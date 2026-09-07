ETV Bharat / education-and-career

டிப்ளமோ, டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு மத்திய அரசில் ஜூனியர் இன்ஜினியர் வேலை; 1,700-க்கும் மேற்பட்ட காலிப்பணியிடங்கள்

இளநிலை பொறியாளர் பணியிடங்களை நிரப்ப 2 கட்ட எழுத்துத்தேர்வு கணினி வழியில் நடைபெறும்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 8:01 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுடெல்லி: பொறியியல் படிப்பில் டிப்ளமோ அல்லது பட்டப்படிப்பு முடித்தவரா நீங்கள்? மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகளில் உள்ள இளநிலை பொறியாளர் பதவிக்கு உடனே விண்ணப்பிக்கலாம்.

மத்திய அரசின் பொதுப்பணி துறை, நீர் ஆணையம், ஜல்சத்தி அமைச்சகம், பாதுகாப்பு துறை, எல்லை சாலைகள் அமைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் உள்ள இளநிலை உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் (எஸ்எஸ்சி) வெளியிட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் உள்ள 1,748 காலிப்பணியிடங்கள் இதன் மூலம் நிரப்பப்படுகிறது. இப்பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பிக்க தேவையான தகுதிக்கள் என்னென்ன, தேர்வு முறை, முக்கிய தேதிகள் உள்ளிட்ட விவரங்களை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம்.

எஸ்எஸ்சி இளநிலை பொறியாளர் வேலைவாய்ப்பு 2026

கல்வித்தகுதி

சிவில், மெக்கானிக்கல், எலெக்ட்ரிக்கல், டெலிகாம் ஆகிய பொறியியல் பிரிவுகள் மற்றும் அதற்கு தொடர்புடைய பிரிவுகளில் டிப்ளமோ அல்லது பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

இதில் குறிப்பாக எல்லை சாலை அமைப்பு (BRO) நிறுவனத்திற்கு கீழ் உள்ள சிவில், எலெக்ட்ரிக்கல் மற்றும் மெக்கானிக்கல் இளநிலை பொறியாளர் பதவிகளுக்கு இப்பிரிவுகளில் பட்டப்படிப்பு அல்லது டிப்ளமோ முடித்திருக்க வேண்டும். மேலும் இரண்டு ஆண்டு பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

அதே போன்று, பாதுகாப்பு துறை மற்றும் ராணுவ பொறியியல் சேவைகள் ஆகியவற்றில் உள்ள பணியிடங்களுக்கும் 2 ஆண்டுகள் அனுபவம் தேவை. இதர துறை பணியிடங்களுக்கு அனுபவம் குறிப்பிடப்படவில்லை.

இவைமட்டுமின்றி, இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறையில் உள்ள அறிவியல் உதவியாளர் பதவிக்கான அறிவிப்பும் இதனுடன் வெளியாகியுள்ளது. இப்பதவிக்கு இயற்பியலில் இளநிலை பட்டப்படிப்பு அல்லது கணினி அறிவியல், கணினி பயன்பாடு அல்லது எலெக்ட்ரானிக்ஸ்/ கம்யூனிகேஷன்/ டெலிகம்யூனிகேஷன்/ இன்ரூமெண்டேஷன் ஆகியவற்றில் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வயது வரம்பு

இளநிலை பொறியாளர் பதவிக்கு உச்சபட்ச வயது வரம்பு 30 மற்றும் ஒரு சில துறைகளுக்கு 32-ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. 30 வயது வரை நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதவிகளுக்கு விண்ணப்பதார்கள் 02.08.1996 முன்னரும், 01.08.2008 பின்னரும் பிறந்திருக்கக்கூடாது.

32 வயது வரை நிர்ணயிக்கப்பட்ட பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் நபர்கள் 02.08.1994 முன்னரும், 01.08.2008 பின்னரும் பிறந்திருக்கக்கூடாது.

மேலும், இப்பணியிடங்களுக்கு மத்திய அரசின் விதிமுறைகளின்படி, எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு 10 முதல் 15 வருடங்கள் தளர்வு உள்ளது.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை

இப்பணியிடங்களை நிரப்ப 2 கட்ட எழுத்துத்தேர்வு நடைபெறும். இரண்டுமே கணினி முறையில் கொள்குறி வகையில் அமையும். முதல் தாள் தேர்வு 200 மதிப்பெண்களுக்கு பொது அறிவு, காரணம் அறிதல் மற்றும் முதன்மை பாடத்திற்கான கேள்விகள் கொண்டு அமையும். இதில் தகுதிப் பெறுகிறவர்கள் இரண்டாம் தாள் எழுத அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

இரண்டாம் தாள் 300 மதிப்பெண்களுக்கு முதன்மை பொறியியல் பாடத்தை மட்டுமே கொண்டு அமையும். இரண்டு தாள்களிலும் நெகட்டிங் மதிப்பெண் முறை பின்பற்றப்படும். இரண்டாம் தாளில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் ஆட்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு சான்றிதழ் சரிபார்ப்பிற்கு அழைக்கப்படுவார்கள்.

இதில் எல்லை சாலை அமைப்பில் உள்ள பணியிடங்களுக்கு மட்டும் உடற்தகுதித் தேர்வு மற்றும் மருத்துவ பரிசோதனை கட்டாயமாகும். மேலும், இதிலுள்ள பணியிடங்களுக்கு ஆண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க இயலும். தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் அறிவிப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: தேர்வு, நேர்காணல் இல்லாமல் தபால் துறையில் வேலை; சம்பளம் முதல் விண்ணப்பம் வரை - நீங்கள் அறியாத தகவல்கள் இதோ

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மத்திய அரசின் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வமும் தகுதியுள்ளவர்கள் https://ssc.gov.in/ என்ற எஸ்எஸ்சி இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு விண்ணப்பிக்க கட்டணமாக ரூ.100 நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளிகள், முன்னாள் ராணுவத்தினருக்கு கட்டணம் செலுத்துவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் சென்னை, கோவை, மதுரை, சேலம், திருச்சி, திருநெல்வேலி, வேலூர் ஆகிய இடங்களிலும், புதுச்சேரியிலும் தேர்வு மையம் அமைக்கப்படும்.

முக்கிய நாட்கள்

விவரம்தேதிகள்
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்22.09.2026
விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள்23.09.2026
விண்ணப்பம் திருத்தம் செய்ய அவகாசம்28.09.2026 முதல் 30.09.2026
முதல் தாள் தேர்வுஅக்டோபர்/ நவம்பர் 2026

இரண்டாம் தாள் தேர்வு டிசம்பர் 2026

எஸ்எஸ்சி மூலம் நிரப்பப்படும் இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கும்போது ஏதேனும் சிக்கல் ஏற்பட்டால், 180 030 930 63 என்ற உதவி எண்ணிற்கு தொடர்புகொள்ளலாம்.

TAGGED:

SSC JE NOTIFICATION 2026
SSC JE JOB VACANCY 2026
மத்திய அரசு ஜூனியர் இன்ஜினியர் வேலை
செப்டம்பர் மாத அரசு வேலை
SSC JE RECRUITMENT 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.