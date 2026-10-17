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பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு சிறப்புக் கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டம்: அரசாணை வெளியீடு
மருத்துவம், பொறியியல் உள்ளிட்ட உயர்கல்வி மற்றும் தொழில்முறைப் படிப்புகளில் பழங்குடியின மாணவர்களின் பங்கேற்பை அதிகரிப்பதுடன், அவர்கள் உயர்கல்வி பெறுவதற்கான சம வாய்ப்புகளையும் இந்நடவடிக்கை உறுதி செய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
Published : October 17, 2026 at 10:35 AM IST
சென்னை: பழங்குடியின மாணவர்களுக்கும், ஆதிதிராவிட மாணவர்களுக்கு இணையாக கல்வி உதவித்தொகை வழங்க சிறப்புக் கல்வி உதவித்தொகைத் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது குறித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து சமூக நீதித்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், “ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கல்வி உதவித்தொகையில் நிலவும் வேறுபாட்டைக் களைந்து, இரு பிரிவினருக்கும் சமமான அளவில் கல்வி உதவித்தொகை வழங்குவதே இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும்.
இவ்வேறுபாட்டினைக் களையும் நோக்கில், 2026 - 2027ஆம் ஆண்டிற்கான சமூக நீதித்துறையின் மானியக் கோரிக்கையின் போது அமைச்சர் (சமூக நீதி) பழங்குடியினருக்கான சிறப்பு கல்வி உதவித் தொகை திட்டம் செயல்படுத்தப்படும் என்ற அறிவிப்பினை வெளியிட்டுள்ளார். மேற்படி பழங்குடியினருக்கான சிறப்பு கல்வி உதவித் தொகை திட்டத்தினை செயல்படுத்தும் விதமாக, பழங்குடியின மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த கல்வி உதவித்தொகையினை ஆதிதிராவிட மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கல்வி உதவித் தொகைக்கு இணையாக உயர்த்தி வழங்கி, அதற்கு தேவைப்படும் கூடுதல் நிதி மாநில அரசின் நிதியிலிருந்து செலவினம் மேற்கொள்ள அனுமதியளித்து அரசாணை (நிலை) எண்.77. சமூக நீதித்(ஆதிந-3)துறை நாள்:16.10.2026-இல் வெளியிடப்பட்டது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பழங்குடியின மாணாக்கருக்கான கல்வி உதவித் தொகை வேறுபாட்டினை சரி செய்து, ஆதிதிராவிடர் மாணவர்களுக்கு இணையாக வழங்குவதற்கு போஸ்ட் மெட்ரிக் கல்வி உதவித்தொகை பராமரிப்புப் படியும், மருத்துவ கல்விக் கட்டணமும் மற்றும் ப்ரி மெட்ரிக் கல்வி உதவித் தொகை பராமரிப்புப் படியும் சேர்த்து ஆக மொத்தம் 59498 மாணவர்களுக்கு பயனடைவார்கள்.
இதற்காக கூடுதல் நிதி ரூ.43183,200 (ரூபாய் நான்கு கோடியே முப்பத்தொரு இலட்சத்து எண்பத்து மூன்றாயிரத்து இருநூறு மட்டும்) ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின் மூலம் பழங்குடியின மாணவர்களுக்கும் ஆதிதிராவிட மாணவர்களுக்கும் இணையான கல்வி உதவித்தொகை வழங்கப்படுவது உறுதி செய்யப்படுவதுடன், பழங்குடியினர் கல்வி கற்க ஏற்ற சூழ்நிலை உருவாக்கப்படும்.
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மேலும், மருத்துவம், பொறியியல் உள்ளிட்ட உயர்கல்வி மற்றும் தொழில்முறைப் படிப்புகளில் பழங்குடியின மாணவர்களின் பங்கேற்பை அதிகரிப்பதுடன், அவர்கள் உயர்கல்வி பெறுவதற்கான சம வாய்ப்புகளையும் இந்நடவடிக்கை உறுதி செய்யும். இதன் மூலம், சமூக நீதியையும், கல்வியில் சமத்துவத்தையும் நிலைநாட்டும் நோக்கில் தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறது” என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.