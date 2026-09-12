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மத்திய ஆயுதக் காவல்படைகளில் 1,871 சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பணியிடங்கள் - டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு வாய்ப்பு

மத்திய ஆயுதக் காவல்படைகளில் உள்ள சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பணியிடங்கள் மட்டுமின்றி, டெல்லி காவலில் உள்ள உதவி காவல் ஆய்வாளர் பணியிடங்களும் எஸ்.எஸ்.சி மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ANI)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 8:06 AM IST

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புது டெல்லி: மத்திய ஆயுதக் காவல்படைகளில் காலியாகவுள்ள 1,800-க்கும் மேற்பட்ட சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பணியிடங்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் (எஸ்.எஸ்.சி) வெளியிட்டுள்ளது. பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

இதன் மூலம் மத்திய ஆயுத காவல்படையில் பல்வேறு பிரிவுகளில் உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளது. இப்பணியிடங்களுக்கு செப்டம்பர் 10 முதல் ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பம் பெறப்படவுள்ளது.

காலிப்பணியிடங்களின் விவரம், வயது வரம்பு, கல்வித்தகுதி, தேர்வு முறை, சம்பளம், விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் முக்கிய நாட்கள் ஆகிய விவரங்களை இந்த பதிவில் அறிந்துகொள்ளலாம்.

எஸ்.எஸ்.சி மத்திய காவல் வேலைவாய்ப்பு 2026

மத்திய ஆயுதக் காவல்படைகளில் உள்ள சப்-இன்ஸ்பெக்டர் (உதவி காவல் ஆய்வாளர்) பணியிடங்கள் மட்டுமின்றி, டெல்லி காவலில் உள்ள சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பணியிடங்களும் இத்துடன் சேர்ந்து நிரப்பப்படுகிறது.

டெல்லி காவலில் 317, மத்திய ஆயுதக் காவல்படைகளில் 1,320, மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையில் தீயணைப்பு பிரிவில் உள்ள 234 என மொத்தம் 1,871 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.

காலிப்பணியிடங்களின் விவரம்

படைஎண்ணிக்கை
டெல்லி காவல்துறை317
மத்திய ரிசர்வ் காவல்படை (CRPF)254
எல்லை பாதுகாப்பு படை (BSF) 457
இந்தோ - திபெத்திய எல்லை பாதுகாப்பு படை (ITBP)187
மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை (CISF) 250
சஷஸ்திர சீமா பல் (SSB) 172
மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படை (தீயணைப்பு துறை) 234
மொத்தம்1,871

வயது வரம்பு என்ன?

2026-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்றாம் தேதியின்படி, விண்ணப்பதார்களின் வயது குறைந்தபட்சம் 20 முதல் அதிகபடியாக 25 வயது வரை இருக்கலாம்.

மத்திய தொழில் பாதுகாப்பு படையின் தீயணைப்பு பிரிவில் உள்ள பணியிடங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 18 முதல் அதிகபடியாக 30 வயது வரை இருக்கலாம்.

இதில் எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினருக்கு 5 வருடங்கள், ஒபிசி பிரிவினருக்கு 3 வருடங்கள் தளர்வு வழங்கப்படுகிறது. மேலும், கணவரை இழந்த பெண்கள், விவகாரத்து பெற்ற பெண்கள் ஆகியவர்களுக்கு அதிகபடியாக 40 வயது வரை தளர்வு வழங்கப்படுகிறது.

கல்வித்தகுதி என்ன?

மத்திய ஆயுதக் காவல்படைகளில் உள்ள சப்- இன்ஸ்பெக்டர் பணியிடங்களுக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து ஏதேனும் ஒரு பாடப்பிரிவில் இளநிலை பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும்.

தீயணைப்பு பிரிவில் உள்ள பணியிடங்களுக்கு இயற்பியல், வேதியியல் மற்றும் கணிதம் ஆகிய பாடங்களில் இளநிலை பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும். இப்பதவிக்கு ஆண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க இயலும்.

சம்பளம் எவ்வளவு?

சப்-இன்ஸ்பெக்டர் பதவிக்கு தேர்வாகும் நபர்களுக்கு நிலை 6 கீழ் ரூ. 35,400 முதல் அதிகபடியாக ரூ. 1,12,400 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்வு முறை என்ன?

இப்பணியிடங்களுக்கு இரண்டு கட்ட எழுத்துத் தேர்வு, உடற்தகுதித் தேர்வு மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனை நடத்தப்படும். அனைத்து கட்டத்திலும் தேர்ச்சி பெறுவது கட்டாயமாகும்.

முதல் தாள் பொது அறிவு, நுண்ணறிவு, ஆங்கிலம் ஆகியவை கொண்டு 100 மதிப்பெண்களுக்கு நடத்தப்படும். இரண்டாம் கட்டத் தேர்வு அதே பாடத்தில் மேம்படுத்தப்பட்ட கேள்விகளுடன் 320 மதிப்பெண்களுக்கு நடத்தப்படும். இத்தேர்வுகள் கணினி வழியில் கொள்குறி முறையில் நடத்தப்படும். இதற்கான பாடத்திட்டம் அறிவிப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

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எழுத்துத்தேர்வில் தகுதிப் பெற குறைந்தபட்சம் பொதுப்பிரிவினர் 30%, ஒபிசி பிரிவினர் 25% மற்றும் இதர பிரிவினர் 20% என பெற வேண்டும். முதல் கட்ட எழுத்துத் தேர்வில் தகுதிப் பெற்றதையடுத்து, உடற்தகுதித் தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அதில் தகுதிப் பெற்ற பிறகு இரண்டாம் கட்ட எழுத்துத் தேர்வை எழுத வேண்டும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வமுள்ள இளைஞர்கள் https://ssc.gov.in/ என்ற எஸ்எஸ்சி -யின் இணையதளத்தில் ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். இதற்கு கட்டணமாக ரூ. 100 செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் கிடையாது.

முக்கிய நாட்கள்

விவரம்தேதிகள்
விண்ணப்பம் தொடக்கம் 10.09.2026
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 30.09.2026
விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள்01.10.2026
விண்ணப்பம் திருத்தம் மேற்கொள்ள கால அவகாசம் 08.10.2026 முதல் 10.10.2026
தேர்வு தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்

பட்டப்படிப்பை முடித்து மத்திய காவல்படையில் பணியாற்ற விரும்புகிறவர்களுக்கு இது நல்ல வாய்ப்பாகும். ஆர்வமுள்ளவர்கள் செப்டம்பர் 30-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

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SSC CPO SI RECRUITMENT 2026

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