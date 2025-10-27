ETV Bharat / education-and-career
மவுசு குறையும் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்கள்... மாணவர்கள் ஆர்வம் இழக்க என்ன காரணம்?
ஏற்கனவே படித்துவிட்டு ஏராளமானோர் வேலை இல்லாமல் இருக்கும் நிலையில், ஆசிரியர் பட்டயப் படிப்பில் சேருவதற்கு மாணவர்கள் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை என அதிகாரிகள் தரப்பில் சொல்லப்படுகிறது.
Published : October 27, 2025 at 3:49 PM IST
சென்னை: தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியர் பட்டயப் படிப்பில் சேர்வதற்கு மாணவர்களிடையே ஆர்வம் வெகுவாக குறைந்து வருகிறது. இந்நிலையில், இதற்கு வேலையின்மையே காரணம் என அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
தமிழ்நாடு அரசின் பள்ளிக்கல்வித்துறையால் நடத்தப்படும் தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியர் பட்டயப் படிப்பில் சேர்வதற்கு மாணவர்களிடையே ஆர்வம் இல்லாத நிலை நிலவி வருகிறது. நடப்பாண்டில் அரசு, அரசு உதவிப்பெறும் மற்றும் தனியார் ஆசிரியர் பட்டயப் பயிற்சி பள்ளிகளில் 3,890 இடங்கள் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், 449 மாணவர்கள் மட்டுமே சேர்ந்திருப்பதாக அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் 12ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்கள் இடைநிலை ஆசிரியர் பணிக்கு செல்வதற்கு தொடக்கக்கல்வி பட்டயப் படிப்பினை முடித்தால் போதும் என்ற நிலை இருந்தபோது, மாணவர்கள் இந்த படிப்பில் அதிகளவில் ஆர்வம் காட்டினர். இதனால் 400க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர் பட்டய பயிற்சி நிறுவனங்கள் செயல்பட்டு வந்தன.
ஆனால், ஆசிரியர் பட்டயப் பயிற்சி முடித்த மாணவர்களுக்கு இடைநிலை ஆசிரியர் பணி கிடைக்காததால் லட்சக்கணக்கானோர் வேலைக்காக காத்திருக்கின்றனர். மேலும், மாநிலக் கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் மூலம் நடத்தப்பட்டு வந்த அரசு ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்களிலும் மாணவர்கள் சேர்க்கை இல்லாததால் 20க்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் மாணவர்கள் சேர்க்கையை நிறுத்தியது.
இந்நிலையில், மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் மூலம் மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம், ஒன்றிய ஆசிரியர் கல்வி நிறுவனம், அரசு மகளிர் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனம் என 29 நிறுவனங்களில் 1,740 இடங்களில் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பம் பெறப்பட்டது.
|இதையும் படிங்க: 'அண்ணாமலை அன்பு கூட்டம்' எந்த அரசியலமைப்பையும் சார்ந்தது அல்ல; வேறு கட்சியினரும் பங்கேற்கலாம்! - அமைப்பின் தலைவர் உறுதி!
அதில் ஒரு மாணவர், 91 மாணவிகள் என மொத்தம் 92 பேர் மட்டுமே சேர்ந்துள்ளனர். அதேபோல், 9 அரசு உதவிப்பெறும் ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்களில் 800 இடங்கள் உள்ளன. அதில் 189 மாணவிகள் மட்டும் சேர்ந்துள்ளனர். 22 சுயநிதி ஆசிரியர் பயிற்சி நிறுவனங்களில் 1,350 இடங்களில் மாணவர் சேர்க்கைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டதில் 13 மாணவர்கள், 155 மாணவிகள் என 168 பேர் மட்டுமே சேர்ந்துள்ளனர்.
தொடக்கப்பள்ளி ஆசிரியர் பட்டயப் படிப்பில் நடப்பாண்டில் 3,890 இடங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டன. அதில் 449 மாணவர்கள் மட்டுமே சேர்ந்துள்ளனர் என்ற தகவலும் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. பள்ளிக்கல்வித்துறையில் 1 முதல் 8ஆம் வகுப்பு வரையில் தொடக்கக்கல்வி ஆசிரியர் பட்டயப் பயிற்சி முடித்தவர்கள் கற்பித்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், 1 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரையில் மட்டுமே தொடக்கக் கல்வி பட்டயப் படிப்பினை முடித்தவர்களுக்கு பணி வழங்கப்படுகிறது. மேலும் இவர்களும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வினை எழுதி தேர்ச்சி பெறுவதுடன், போட்டி எழுத்துத் தேர்விலும் தகுதிப் பெற வேண்டும் என்ற நிலையும் உள்ளது. ஏற்கனவே படித்துவிட்டு நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்கிற நிலையில், ஆசிரியர் பட்டயப் படிப்பில் சேருவதற்கு மாணவர்கள் அதிகம் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை என அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.