும், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக வேளாண் கல்வி தொடர்பான விவரங்களை 98657 03537, 94420 29913 என்ற எண்களைத் தொடர்பு கொண்டு அறிந்துகொள்ளலாம் என்றும் பல்கலைக்கழகம் அறிவித்துள்ளது.