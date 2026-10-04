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உச்ச நீதிமன்றத்தில் உதவியாளர் வேலை; 250 காலிப்பணியிடங்கள் - பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
இப்பணியிடங்களை நிரப்ப கொள்குறி வகை எழுத்துத் தேர்வு, தட்டச்சு திறன் தேர்வு, விரிவாக விடையளிக்கும் வகையில் எழுத்துத் தேர்வு, நேர்காணல் ஆகிய நான்கு கட்ட தேர்வு முறை பின்பற்றப்படும்.
Published : October 4, 2026 at 8:01 AM IST
புதுடெல்லி: உச்ச நீதிமன்றத்தில் காலியாகவுள்ள 250 இளநிலை நீதிமன்ற உதவியாளர் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
இப்பணியிடங்களுக்கு ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பம் வரும் அக்டோபர் 7ஆம் தேதி முதல் தொடங்கப்படும் நிலையில், 28-ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
உச்ச நீதிமன்றத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2026
உச்ச நீதிமன்றத்தில் குரூப் - பி பிரிவில் கீழ் இப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. தேவைக்கு ஏற்ப காலிப்பணியிடங்கள் எண்ணிக்கை மாறுதலுக்குட்பட்டது என்று அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், உச்ச நீதிமன்றத்தின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு இதில் இடஒதுக்கீடு முறை பின்பற்றப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதிகள் என்னென்ன?
இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் 2026-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 1-ஆம் தேதியின்படி, 18 வயதிற்கு கீழ் இருக்கக்கூடாது. அதே போன்று 30 வயதைக் கடந்திருக்கக்கூடாது. இருப்பினும் மத்திய அரசின் விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்களுக்கான வயது வரம்பு பின்பற்றப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், விண்ணப்பதாரர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இளநிலை பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். கூடுதலாக தட்டச்சு திறனுடன் கணினி இயக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும்.
தேர்வு முறை என்ன?
இப்பணியிடங்களை நிரப்ப நான்கு கட்ட தேர்வு முறை பின்பற்றப்படும் என அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. முதல் கட்டமாக கொள்குறி வகை எழுத்துத் தேர்வு, தட்டச்சு திறன் தேர்வு, விரிவாக விடையளிக்கும் வகையில் எழுத்துத் தேர்வு, நேர்காணல் ஆகியவை நடத்தப்படும்.
கொள்குறி வகை தேர்வு, பொது ஆங்கிலம், பொது அறிவு, உச்ச நீதிமன்ற விதிமுறைகள், அரசியலமைப்பு உள்ளிட்டவை கொண்டு 100 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். இதில் தகுதிப் பெற குறைந்தபட்சம் 50 மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும். இதில் நெகட்டிங் மதிப்பெண் முறை பின்பற்றப்படும்.
தொடர்ந்து, அதில் தகுதிப் பெற்றவர்களுக்கு தட்டச்சு திறன் தேர்வு 50 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். இதில் தகுதி பெற 25 மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும்.
விரிவாக விடையளிக்கும் எழுத்துத் தேர்வு 100 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். இதில் தகுதிப் பெற 50 மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும். இறுதியாக நேர்காணல் 25 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். அதில் குறைந்தபட்சம் 13 மதிப்பெண்கள் பெற வேண்டும்.
முதல் கட்ட எழுத்துத் தேர்வுக்கு தமிழ்நாட்டில் சென்னை, கோவை, மதுரை, சேலம், திருச்சி, திருநெல்வேலி ஆகிய மாவட்டங்கள் தேர்வு மையம் அமைக்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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சம்பளம் எவ்வளவு?
இப்பணிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு ரூ. 35,400 அடிப்படை சம்பளமாக வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதனுடன் இதர செலவினங்களும் வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
உச்ச நீதிமன்றத்தில் உள்ள இப்பணியிடங்களுக்கு https://www.sci.gov.in/recruitments/ என்ற இணையதளத்தின் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு விண்ணப்பக் கட்டணமாக ரூ. 1,500 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவே எஸ்சி/ எஸ்டி, ஓபிசி, முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ.750 கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும்.
முக்கிய நாட்கள்
|விவரம்
|தேதிகள்
|விண்ணப்பம் தொடக்கம்
|07.10.2026
|விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்
|28.10.2026
|தேர்வு தேதி
|20.11.2026
தேர்வுக்கான ஹால் டிக்கெட் மற்றும் இதுகுறித்து தகவல்கள் இணையதளத்தின் வழியாக வெளியிடப்படும். விண்ணப்பதாரர்கள் கூடுதல் விவரங்களை இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில் அறிந்துகொள்ளலாம்.