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12-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி போதும்; மத்திய அரசில் டேட்டா என்டரி ஆபரேட்டர், உதவியாளர் வேலை

இத்தேர்வின் மூலம் மத்திய அரசில் உள்ள சுமார் 2,536 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்ப திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2026 at 9:00 AM IST

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புது டெல்லி: மத்திய அரசின் கீழ் பல்வேறு துறைகளில் காலியாகவுள்ள டேட்டா என்டரி ஆப்ரேட்டர் மற்றும் கீழ்நிலை கிளர்க்/ இளநிலை செயலக உதவியாளர் ஆகிய பதவிகளில் காலியாகவுள்ள 2,500 மேற்பட்ட பணியிடங்கள் நிரப்ப பணியாளர் தேர்வு ஆணையம் (எஸ்எஸ்சி) அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

நீங்கள் 12-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவரா? அப்படி என்றால் இந்த வாய்ப்பு உங்களுக்குதான். மத்திய அரசின் பல்துறைகளில் உள்ள குரூப் சி பணியிடங்கள் எஸ்எஸ்சி நடத்தும் ஒருங்கிணைந்த மேல்நிலை நிலை தேர்வு (SSC CHSL) மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நிரப்பப்படுகிறது.

இந்தாண்டுக்கான தேர்வு அறிவிப்பு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வெளியிடப்பட வேண்டிய நிலையில், 4 மாதங்கள் தாமதமாக தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

இப்பணியிடங்களுக்கு 12-ம் வகுப்பு தேர்ச்சியே அதிகபடியாக கல்வித்தகுதி ஆகும். அரசு வேலை எதிர்பார்க்கும் இளைஞர்களுக்கு இது பொன்னான வாய்ப்பாக அமைகிறது. அந்த வகையில், இந்தாண்டு வெளியாகியுள்ள தேர்வுக்கு யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம், கல்வித்தகுதி என்ன, அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம், தேர்வு முறை உள்ளிட்ட விவரங்களை இந்த பதிவில் அறிந்துகொள்ளலாம்.

எஸ்எஸ்சி ஒருங்கிணைந்த மேல்நிலை நிலை தேர்வு 2026 (SSC CHSL 2026)

மேல் குறிப்பிட்டப்படி, மத்திய அரசின் பல்வேறு துறைகள், அமைச்சகம், அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றில் உள்ள டேட்டா என்டரி ஆப்ரேட்டர் மற்றும் கீழ்நிலை கிளர்க்/ இளநிலை செயலக உதவியாளர் ஆகிய பதவிகளில் இருக்கும் காலிப்பணியிடங்கள் இத்தேர்வின் மூலம் நிரப்பப்படுகிறது.

செப்டம்பர் 7-ம் தேதி வெளியாகியுள்ள அறிவிப்பின்படி, தோராயமாக 2,536 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்ப திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. தேவையின் அடிப்படையில் இப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கவும், குறையவும் வாய்ப்புள்ளது.

வயது வரம்பு என்ன?

இத்தேர்வுக்கு 2026 ஆகஸ்ட் 1-ம் தேதியின்படி, குறைந்தபட்சம் 18 முதல் அதிகபடியாக 27 வயது வரை இருக்கலாம். இருப்பினும், எஸ்சி, எஸ்டி வகுப்பினருக்கு 5 வருடங்களும், ஒபிசி வகுப்பினருக்கு 3 வருடங்களும், மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு 10 முதல் 15 வருடங்கள் வரை தளர்வு வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கணவரை இழந்த பெண்கள், கணவரை பிரிந்து வாழும் பெண்கள், விவகாரத்து பெற்ற பெண்கள் ஆகியவர்கள் 35 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம். இதுவே எஸ்சி/ எஸ்டி பிரிவினர் என்றால் 40 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

என்ன படித்திருக்க வேண்டும்?

இத்தேர்வை எழுத 2026-ம் ஆண்டு அக்டோபர் 7-ம் தேதியின்படி, இப்பதவிகளுக்கு மாநில அல்லது மத்திய அரசின் பாடத்திட்டத்தின் கீழ் 12-ம் வகுப்பில் தேர்ச்சி அடைந்திருக்க வேண்டும்.

நுகர்வோர் விவகாரங்கள், உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சகம், பணியாளர் தேர்வாணையம் மற்றும் கலாச்சார அமைச்சகம் ஆகியவற்றில் உள்ள டேட்டா என்டரி ஆப்ரேட்டர் பணியிடங்களுக்கு மட்டும் கணிதம் பாடம் கொண்ட அறிவியல் பாடப்பிரிவில் 12-ம் வகுப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.

இப்பதவிகளுக்கு 12-ம் வகுப்புக்கு நிகரான கல்வித்தகுதி பெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.

சம்பளம் எவ்வளவு?

கிளர்க் அல்லது இளநிலை செயலக உதவியாளர் ஆகிய பதவிகளுக்கு நிலை 2 கீழ் ரூ. 19,900 முதல் ரூ. 63,200 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும்.

டேட்டா என்டரி ஆப்ரேட்டர் பதவிக்கு நிலை 4 கீழ் ரூ. 25,500 முதல் ரூ. 81,100 வரையும், நிலை 5 கீழ் ரூ. 29,200 முதல் ரூ. 92,300 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும்.

தேர்வு முறை என்ன?

இத்தேர்வு 2 கட்டமாக கணினி வழியில் நடைபெறும். முதல் கட்டத் தேர்வு ஆங்கிலம், பொது அறிவு, நுண்ணறிவு, பொது விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் 200 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும். கொள்குறி வகையில் ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி மொழிகளில் வினாக்கள் அமையும்.

இதில் தகுதிப் பெறுபவர்கள் இரண்டாம் கட்டத் தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்படுவார்கள். அத்தேர்வு நான்கு பிரிவுகளாக நடைபெறும். முதல் பிரிவு கணிதம், பொது அறிவு, காரணம் அறிதல் ஆகியவற்றை கொண்டும், இரண்டாம் பிரிவு ஆங்கிலம் மற்றும் பொது விழிப்புணர்வு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நடைபெறும்.

மூன்றாம் பிரிவு கணினி திறன் தேர்வாகவும், நான்காம் பிரிவு திறன் தேர்வு அல்லது தட்டச்சு தேர்வாகவும் நடைபெறும்.

இந்த கட்டத்தில் தேர்வாகும் நபர்களின் சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்பட்டு, காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப பணி நியமனம் செய்யப்படுவார்கள்.

இத்தேர்வில் நெகட்டிங் மதிப்பெண் முறை பின்பற்றப்படும். தேர்வுக்கான பாடத்திட்டம் அறிவிப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இத்தேர்வை எழுத ஆர்வமுள்ளவர்கள் https://ssc.gov.in/ என்ற எஸ்எஸ்சி-யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் வழியாக அக்டோபர் 7-ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு கட்டணமாக ரூ. 100 செலுத்த வேண்டும். பெண்கள், எஸ்சி, எஸ்டி, மாற்றுத்திறனாளி மற்றும் முன்னாள் ராணுவத்தினர் ஆகியவர்களுக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் கிடையாது.

சென்னை, கோவை, மதுரை, சேலம், திருச்சி, நெல்லை, வேலூர், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய இடங்களில் தேர்வு மையம் அமைக்கப்படும்.

முக்கிய நாட்கள்

விவரம் தேதிகள்
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 07.10.2026
விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள்08.10.2026
விண்ணப்பம் திருத்தம் மேற்கொள்ள கால அவகாசம்14.10.2026 முதல் 16.10.2026 வரை
முதல் கட்ட எழுத்துத் தேர்வு பின்னர் அறிவிக்கப்படும்
இரண்டாம் கட்ட எழுத்துத் தேர்வுபின்னர் அறிவிக்கப்படும்

மத்திய அரசு துறைகளின் பணி செய்ய ஆர்வமாகவுள்ளவர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம். விண்ணப்பிக்கும்போது ஏதேனும் சிக்கல் நேரிட்டால், 1800 309 3063 என்ற கட்டணமில்லா எண்ணுக்கு தொடர்புகொள்ளலாம் என எஸ்எஸ்சி தெரிவித்துள்ளது.

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SSC CHSL RECRUITMENT 2026
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மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு செப்டம்பர்
12ஆம் வகுப்பு தகுதி அரசு வேலை
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