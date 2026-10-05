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தெற்கு ரயில்வேயில் விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வேலை; யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
விண்ணப்பதாரர்களின் விளையாட்டு சாதனைகள், திறன் தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் மற்றும் கல்வித்தகுதி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
Published : October 5, 2026 at 7:00 AM IST
சென்னை: தெற்கு ரயில்வே விளையாட்டு இடஒதுக்கீட்டில் காலியாகவுள்ள 67 காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி, ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பம் பெறப்பட்டு வருகிறது.
இதன் மூலம் நிலை 1 முதல் 5 வரை உள்ள பல்வேறு பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. 10ஆம் வகுப்பு கல்வித்தகுதி முதல் பட்டப்படிப்பு முடித்த விளையாட்டு வீரர்கள் இந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு விண்ணப்பிக்கலாம்.
இப்பணியிடங்களுக்கான விண்ணப்பிக்க தேவையான விவரங்களை இந்த பதிவில் அறிந்துகொள்ளலாம்.
தெற்கு ரயில்வே வேலைவாய்ப்பு 2026
இந்தியன் ரயில்வேயில் விளையாட்டு இடஒதுக்கீட்டில் உள்ள காலிப்பணியிடங்கள் அவ்வபோது தனியாக அறிவிப்பு வெளியாகி, நிரப்பப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், தற்போது தெற்கு ரயில்வேயில் பல்வேறு விளையாட்டு பிரிவில் உள்ள பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது.
இப்பணியிடங்களுக்கு தடகளம், குத்துச்சண்டை, கிரிக்கெட், கால்பந்து, ஹாக்கி, கூடைப்பந்து, பளு தூக்குதல் உள்ளிட்ட விளையாட்டு பிரிவு வீரர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தகுதிகள் என்னென்ன?
- இப்பணிக்கு 2027ஆம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 1ஆம் தேதியின்படி, விண்ணப்பதாரர்கள் 18 முதல் 25 வயது வரை இருக்க வேண்டும். அதன்படி, விண்ணப்பதாரர்கள் 02-01-2002 மற்றும் 01-01-2009 இடையே பிறந்திருக்க வேண்டும்.
- கல்வித்தகுதியாக நிலை 1 கீழ் உள்ள பணியிடங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 10ஆம் வகுப்பு அல்லது ஐடிஐ தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
- அதுவே நிலை 2 மற்றும் 3 கீழ் உள்ள பணியிடங்களுக்கு 12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது 10ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சிக்கு பின்னர் ஐடிஐ/ தொழிற்பயிற்சி முடித்திருக்க வேண்டும்.
- நிலை 4 மற்றும் 5 கீழ் உள்ள பணியிடங்களுக்கு பட்டப்படிப்பை முடித்திருக்க வேண்டும்.
தேர்வு செய்யப்படும் முறை
தேசிய அல்லது சர்வதேச விளையாட்டு வீரர்கள் இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர்களின் விளையாட்டு சாதனைகள், திறன் தேர்வில் பெற்ற மதிப்பெண்கள் மற்றும் கல்வித்தகுதி ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் காலிப்பணியிடங்களுக்கு ஏற்ப தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். தேர்வாகும் நபர்களின் சான்றிதழ்கள் சரிபார்க்கப்படும். மேலும், மருத்துவ பரிசோதனையும் நடத்தப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சம்பளம் எவ்வளவு?
- நிலை 1 - ரூ. 18,000
- நிலை 2 - ரூ. 19,900
- நிலை 3 - ரூ. 21,700
- நிலை 4 - ரூ. 25,500
- நிலை 5 - ரூ. 29,200
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விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
தெற்கு ரயில்வேயில் விளையாட்டு இடஒதுக்கீட்டில் உள்ள இப்பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புகிறவர்கள் https://rrcmas.in/ என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்து ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பிக்கலாம். தேர்வுக் கட்டணமாக ரூ. 500 செலுத்த வேண்டும். எஸ்சி, எஸ்டி, பெண்கள், முன்னாள் ராணுவத்தினர், மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்கள் ரூ. 250 செலுத்தினால் போதுமானது.
முக்கிய நாட்கள்
இப்பணிக்கு ஆன்லைன் வழியாக விண்ணப்பம் பெறப்பட்டு வரும் நிலையில், அக்டோபர் 25ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணி குறித்து கூடுதல் விவரங்களை மேல் குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளம் வழியாக அறிந்துகொள்ளலாம்.