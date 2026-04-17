மத்திய அரசின் 3,003 காலிப்பணியிடங்கள்; 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும் - எஸ்எஸ்சி அறிவிப்பு
எஸ்எஸ்சி 14-வது கட்ட ஆட்சேர்ப்பு தேர்விற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் உள்ள 3,003 காலிப்பணியிடங்கள் இத்தேர்வு மூலம் நிரப்பப்படவுள்ளன.
Published : April 17, 2026 at 8:21 PM IST
புதுடெல்லி : எஸ்எஸ்சி என அழைக்கப்படும் பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் மத்திய அரசின் 3,003 காலிப் பணியிடங்களுக்கு ஆட்சேர்ப்பு தொடர்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் உள்ள கணக்காளர்கள், ஆய்வக உதவியாளர்கள், ஓட்டுநர்கள், ஸ்டோர் கீப்பர்கள், மெக்கானிக்கள், பல்நோக்கு பணியாளர்கள், ஆய்வு உதவியாளர்கள், ஜூனியர் டெக்னீஷியன்கள், நூலக உதவியாளர்கள், கிளார்க்கள், நர்ஸ்கள், ரேடியோகிராப்பர்கள், பார்மிஸ்ட்கள், மொழி பயிற்சியாளர்கள், டேட்டா எண்டரி ஆப்ரேட்டர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பதவிகள் நிரப்பப்படுகின்றன.
இந்த பணியிடங்களுக்கு குறைந்தபட்ச கல்வித் தகுதி 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த பணிகளுக்கு பட்டப் படிப்பு முடித்தவர்கள் வரை விண்ணப்பிக்கலாம். கல்வித் தகுதிக்கு ஏற்ப மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் வேலைவாய்ப்புகள் குவிந்துள்ளன.
பெரும்பாலான பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க 18 முதல் 30 வரை வயது வரை இருக்கலாம். வயது வரம்பில் எஸ்சி/ எஸ்டி, ஒபிசி, மாற்றுத்திறனாளிகள், முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.
இந்த பணியிடங்களுக்கு கணினி வழியில் தேர்வு நடைபெறும். பொது அறிவு, பொது விழிப்புணர்வு, நுண்ணறிவு, ஆங்கிலம் ஆகியவை அடங்கிய 100 கேள்விகள் கேட்கப்படும். மொத்தம் 200 மதிப்பெண்களுக்கு இந்த தேர்வு நடைபெறும். இதில் 0.50 மதிப்பெண்கள் தவறான பதிலுக்கு பிடித்தம் செய்யப்படும். அதனைத் தொடர்ந்து பதிவிற்கு ஏற்ப திறன் தேர்வு நடத்தப்படும். அதிலும் தகுதி பெறும் நபர்களுக்கு விண்ணப்பம் சரிபார்ப்பிற்கு அழைப்பு விடுக்கப்படும்.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
மத்திய அரசில் உள்ள இந்த பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் நபர்கள் https://ssc.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு விண்ணப்பதாரர்களிடம் இருந்து ரூ.100 கட்டணமாக வசூலிக்கப்படுகிறது. ஏப்ரல் 13 முதல் விண்ணப்பம் பெறப்பட்டு வரும் நிலையில், மே 4-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். கட்டணம் செலுத்த மே 5 ஆம் தேதி வரை அவகாசம் அளிக்கப்படுகிறது. தொடர்ந்து ஜூன் மாதம் தேர்வு நடத்த திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 1800 309 3063 என்ற கட்டணமில்லா உதவி எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் என எஸ்.எஸ்.சி. அறிவித்துள்ளது.